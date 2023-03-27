https://ria.ru/20230327/bali-1860933600.html
На Бали спасли тонущего российского туриста
На Бали спасли тонущего российского туриста - РИА Новости, 27.03.2023
На Бали спасли тонущего российского туриста
Поисково-спасательной группе индонезийского острова Бали удалось спасти туриста из России, который начал тонуть из-за погодных условий в водах пляжа Келингкинг, РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T14:44
2023-03-27T14:44
2023-03-27T19:55
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Поисково-спасательной группе индонезийского острова Бали удалось спасти туриста из России, который начал тонуть из-за погодных условий в водах пляжа Келингкинг, несовместимых с плаванием, передает агентство ANTARA. По данным издания, поисково-спасательная группа в составе восьми человек эвакуировала россиянина вечером в воскресенье, 26 марта. Ранее этим же днем национальное агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии (BMKG) предупредило о волнах высотой более двух метров в водах Бали 26-28 марта. Ведомство предостерегло местных жителей и туристов об опасностях купания и занятий водными видами спорта. "Пострадавший, получивший травмы ноги и спины, был немедленно доставлен на машине скорой помощи в клинику Нуса Медика в Денпасаре, - завил координатор поисково-спасательной группы Чакра Негара. - Чтобы достать его из плена волн, мы отправили четырех спасателей вплавь с веревками. Ими они зацепили туриста и оттащили его на берег. Это была опасная операция, но все обошлось".Он добавил, что процесс эвакуации длился примерно 40 минут. Пляж Келингкинг на Нуса-Пенида является одним из популярных мест для иностранных и местных туристов, посещающих Бали, туристы обычно едут туда для купания и дайвинга.
https://ria.ru/20230327/deportatsiya-1860486234.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, бали, индонезия, спасательная операция
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Бали, Индонезия, спасательная операция
На Бали спасли тонущего российского туриста
На Бали спасли тонущего русского туриста, решившего искупаться при двухметровых волнах
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Поисково-спасательной группе индонезийского острова Бали удалось спасти туриста из России, который начал тонуть из-за погодных условий в водах пляжа Келингкинг, несовместимых с плаванием, передает агентство ANTARA.
По данным издания, поисково-спасательная группа в составе восьми человек эвакуировала россиянина вечером в воскресенье, 26 марта. Ранее этим же днем национальное агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии (BMKG) предупредило о волнах высотой более двух метров в водах Бали 26-28 марта. Ведомство предостерегло местных жителей и туристов об опасностях купания и занятий водными видами спорта.
"Пострадавший, получивший травмы ноги и спины, был немедленно доставлен на машине скорой помощи в клинику Нуса Медика в Денпасаре, - завил координатор поисково-спасательной группы Чакра Негара. - Чтобы достать его из плена волн, мы отправили четырех спасателей вплавь с веревками. Ими они зацепили туриста и оттащили его на берег. Это была опасная операция, но все обошлось".
Он добавил, что процесс эвакуации длился примерно 40 минут.
Пляж Келингкинг на Нуса-Пенида является одним из популярных мест для иностранных и местных туристов, посещающих Бали, туристы обычно едут туда для купания и дайвинга.
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