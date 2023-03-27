https://ria.ru/20230327/almazy-1860824645.html
МИД прокомментировал попытки Запада помешать российскому экспорту алмазов
МИД прокомментировал попытки Запада помешать российскому экспорту алмазов - РИА Новости, 27.03.2023
МИД прокомментировал попытки Запада помешать российскому экспорту алмазов
Попытки западных стран помешать российскому экспорту алмазов могут привести к нарушению производственно-сбытовых цепочек, что противоречит интересам отрасли в... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T08:41
2023-03-27T08:41
2023-03-27T09:04
экономика
россия
дмитрий биричевский
еврокомиссия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
санкции
санкции в отношении россии
реакция на санкции
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Попытки западных стран помешать российскому экспорту алмазов могут привести к нарушению производственно-сбытовых цепочек, что противоречит интересам отрасли в целом, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. Ранее представители американского Госдепа и Еврокомиссии обсудили с алмазным бизнесом, как прервать получение Россией доходов от драгоценных камней. "Очевидно, что разрабатываемые ограничительные меры, какими бы они ни были, чреваты нарушением устоявшихся производственно-сбытовых цепочек и таким образом противоречат интересам алмазной отрасли в целом. В этой связи западниками предпринимаются попытки обеспечить благовидный предлог для своих безответственных действий, в том числе на различных международных площадках", - указал дипломат в интервью агентству. Как отметил Биричевский, Россия - один из крупнейших участников алмазной отрасли, на нее приходится 30% мировой добычи. "При этом российские производители - это исключительно ответственные участники рынка, чья деятельность не просто соответствует, а зачастую превышает международные стандарты и является во многом образцовой практикой для других. Нашим оппонентам это, кстати, прекрасно известно, поэтому они не могут не отдавать себе отчета в том, что любые попытки воспрепятствовать российскому экспорту алмазной продукции могут иметь исключительно нерыночный характер", - заявил он. "Со своей стороны последовательно противодействуем попыткам намеренно исказить основы и принципы работы профильных многосторонних форматов, определяющих параметры функционирования мирового алмазного рынка. Отрадно, что наши подходы разделяет абсолютное большинство представителей отрасли", - подчеркнул Биричевский. Читайте полный текст интервью Дмитрия Биричевского >>
https://ria.ru/20230127/almazy-1847928342.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дмитрий биричевский, еврокомиссия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции
Экономика, Россия, Дмитрий Биричевский, Еврокомиссия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Санкции, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
МИД прокомментировал попытки Запада помешать российскому экспорту алмазов
Биричевский: попытки помешать российскому экспорту алмазов противоречат интересам отрасли
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Попытки западных стран помешать российскому экспорту алмазов могут привести к нарушению производственно-сбытовых цепочек, что противоречит интересам отрасли в целом, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
Ранее представители американского Госдепа
и Еврокомиссии
обсудили с алмазным бизнесом, как прервать получение Россией доходов от драгоценных камней.
В Бельгии не увидели смысла в полном запрете закупок ЕС российских алмазов
"Очевидно, что разрабатываемые ограничительные меры, какими бы они ни были, чреваты нарушением устоявшихся производственно-сбытовых цепочек и таким образом противоречат интересам алмазной отрасли в целом. В этой связи западниками предпринимаются попытки обеспечить благовидный предлог для своих безответственных действий, в том числе на различных международных площадках", - указал дипломат в интервью агентству.
Как отметил Биричевский, Россия - один из крупнейших участников алмазной отрасли, на нее приходится 30% мировой добычи.
"При этом российские производители - это исключительно ответственные участники рынка, чья деятельность не просто соответствует, а зачастую превышает международные стандарты и является во многом образцовой практикой для других. Нашим оппонентам это, кстати, прекрасно известно, поэтому они не могут не отдавать себе отчета в том, что любые попытки воспрепятствовать российскому экспорту алмазной продукции могут иметь исключительно нерыночный характер", - заявил он.
"Со своей стороны последовательно противодействуем попыткам намеренно исказить основы и принципы работы профильных многосторонних форматов, определяющих параметры функционирования мирового алмазного рынка. Отрадно, что наши подходы разделяет абсолютное большинство представителей отрасли", - подчеркнул Биричевский.