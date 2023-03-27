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Арестович предсказал ВСУ огромные потери при попытке контрнаступления - РИА Новости, 27.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:04 27.03.2023 (обновлено: 21:46 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/arestovich-1861070004.html
Арестович предсказал ВСУ огромные потери при попытке контрнаступления
Арестович предсказал ВСУ огромные потери при попытке контрнаступления - РИА Новости, 27.03.2023
Арестович предсказал ВСУ огромные потери при попытке контрнаступления
Контрнаступление ВСУ обернется огромными потерями, если Запад не поставит Украине дальнобойные орудия, сказал экс-советник главы офиса президента Алексей... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T21:04
2023-03-27T21:46
украина
алексей арестович
вооруженные силы украины
россия
в мире
специальная военная операция на украине
киев
дмитрий медведев
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Контрнаступление ВСУ обернется огромными потерями, если Запад не поставит Украине дальнобойные орудия, сказал экс-советник главы офиса президента Алексей Арестович в эфире канала LRT Television, отрывок из интервью появился в его Telegram-канале."Ключевым элементом освобождения нашей территории является поставка нам дальнобойных средств поражения &lt;…&gt; Если мы будем иметь такие средства, то сможем успешно наступать наземными войсками. В противном случае будем нести серьезные потери", — отметил он.По его мнению, ВСУ остро нуждаются в количественном увеличении уже поставляемого вооружения.Как отметил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, Киев готовится к наступательным операциям, Москве это известно и Генштаб в ответ готовит свои решения. В то же время советник врио главы ДНР Ян Гагин подчеркивал, что численность украинских войск в республике пока не позволяет им начать контратаку.После отставки с поста советника главы офиса президента Арестович часто выступает с резкими заявлениями. Так, в конце января он назвал гимн Украины "источником национальной катастрофы", потому что формулировка "положим душу и тело" фактически означает, что украинцы готовы воевать, пока все они не умрут.
https://ria.ru/20230327/ukraina-1861044297.html
https://ria.ru/20230327/vsu-1861031918.html
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украина, алексей арестович , вооруженные силы украины, россия, в мире, киев, дмитрий медведев, ян гагин
Украина, Алексей Арестович , Вооруженные силы Украины, Россия, В мире, Специальная военная операция на Украине, Киев, Дмитрий Медведев, Ян Гагин
Арестович предсказал ВСУ огромные потери при попытке контрнаступления

Арестович заявил, что наступление ВСУ обернется большими потерями без дальнобойных орудий

CC BY 4.0 / Office of the President of Ukraine / Алексей Арестович
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
CC BY 4.0 / Office of the President of Ukraine /
Алексей Арестович. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Контрнаступление ВСУ обернется огромными потерями, если Запад не поставит Украине дальнобойные орудия, сказал экс-советник главы офиса президента Алексей Арестович в эфире канала LRT Television, отрывок из интервью появился в его Telegram-канале.
"Ключевым элементом освобождения нашей территории является поставка нам дальнобойных средств поражения <…> Если мы будем иметь такие средства, то сможем успешно наступать наземными войсками. В противном случае будем нести серьезные потери", — отметил он.
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Вчера, 18:56
По его мнению, ВСУ остро нуждаются в количественном увеличении уже поставляемого вооружения.
Как отметил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, Киев готовится к наступательным операциям, Москве это известно и Генштаб в ответ готовит свои решения. В то же время советник врио главы ДНР Ян Гагин подчеркивал, что численность украинских войск в республике пока не позволяет им начать контратаку.
После отставки с поста советника главы офиса президента Арестович часто выступает с резкими заявлениями. Так, в конце января он назвал гимн Украины "источником национальной катастрофы", потому что формулировка "положим душу и тело" фактически означает, что украинцы готовы воевать, пока все они не умрут.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаАлексей АрестовичВооруженные силы УкраиныРоссияВ миреКиевДмитрий МедведевЯн Гагин
 
 
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