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В США произошла железнодорожная авария с утечкой опасных материалов
В США произошла железнодорожная авария с утечкой опасных материалов - РИА Новости, 27.03.2023
В США произошла железнодорожная авария с утечкой опасных материалов
В американском штате Северная Дакота сошел с рельсов поезд, перевозивший опасные материалы, передает телеканал Valley News. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T19:17
2023-03-27T19:17
2023-03-27T19:58
в мире
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сша
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ВАШИНГТОН, 27 мар — РИА Новости. В американском штате Северная Дакота сошел с рельсов поезд, перевозивший опасные материалы, передает телеканал Valley News. Инцидент произошел в округе Ричленд рядом с населенным пунктом Уиндмер. По данным местных властей, всего с рельсов сошел 31 вагон. Уточняется, что в результате ЧП никто не пострадал. Спасатели приступили к очистке территории, которая, как ожидается, займет от семи до десяти дней.В начале февраля в американском штате Огайо сошел с рельсов грузовой состав Norfolk Southern, в котором было несколько десятков вагонов с опасными химическими веществами. Это привело к пожару, взрыву и серьезному загрязнению территории. Власти эвакуировали часть населения, но позже разрешили им вернуться домой.Министерство окружающей среды Огайо заявило тогда, что уровень загрязнения не превышает допустимых норм. Тем не менее местные жители рассказали РИА Новости о случаях недомогания, а также о гибели животных и рыбы в районе места происшествия.
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в мире, северная дакота, сша, огайо
В мире, Северная Дакота, США, Огайо
В США произошла железнодорожная авария с утечкой опасных материалов
В штате Северная Дакота произошла железнодорожная авария с утечкой опасных материалов