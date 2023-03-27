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Агония западных финансов подкралась незаметно

Агония западных финансов подкралась незаметно - РИА Новости, 27.03.2023

Агония западных финансов подкралась незаметно

Глава МВФ сделала тонкий намек на толстые обстоятельства. Неуверенность остается, подчеркнула Кристалина Георгиева, "на очень высоком уровне", потому что... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T08:00

2023-03-27T08:00

2023-03-27T08:23

экономика

цены на нефть

швейцария

берн (кантон)

кристалина георгиева

россия

credit suisse

мвф

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Глава МВФ сделала тонкий намек на толстые обстоятельства. Неуверенность остается, подчеркнула Кристалина Георгиева, "на очень высоком уровне", потому что "опасения раскола мира на новые враждующие геополитические блоки приведет к экономическому и безжалостному соперничеству между ними". Ну и понятно, что "обеднение коснется всех".Контраст между сказанным первым лицом МВФ и репликами Макрона и Шольца о "стабильности европейских банков и европейской финансовой системы", произнесенными за два дня до этого, не может быть более разительным. Из германского канцлера и французского президента слова о стабильности пришлось едва ли не клещами вытаскивать, поскольку ровно в тот же день акции Deutsche Bank летели вниз со сверхзвуковой скоростью. Шольц, который был при Меркель главой Минфина, не мог не знать, что "прибыльный банк" (это его выражение) терял все на свете — от капитализации до доверия инвесторов ровно в те минуты, как герр Олаф уверял, что "все хорошо, прекрасная маркиза".Макрон — тоже не чужой в мире финансов человек — решил выступить бэк-вокалистом и пропел примерно ту же песню. Вообще все отлично, волноваться не стоит — уверил общественность французский лидер.Однако европейскую финансовую систему, связанную и с американскими банками практически общим кровообращением, и со швейцарскими институциями аналогичного профиля, начинает штормить. И высота волн будет тем выше, чем больше будет раскручиваться маховик инфляции. Обуздывать ее пытается Евроцентробанк, который (теоретически) должен как-то по тихому дать понять всем, что эпоха "дешевых денег" (минимальных ставок по кредитам) закончилась. Правительства побаловались, заливая миллионами евро экономики, и теперь должны пересмотреть, как им строить планы на завтра.В условиях отсутствия русских энергоносителей, сырья, большого российского рынка, у которого, вопреки расхожему убеждению, была высокая покупательная способность населения, и главное — рынок этот был очень емкий, желающий потреблять. И он потреблял. Много, охотно, со вкусом. Собственно, поэтому, когда ЕС торжественно вводил ограничительные меры против России, именно банкиры высшей лиги и квалифицированные финансисты говорили, что этого "делать не стоит". Увещеваний (а среди предупреждавших был и глава Deutsche Bank) не услышали. Общеевропейские политики, живущие одним отчетным днем, думали, что если ада в финансах и банках не случилось тогда, то не случится и никогда. Однако денежная система подчиняется иным законам, и она начала отвешивать экономике континента жесткие оплеухи.Не входящая в ЕС Швейцария была вынуждена потратить примерно 50 миллиардов франков, чтобы спасти Credit Suisse. Для сравнения — ВВП альпийской конфедерации — 800 миллиардов франков. Берн затолкал Credit Suisse в руки другого банка, USB, чтобы не допустить эффекта домино. Что бухгалтерии Credit Suisse нельзя было доверять последние восемь лет, знали все. Инвестменеджер Патрис Лескодрон воровал деньги клиентов (среди них были и русские богачи) сотнями миллионов. Отчеты подделывал с помощью фотошопа, цифры подрисовывал, Credit Suisse на это закрывал глаза. Лескодрона судили (доказать сумели саму кражу, но руководство банка избежало наказания) и отправили в тюрьму.Когда падает производство, когда растет инфляция, когда начинается рецессия, когда безработица покрывает рынок труда, включая не только синие робы, но и высокооплачиваемых "белых воротничков", власти, как национальные, так и глобалистские, к этому относятся как к досадному жужжанию мухи. Они говорят слова о "цикличности развития экономики" и что за спадом "тут же последует рост".Но вот когда начинают шататься банки, то для глобалистов начинает позвякивать margin call. Это — предупреждение о явной угрозе, о том, что нажитое "непосильным трудом", если и когда депозиты и счета не будут пополнены, испарится. Со скоростью лавины. Психотерапия, которой занимались Шольц с Макроном в Брюсселе, именно об этом. Чтобы успокоить инвесторов. Чтобы те сохранили остатки доверия и продолжали покупать облигации и акции — и не потребовали открыть бухгалтерские книги, а заодно провести независимый аудит.Но инвесторы тоже не дураки и понимают, что если банки, основной оборот которых в главных резервных валютах, шатаются, то лучше постепенно, медленно и аккуратно переводить активы туда, где власти держат финансовую ситуацию под контролем.Банкротство только одного Lehman Brothers 15 лет назад привело к планетарному кризису. А если рухнут три, четыре, пять банков? Да еще в условиях нынешнего геополитического противостояния? Ясно одно — конец пришел не только политической системе Запада, но и финансовому фундаменту, на котором она стоит. И агония будет мучительной.

https://ria.ru/20230326/ssha-1860778766.html

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экономика, цены на нефть, швейцария, берн (кантон), кристалина георгиева, россия, credit suisse , мвф, deutsche bank , аналитика