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МИД рассказал о работе по разблокировке неподсанкционных активов - РИА Новости, 27.03.2023
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09:02 27.03.2023 (обновлено: 09:03 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/aktivy-1860827864.html
МИД рассказал о работе по разблокировке неподсанкционных активов
МИД рассказал о работе по разблокировке неподсанкционных активов - РИА Новости, 27.03.2023
МИД рассказал о работе по разблокировке неподсанкционных активов
Национальный расчетный депозитарий (НРД) и брокерские компании РФ делают все возможное для решения вопроса разблокировки активов неподсанкционных российских... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T09:02
2023-03-27T09:03
экономика
россия
дмитрий биричевский
национальный расчетный депозитарий (нрд)
евросоюз
санкции
санкции в отношении россии
реакция на санкции
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Национальный расчетный депозитарий (НРД) и брокерские компании РФ делают все возможное для решения вопроса разблокировки активов неподсанкционных российских инвесторов в международных депозитариях Euroclear и Clearstream, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. Ранее регуляторы Бельгии (Euroclear) и Люксембурга (Clearstream) до конца июля продлили срок для возможной подачи документов на разблокировку активов неподсанкционных российских инвесторов. Дипломат отметил, что диалог по этой теме ведется по линии Банка России, Национального расчетного депозитария и российских профучастников. Евросоюз в начале июня прошлого года внес Национальный расчетный депозитарий (НРД) в списки в рамках шестого санкционного пакета, позднее к ограничительным мерам присоединилась также Швейцария. В результате, в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в различных валютах, которые были обездвижены на счетах НРД в депозитариях Euroclear и Clearstream с марта, были также заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. НРД в конце прошлого года получил генеральные лицензии на разблокировку активов в Euroclear и Clearstream, срок которых истек 7 января 2023 года. Ряд крупных участников рынка также самостоятельно до установленного срока подал заявки в европейские депозитарии. Читайте полный текст интервью Дмитрия Биричевского &gt;&gt;
https://ria.ru/20230131/aktivy-1848592825.html
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экономика, россия, дмитрий биричевский, национальный расчетный депозитарий (нрд), евросоюз, санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции
Экономика, Россия, Дмитрий Биричевский, Национальный расчетный депозитарий (НРД), Евросоюз, Санкции, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
МИД рассказал о работе по разблокировке неподсанкционных активов

Биричевский: НРД и брокеры делают все для разблокировки неподсанкционных активов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Национальный расчетный депозитарий (НРД) и брокерские компании РФ делают все возможное для решения вопроса разблокировки активов неподсанкционных российских инвесторов в международных депозитариях Euroclear и Clearstream, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
Ранее регуляторы Бельгии (Euroclear) и Люксембурга (Clearstream) до конца июля продлили срок для возможной подачи документов на разблокировку активов неподсанкционных российских инвесторов.
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Дипломат отметил, что диалог по этой теме ведется по линии Банка России, Национального расчетного депозитария и российских профучастников.
«
"Насколько нам известно, в рамках "десятого" санкционного пакета ЕС сроки рассмотрения документов на разблокировку активов в Euroclear и Clearstream были продлены до 24 июля 2023 года. Следующий этап – получение от минфинов Бельгии и Люксембурга лицензии на разблокировку активов. Очевидно, что это длительный процесс. Исходим из того, что НРД и российские брокерские компании делают все от них зависящее для решения этой проблемы", - сказал он в интервью агентству.
Евросоюз в начале июня прошлого года внес Национальный расчетный депозитарий (НРД) в списки в рамках шестого санкционного пакета, позднее к ограничительным мерам присоединилась также Швейцария. В результате, в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в различных валютах, которые были обездвижены на счетах НРД в депозитариях Euroclear и Clearstream с марта, были также заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.
НРД в конце прошлого года получил генеральные лицензии на разблокировку активов в Euroclear и Clearstream, срок которых истек 7 января 2023 года. Ряд крупных участников рынка также самостоятельно до установленного срока подал заявки в европейские депозитарии.
Читайте полный текст интервью Дмитрия Биричевского >>
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ЭкономикаРоссияДмитрий БиричевскийНациональный расчетный депозитарий (НРД)ЕвросоюзСанкцииСанкции в отношении РоссииРеакция на санкции
 
 
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