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Азаров в зоне СВО встретился с военнослужащими из Самарской области - РИА Новости, 27.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:37 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/azarov-1860873948.html
Азаров в зоне СВО встретился с военнослужащими из Самарской области
Азаров в зоне СВО встретился с военнослужащими из Самарской области - РИА Новости, 27.03.2023
Азаров в зоне СВО встретился с военнослужащими из Самарской области
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров совершил очередную поездку в зону спецоперации (СВО), где встретился с военнослужащими из региона, сообщила... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T11:37
2023-03-27T11:37
специальная военная операция на украине
самарская область
дмитрий азаров
донбасс
россия
украина
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САМАРА, 27 мар - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров совершил очередную поездку в зону спецоперации (СВО), где встретился с военнослужащими из региона, сообщила пресс-служба облправительства. По информации пресс-службы, Азаров передал на нужны военнослужащих дополнительную спецтехнику, снаряжение, автомобили и гуманитарную помощь. Глава региона отметил, что намерен побывать во всех подразделениях, в которых выполняют задачи спецоперации бойцы из Самарской области. Отмечается, что сегодня военнослужащие из Самарской области служат практически по всему фронту специальной военной операции. Как отметил Азаров, очень важно поддерживать тесное взаимодействие с подразделениями не только Второй гвардейской общевойсковой краснознаменной армии, штаб которой базируется в Самарской области, но и с другими воинскими объединениями, где служат самарцы. Это позволит быть на постоянной связи с военнослужащими, чтобы оказывать дополнительную помощь им и их семьям. По данным пресс-службы, встречи с бойцами проводятся на разных участках зоны СВО. Такое общение губернатора с земляками фактически становится приемом по личным вопросам, когда каждый имеет возможность попросить помощи в решении любой проблемы. Также на них главе региона передают предварительно собранные обращения бойцов. Просьбы касаются помощи в лечении родных и близких людей, учебы детей, помощи по ремонту домов, приведению в порядок того или иного объекта жилищно-коммунального хозяйства, содействия в оформлении документов и других вопросов. Система социальных паспортов семей военнослужащих, реализованная в регионе первой в стране, на сегодняшний момент оцифрована. "Обращения, которые я привожу с фронта, также попадают в эту систему и контролируются, и достаточно жестко, как по конкретным министерствам и ведомствам, так и на уровне контрольного управления", - цитирует Азарова пресс-служба. Для эффективной отработки вопросов бойцов в процесс включен департамент по работе с обращениями граждан администрации губернатора Самарской области. Личные встречи проводятся и с семьями военнослужащих. В зону СВО из Самарской области на постоянной основе поступает гуманитарная помощь. "Все больше и больше людей понимает, с какой угрозой мы столкнулись, что было бы, если бы не встали на защиту миллионов жителей Донбасса, что было бы с ними и в дальнейшем с нашей страной. Именно эта мобилизация общества, мысль о том, что все для фронта, все для победы, охватывает сегодня буквально каждое городское, сельское сообщество, каждый дом и каждый двор. Мы видим, что включенность людей в поддержку наших бойцов, СВО растет из месяца в месяц", - приводит слова Азарова пресс-служба.
https://ria.ru/20230223/telemost-1853995651.html
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самарская область, дмитрий азаров, донбасс, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Самарская область, Дмитрий Азаров, Донбасс, Россия, Украина
Азаров в зоне СВО встретился с военнослужащими из Самарской области

Азаров в ходе поездки в зону СВО встретился с военнослужащими из Самарской области

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Архивное фото
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САМАРА, 27 мар - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров совершил очередную поездку в зону спецоперации (СВО), где встретился с военнослужащими из региона, сообщила пресс-служба облправительства.
«
"Губернатор Дмитрий Азаров совершил очередную поездку в зону СВО, чтобы проведать земляков. Глава региона встретился с бойцами из нескольких подразделений", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, Азаров передал на нужны военнослужащих дополнительную спецтехнику, снаряжение, автомобили и гуманитарную помощь. Глава региона отметил, что намерен побывать во всех подразделениях, в которых выполняют задачи спецоперации бойцы из Самарской области.
Отмечается, что сегодня военнослужащие из Самарской области служат практически по всему фронту специальной военной операции. Как отметил Азаров, очень важно поддерживать тесное взаимодействие с подразделениями не только Второй гвардейской общевойсковой краснознаменной армии, штаб которой базируется в Самарской области, но и с другими воинскими объединениями, где служат самарцы. Это позволит быть на постоянной связи с военнослужащими, чтобы оказывать дополнительную помощь им и их семьям.
По данным пресс-службы, встречи с бойцами проводятся на разных участках зоны СВО. Такое общение губернатора с земляками фактически становится приемом по личным вопросам, когда каждый имеет возможность попросить помощи в решении любой проблемы. Также на них главе региона передают предварительно собранные обращения бойцов. Просьбы касаются помощи в лечении родных и близких людей, учебы детей, помощи по ремонту домов, приведению в порядок того или иного объекта жилищно-коммунального хозяйства, содействия в оформлении документов и других вопросов.
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Система социальных паспортов семей военнослужащих, реализованная в регионе первой в стране, на сегодняшний момент оцифрована. "Обращения, которые я привожу с фронта, также попадают в эту систему и контролируются, и достаточно жестко, как по конкретным министерствам и ведомствам, так и на уровне контрольного управления", - цитирует Азарова пресс-служба.
Для эффективной отработки вопросов бойцов в процесс включен департамент по работе с обращениями граждан администрации губернатора Самарской области. Личные встречи проводятся и с семьями военнослужащих.
В зону СВО из Самарской области на постоянной основе поступает гуманитарная помощь. "Все больше и больше людей понимает, с какой угрозой мы столкнулись, что было бы, если бы не встали на защиту миллионов жителей Донбасса, что было бы с ними и в дальнейшем с нашей страной. Именно эта мобилизация общества, мысль о том, что все для фронта, все для победы, охватывает сегодня буквально каждое городское, сельское сообщество, каждый дом и каждый двор. Мы видим, что включенность людей в поддержку наших бойцов, СВО растет из месяца в месяц", - приводит слова Азарова пресс-служба.
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Специальная военная операция на УкраинеСамарская областьДмитрий АзаровДонбассРоссияУкраина
 
 
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