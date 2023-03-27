https://ria.ru/20230327/avto-1860868701.html

Синоптик рассказал москвичам, когда лучше переобувать автомобиль

Синоптик рассказал москвичам, когда лучше переобувать автомобиль - РИА Новости, 27.03.2023

Синоптик рассказал москвичам, когда лучше переобувать автомобиль

Переобувать автомобили москвичам стоит не раньше 10 апреля, рецидивы холода еще будут, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T11:25

2023-03-27T11:25

2023-03-27T11:25

россия

евгений тишковец

общество

авто

погода

москва

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Переобувать автомобили москвичам стоит не раньше 10 апреля, рецидивы холода еще будут, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Я думаю, что рецидивы холода еще будут, на этой неделе - не последняя волна. В первой декаде апреля погода вновь себя поведет очень неустойчиво, с высокой вероятностью понижения температуры до околонулевых значений или даже со слабыми заморозками. Говорить о том, стоит ли "переобуваться", пока рано. Надо выждать момент по крайней мере до окончания первой декады апреля месяца", - рассказал Тишковец. Он отметил, что эта рекомендация в особенности касается тех, кто собирается совершать дальние поездки по Европейской территории России, а также в южные регионы, куда к четвергу прорвется клин холода, и местами в Черноземье, на Нижнем Дону будут снегопады "похлеще, чем в Москве" и с отложением снежного покрова до 3-5 сантиметров.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, евгений тишковец, общество, авто, погода, москва