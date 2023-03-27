https://ria.ru/20230327/arestovich-1861070004.html

Арестович предсказал ВСУ огромные потери при попытке контрнаступления

Арестович предсказал ВСУ огромные потери при попытке контрнаступления - РИА Новости, 27.03.2023

Арестович предсказал ВСУ огромные потери при попытке контрнаступления

Контрнаступление ВСУ обернется огромными потерями, если Запад не поставит Украине дальнобойные орудия, сказал экс-советник главы офиса президента Алексей... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T21:04

2023-03-27T21:04

2023-03-27T21:46

украина

алексей арестович

вооруженные силы украины

россия

в мире

специальная военная операция на украине

киев

дмитрий медведев

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Контрнаступление ВСУ обернется огромными потерями, если Запад не поставит Украине дальнобойные орудия, сказал экс-советник главы офиса президента Алексей Арестович в эфире канала LRT Television, отрывок из интервью появился в его Telegram-канале."Ключевым элементом освобождения нашей территории является поставка нам дальнобойных средств поражения <…> Если мы будем иметь такие средства, то сможем успешно наступать наземными войсками. В противном случае будем нести серьезные потери", — отметил он.По его мнению, ВСУ остро нуждаются в количественном увеличении уже поставляемого вооружения.Как отметил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, Киев готовится к наступательным операциям, Москве это известно и Генштаб в ответ готовит свои решения. В то же время советник врио главы ДНР Ян Гагин подчеркивал, что численность украинских войск в республике пока не позволяет им начать контратаку.После отставки с поста советника главы офиса президента Арестович часто выступает с резкими заявлениями. Так, в конце января он назвал гимн Украины "источником национальной катастрофы", потому что формулировка "положим душу и тело" фактически означает, что украинцы готовы воевать, пока все они не умрут.

https://ria.ru/20230327/ukraina-1861044297.html

https://ria.ru/20230327/vsu-1861031918.html

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россия

киев

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2023

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

украина, алексей арестович , вооруженные силы украины, россия, в мире, киев, дмитрий медведев, ян гагин