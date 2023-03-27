https://ria.ru/20230327/agrosektor-1861081479.html

"Аеон Агро" может вложить 13,7 миллиарда рублей в пензенский агросектор

"Аеон Агро" может вложить 13,7 миллиарда рублей в пензенский агросектор - РИА Новости, 27.03.2023

"Аеон Агро" может вложить 13,7 миллиарда рублей в пензенский агросектор

Холдинг "Аеон Агро", соучредителем которого является бизнесмен Роман Троценко, готов инвестировать 13,7 миллиарда рублей в развитие агропромышленного сектора... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T22:29

2023-03-27T22:29

2023-03-27T22:29

пензенская область

экономика

пензенская область

пенза

сердобский район

роман троценко

олег мельниченко

aeon

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ПЕНЗА, 27 мар - РИА Новости. Холдинг "Аеон Агро", соучредителем которого является бизнесмен Роман Троценко, готов инвестировать 13,7 миллиарда рублей в развитие агропромышленного сектора Пензенской области, сообщила пресс-служба правительства региона. "Аеон Агро" также принадлежит пензенская компания "Ростагро". Владелец холдинга Роман Троценко заявил о готовности вложить в экономику Пензенской области в рамках инвестиционной программы компании "Ростагро" 13,7 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Троценко в понедельник в Пензе на встрече с губернатором Олегом Мельниченко рассказал о планах холдинга. "Планируется закупка сельхозтехники, создание автотранспортного предприятия и МТС, организация сервисного центра, строительство элеваторов и семенного цеха", - цитирует слова бизнесмена пресс-служба. Уточняется, что "Ростагро" владеет 200 тысячами гектаров пахотной земли в Пензенской области. "Компания планирует увеличить мощности Тамалинского элеватора до 125 тысяч тонн и построить в области еще два элеватора общей мощностью 200 тысяч тонн. Также обсуждалась возможность строительства на территории региона завода по производству муки и завода по глубокой переработке зерна", - отмечается в сообщении. Глава региона отметил, что в 2022 году валовый сбор зерновых и зернобобовых в Пензенской области достиг 3,3 миллиона тонн, что в полтора раза выше уровня предыдущего года. "Большой урожай делает наш регион инвестпривлекательным и для строительства заводов по переработке пшеницы. "Аеон Агро" как раз сейчас разрабатывает такой проект. Предложили рассмотреть площадку в Сердобском районе. Мы заинтересованы в том, чтобы не только выращивать агрокультуры, но и перерабатывать их на месте. Это станет еще одним шагом к развитию нашего регионального АПК", - написал Мельниченко в своем телеграм-канале. "Ростагро" - крупный растениеводческий холдинг. Под его управлением находится 240 тысяч гектаров угодий, а основной земельный массив расположен в Пензенской и Саратовской областях. Соучредителями ООО "Аеон Агро" являются владелец корпорации AEON Роман Троценко (80%) и его партнер Михаил Смирнов (20%). Корпорация AEON - частная, оперирующая в международном масштабе, инвестиционная группа. Направления деятельности - транспорт, строительство, сервис, промышленность. В холдинг, в частности, входят компании "Новапорт" и "СДС Азот", ей принадлежит башня "Федерация" в "Москва-Сити".

пензенская область

пенза

сердобский район

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экономика, пензенская область, пенза, сердобский район, роман троценко, олег мельниченко, aeon , мтс, новапорт