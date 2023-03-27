https://ria.ru/20230327/almazy-1860824645.html

МИД прокомментировал попытки Запада помешать российскому экспорту алмазов

МИД прокомментировал попытки Запада помешать российскому экспорту алмазов - РИА Новости, 27.03.2023

МИД прокомментировал попытки Запада помешать российскому экспорту алмазов

Попытки западных стран помешать российскому экспорту алмазов могут привести к нарушению производственно-сбытовых цепочек, что противоречит интересам отрасли в... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T08:41

2023-03-27T08:41

2023-03-27T09:04

экономика

россия

дмитрий биричевский

еврокомиссия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

санкции

санкции в отношении россии

реакция на санкции

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Попытки западных стран помешать российскому экспорту алмазов могут привести к нарушению производственно-сбытовых цепочек, что противоречит интересам отрасли в целом, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. Ранее представители американского Госдепа и Еврокомиссии обсудили с алмазным бизнесом, как прервать получение Россией доходов от драгоценных камней. "Очевидно, что разрабатываемые ограничительные меры, какими бы они ни были, чреваты нарушением устоявшихся производственно-сбытовых цепочек и таким образом противоречат интересам алмазной отрасли в целом. В этой связи западниками предпринимаются попытки обеспечить благовидный предлог для своих безответственных действий, в том числе на различных международных площадках", - указал дипломат в интервью агентству. Как отметил Биричевский, Россия - один из крупнейших участников алмазной отрасли, на нее приходится 30% мировой добычи. "При этом российские производители - это исключительно ответственные участники рынка, чья деятельность не просто соответствует, а зачастую превышает международные стандарты и является во многом образцовой практикой для других. Нашим оппонентам это, кстати, прекрасно известно, поэтому они не могут не отдавать себе отчета в том, что любые попытки воспрепятствовать российскому экспорту алмазной продукции могут иметь исключительно нерыночный характер", - заявил он. "Со своей стороны последовательно противодействуем попыткам намеренно исказить основы и принципы работы профильных многосторонних форматов, определяющих параметры функционирования мирового алмазного рынка. Отрадно, что наши подходы разделяет абсолютное большинство представителей отрасли", - подчеркнул Биричевский. Читайте полный текст интервью Дмитрия Биричевского >>

https://ria.ru/20230127/almazy-1847928342.html

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, дмитрий биричевский, еврокомиссия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции