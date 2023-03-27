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"Росатом" прорабатывает перспективы плавучих АЭС - РИА Новости, 27.03.2023
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04:11 27.03.2023 (обновлено: 04:12 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/aes-1860809347.html
"Росатом" прорабатывает перспективы плавучих АЭС
"Росатом" прорабатывает перспективы плавучих АЭС - РИА Новости, 27.03.2023
"Росатом" прорабатывает перспективы плавучих АЭС
"Газпрому" было бы выгоднее снабжать свои перспективные проекты в Арктике электроэнергией с плавучих атомных блоков, и "Росатом" прорабатывает такие... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T04:11
2023-03-27T04:12
арктика
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
газпром
экономика
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. "Газпрому" было бы выгоднее снабжать свои перспективные проекты в Арктике электроэнергией с плавучих атомных блоков, и "Росатом" прорабатывает такие возможности, рассказал в интервью РИА Новости заместитель главы Дирекции Северного морского пути госкорпорации Максим Кулинко. По его словам, у крупных инвесторов, работающих в Арктике, интерес к плавучим АЭС "однозначно есть". По словам Кулинко, "соответствующая работа "Росатомом" ведется". "Но я пока не уполномочен раскрывать подробности", - уточнил он.
https://ria.ru/20230327/sevmorput-1860807904.html
https://ria.ru/20230316/energodar-1858413564.html
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арктика, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", газпром, экономика
Арктика, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Газпром, Экономика
"Росатом" прорабатывает перспективы плавучих АЭС

"Росатом" прорабатывает перспективы плавучих АЭС для арктических проектов "Газпрома"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. "Газпрому" было бы выгоднее снабжать свои перспективные проекты в Арктике электроэнергией с плавучих атомных блоков, и "Росатом" прорабатывает такие возможности, рассказал в интервью РИА Новости заместитель главы Дирекции Северного морского пути госкорпорации Максим Кулинко.
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По его словам, у крупных инвесторов, работающих в Арктике, интерес к плавучим АЭС "однозначно есть".
«
"На наш взгляд, плавучие атомные энергоблоки более всего могли бы подойти для "Газпрома", - отметил Кулинко. "Газпрому" с точки зрения своих перспективных проектов чисто технологически выгоднее работать с "Росатомом", а не строить свои газовые турбины, и за счет атомных технологий получать довольно дешевую по северным меркам электроэнергию", - добавил он.
По словам Кулинко, "соответствующая работа "Росатомом" ведется". "Но я пока не уполномочен раскрывать подробности", - уточнил он.
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АрктикаГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ГазпромЭкономика
 
 
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