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"Аеон Агро" может вложить 13,7 миллиарда рублей в пензенский агросектор - РИА Новости, 27.03.2023
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Пензенская область
 
22:29 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/agrosektor-1861081479.html
"Аеон Агро" может вложить 13,7 миллиарда рублей в пензенский агросектор
"Аеон Агро" может вложить 13,7 миллиарда рублей в пензенский агросектор - РИА Новости, 27.03.2023
"Аеон Агро" может вложить 13,7 миллиарда рублей в пензенский агросектор
Холдинг "Аеон Агро", соучредителем которого является бизнесмен Роман Троценко, готов инвестировать 13,7 миллиарда рублей в развитие агропромышленного сектора... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T22:29
2023-03-27T22:29
пензенская область
экономика
пензенская область
пенза
сердобский район
роман троценко
олег мельниченко
aeon
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ПЕНЗА, 27 мар - РИА Новости. Холдинг "Аеон Агро", соучредителем которого является бизнесмен Роман Троценко, готов инвестировать 13,7 миллиарда рублей в развитие агропромышленного сектора Пензенской области, сообщила пресс-служба правительства региона. "Аеон Агро" также принадлежит пензенская компания "Ростагро". Владелец холдинга Роман Троценко заявил о готовности вложить в экономику Пензенской области в рамках инвестиционной программы компании "Ростагро" 13,7 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Троценко в понедельник в Пензе на встрече с губернатором Олегом Мельниченко рассказал о планах холдинга. "Планируется закупка сельхозтехники, создание автотранспортного предприятия и МТС, организация сервисного центра, строительство элеваторов и семенного цеха", - цитирует слова бизнесмена пресс-служба. Уточняется, что "Ростагро" владеет 200 тысячами гектаров пахотной земли в Пензенской области. "Компания планирует увеличить мощности Тамалинского элеватора до 125 тысяч тонн и построить в области еще два элеватора общей мощностью 200 тысяч тонн. Также обсуждалась возможность строительства на территории региона завода по производству муки и завода по глубокой переработке зерна", - отмечается в сообщении. Глава региона отметил, что в 2022 году валовый сбор зерновых и зернобобовых в Пензенской области достиг 3,3 миллиона тонн, что в полтора раза выше уровня предыдущего года. "Большой урожай делает наш регион инвестпривлекательным и для строительства заводов по переработке пшеницы. "Аеон Агро" как раз сейчас разрабатывает такой проект. Предложили рассмотреть площадку в Сердобском районе. Мы заинтересованы в том, чтобы не только выращивать агрокультуры, но и перерабатывать их на месте. Это станет еще одним шагом к развитию нашего регионального АПК", - написал Мельниченко в своем телеграм-канале. "Ростагро" - крупный растениеводческий холдинг. Под его управлением находится 240 тысяч гектаров угодий, а основной земельный массив расположен в Пензенской и Саратовской областях. Соучредителями ООО "Аеон Агро" являются владелец корпорации AEON Роман Троценко (80%) и его партнер Михаил Смирнов (20%). Корпорация AEON - частная, оперирующая в международном масштабе, инвестиционная группа. Направления деятельности - транспорт, строительство, сервис, промышленность. В холдинг, в частности, входят компании "Новапорт" и "СДС Азот", ей принадлежит башня "Федерация" в "Москва-Сити".
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экономика, пензенская область, пенза, сердобский район, роман троценко, олег мельниченко, aeon , мтс, новапорт
Пензенская область, Экономика, Пензенская область, Пенза, Сердобский район, Роман Троценко, Олег Мельниченко, AEON , МТС, Новапорт

"Аеон Агро" может вложить 13,7 миллиарда рублей в пензенский агросектор

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкОвес на поле
Овес на поле - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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ПЕНЗА, 27 мар - РИА Новости. Холдинг "Аеон Агро", соучредителем которого является бизнесмен Роман Троценко, готов инвестировать 13,7 миллиарда рублей в развитие агропромышленного сектора Пензенской области, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Аеон Агро" также принадлежит пензенская компания "Ростагро". Владелец холдинга Роман Троценко заявил о готовности вложить в экономику Пензенской области в рамках инвестиционной программы компании "Ростагро" 13,7 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Троценко в понедельник в Пензе на встрече с губернатором Олегом Мельниченко рассказал о планах холдинга. "Планируется закупка сельхозтехники, создание автотранспортного предприятия и МТС, организация сервисного центра, строительство элеваторов и семенного цеха", - цитирует слова бизнесмена пресс-служба.
Уточняется, что "Ростагро" владеет 200 тысячами гектаров пахотной земли в Пензенской области. "Компания планирует увеличить мощности Тамалинского элеватора до 125 тысяч тонн и построить в области еще два элеватора общей мощностью 200 тысяч тонн. Также обсуждалась возможность строительства на территории региона завода по производству муки и завода по глубокой переработке зерна", - отмечается в сообщении.
Глава региона отметил, что в 2022 году валовый сбор зерновых и зернобобовых в Пензенской области достиг 3,3 миллиона тонн, что в полтора раза выше уровня предыдущего года. "Большой урожай делает наш регион инвестпривлекательным и для строительства заводов по переработке пшеницы. "Аеон Агро" как раз сейчас разрабатывает такой проект. Предложили рассмотреть площадку в Сердобском районе. Мы заинтересованы в том, чтобы не только выращивать агрокультуры, но и перерабатывать их на месте. Это станет еще одним шагом к развитию нашего регионального АПК", - написал Мельниченко в своем телеграм-канале.
"Ростагро" - крупный растениеводческий холдинг. Под его управлением находится 240 тысяч гектаров угодий, а основной земельный массив расположен в Пензенской и Саратовской областях. Соучредителями ООО "Аеон Агро" являются владелец корпорации AEON Роман Троценко (80%) и его партнер Михаил Смирнов (20%). Корпорация AEON - частная, оперирующая в международном масштабе, инвестиционная группа. Направления деятельности - транспорт, строительство, сервис, промышленность. В холдинг, в частности, входят компании "Новапорт" и "СДС Азот", ей принадлежит башня "Федерация" в "Москва-Сити".
 
Пензенская областьЭкономикаПензенская областьПензаСердобский районРоман ТроценкоОлег МельниченкоAEONМТСНовапорт
 
 
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