https://ria.ru/20230327/aktivisty-1860890696.html
В Австрии экоактивисты пытаются сорвать европейскую газовую конференцию
В Австрии экоактивисты пытаются сорвать европейскую газовую конференцию - РИА Новости, 27.03.2023
В Австрии экоактивисты пытаются сорвать европейскую газовую конференцию
Несколько десятков экоактивистов в центре Вены в понедельник утром пытаются сорвать проведение европейской газовой конференции, которая запланирована на 27-29... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T12:06
2023-03-27T12:06
2023-03-27T12:07
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ВЕНА, 27 мар - РИА Новости. Несколько десятков экоактивистов в центре Вены в понедельник утром пытаются сорвать проведение европейской газовой конференции, которая запланирована на 27-29 марта, передает корреспондент РИА Новости. В понедельник, несмотря на резкое похолодание и дождь, в центре Вены проходят несколько демонстраций против европейской газовой конференции. Протестующие требуют прекратить принятие решений, "губительных для климата". Так, группа экоактивистов из нескольких десятков человек заблокировала одну из улиц в центре, устроив сидячую демонстрацию. Протестующие выкрикивают лозунги: "Вы всего лишь проплаченные государством хулиганы". Другие активисты в разноцветных париках, костюмах и с разрисованными лицами попытались привлечь к себе внимание, неся отрезки большой трубы в руках. Еще несколько десятков протестующих собрались на центральной улице Вены с плакатами, призывающими заблокировать конференцию и огромной конструкцией, похожей на газовую трубу, на которой написано "последняя зима газа". Как сообщила полиция Вены, правоохранители находятся в усиленном режиме. "В центре города проходит несколько собраний и контр-митингов против Европейской газовой конференции, уже были предприняты акции блокады и скоординированные попытки продвинуться к месту проведения конференции", - написала полиция в своем аккаунте в Twitter. Европейская газовая конференция проходит ежегодно в Вене, в текущем году она запланирована на 27-29 марта.
https://ria.ru/20230317/florentsiya-1858627252.html
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в мире, вена, евросоюз, европа, австрия
В мире, Вена, Евросоюз, Европа, Австрия
В Австрии экоактивисты пытаются сорвать европейскую газовую конференцию
Центр Вены заблокирован из-за экоактивистов, которые пытаются сорвать газовую конференцию
ВЕНА, 27 мар - РИА Новости. Несколько десятков экоактивистов в центре Вены в понедельник утром пытаются сорвать проведение европейской газовой конференции, которая запланирована на 27-29 марта, передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник, несмотря на резкое похолодание и дождь, в центре Вены проходят несколько демонстраций против европейской газовой конференции. Протестующие требуют прекратить принятие решений, "губительных для климата".
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Так, группа экоактивистов из нескольких десятков человек заблокировала одну из улиц в центре, устроив сидячую демонстрацию. Протестующие выкрикивают лозунги: "Вы всего лишь проплаченные государством хулиганы".
Другие активисты в разноцветных париках, костюмах и с разрисованными лицами попытались привлечь к себе внимание, неся отрезки большой трубы в руках. Еще несколько десятков протестующих собрались на центральной улице Вены с плакатами, призывающими заблокировать конференцию и огромной конструкцией, похожей на газовую трубу, на которой написано "последняя зима газа".
Как сообщила полиция Вены, правоохранители находятся в усиленном режиме. "В центре города проходит несколько собраний и контр-митингов против Европейской газовой конференции, уже были предприняты акции блокады и скоординированные попытки продвинуться к месту проведения конференции", - написала полиция в своем аккаунте в Twitter.
Европейская газовая конференция проходит ежегодно в Вене, в текущем году она запланирована на 27-29 марта.
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