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На Бали спасли тонущего российского туриста - РИА Новости, 27.03.2023
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Туризм
 
14:44 27.03.2023 (обновлено: 19:55 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/bali-1860933600.html
На Бали спасли тонущего российского туриста
На Бали спасли тонущего российского туриста - РИА Новости, 27.03.2023
На Бали спасли тонущего российского туриста
Поисково-спасательной группе индонезийского острова Бали удалось спасти туриста из России, который начал тонуть из-за погодных условий в водах пляжа Келингкинг, РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T14:44
2023-03-27T19:55
туризм
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туризм
туристы
бали
индонезия
спасательная операция
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Поисково-спасательной группе индонезийского острова Бали удалось спасти туриста из России, который начал тонуть из-за погодных условий в водах пляжа Келингкинг, несовместимых с плаванием, передает агентство ANTARA. По данным издания, поисково-спасательная группа в составе восьми человек эвакуировала россиянина вечером в воскресенье, 26 марта. Ранее этим же днем национальное агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии (BMKG) предупредило о волнах высотой более двух метров в водах Бали 26-28 марта. Ведомство предостерегло местных жителей и туристов об опасностях купания и занятий водными видами спорта. "Пострадавший, получивший травмы ноги и спины, был немедленно доставлен на машине скорой помощи в клинику Нуса Медика в Денпасаре, - завил координатор поисково-спасательной группы Чакра Негара. - Чтобы достать его из плена волн, мы отправили четырех спасателей вплавь с веревками. Ими они зацепили туриста и оттащили его на берег. Это была опасная операция, но все обошлось".Он добавил, что процесс эвакуации длился примерно 40 минут. Пляж Келингкинг на Нуса-Пенида является одним из популярных мест для иностранных и местных туристов, посещающих Бали, туристы обычно едут туда для купания и дайвинга.
https://ria.ru/20230327/deportatsiya-1860486234.html
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новости - туризм, туризм, туристы, бали, индонезия, спасательная операция
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Бали, Индонезия, спасательная операция
На Бали спасли тонущего российского туриста

На Бали спасли тонущего русского туриста, решившего искупаться при двухметровых волнах

© РИА Новости / Михаил ЦыгановВолны на Бали
Волны на Бали - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Михаил Цыганов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Поисково-спасательной группе индонезийского острова Бали удалось спасти туриста из России, который начал тонуть из-за погодных условий в водах пляжа Келингкинг, несовместимых с плаванием, передает агентство ANTARA.
По данным издания, поисково-спасательная группа в составе восьми человек эвакуировала россиянина вечером в воскресенье, 26 марта. Ранее этим же днем национальное агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии (BMKG) предупредило о волнах высотой более двух метров в водах Бали 26-28 марта. Ведомство предостерегло местных жителей и туристов об опасностях купания и занятий водными видами спорта.
"Пострадавший, получивший травмы ноги и спины, был немедленно доставлен на машине скорой помощи в клинику Нуса Медика в Денпасаре, - завил координатор поисково-спасательной группы Чакра Негара. - Чтобы достать его из плена волн, мы отправили четырех спасателей вплавь с веревками. Ими они зацепили туриста и оттащили его на берег. Это была опасная операция, но все обошлось".
Он добавил, что процесс эвакуации длился примерно 40 минут.
Пляж Келингкинг на Нуса-Пенида является одним из популярных мест для иностранных и местных туристов, посещающих Бали, туристы обычно едут туда для купания и дайвинга.
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