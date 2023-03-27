https://ria.ru/20230327/aes-1860809347.html

"Росатом" прорабатывает перспективы плавучих АЭС

"Росатом" прорабатывает перспективы плавучих АЭС - РИА Новости, 27.03.2023

"Росатом" прорабатывает перспективы плавучих АЭС

"Газпрому" было бы выгоднее снабжать свои перспективные проекты в Арктике электроэнергией с плавучих атомных блоков, и "Росатом" прорабатывает такие... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T04:11

2023-03-27T04:11

2023-03-27T04:12

арктика

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

газпром

экономика

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. "Газпрому" было бы выгоднее снабжать свои перспективные проекты в Арктике электроэнергией с плавучих атомных блоков, и "Росатом" прорабатывает такие возможности, рассказал в интервью РИА Новости заместитель главы Дирекции Северного морского пути госкорпорации Максим Кулинко. По его словам, у крупных инвесторов, работающих в Арктике, интерес к плавучим АЭС "однозначно есть". По словам Кулинко, "соответствующая работа "Росатомом" ведется". "Но я пока не уполномочен раскрывать подробности", - уточнил он.

https://ria.ru/20230327/sevmorput-1860807904.html

https://ria.ru/20230316/energodar-1858413564.html

арктика

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арктика, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", газпром, экономика