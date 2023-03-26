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Животных из зоопарков Донецка и Запорожской области привезли в Крым - РИА Новости, 26.03.2023
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12:05 26.03.2023 (обновлено: 12:33 26.03.2023)
https://ria.ru/20230326/zoopark-1860716505.html
Животных из зоопарков Донецка и Запорожской области привезли в Крым
Животных из зоопарков Донецка и Запорожской области привезли в Крым - РИА Новости, 26.03.2023
Животных из зоопарков Донецка и Запорожской области привезли в Крым
В крымский парк львов "Тайган" в Белогорском районе привезли животных из зоопарков Донецка и городов Запорожской области, сообщил владелец и директор парка... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T12:05
2023-03-26T12:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар — РИА Новости. В крымский парк львов "Тайган" в Белогорском районе привезли животных из зоопарков Донецка и городов Запорожской области, сообщил владелец и директор парка львов Олег Зубков. По его словам, последних животных привезли из зоопарков Донецка, а также городов Бердянск и Васильевка в Запорожской области. Зубков подчеркнул, что за все время уже привезено около сотни животных из зоопарков Херсонской и Запорожской областей, а также Донбасса.
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Животных из зоопарков Донецка и Запорожской области привезли в Крым

В парк "Тайган" привезли около сотни животных из зоопарков Донбасса и Запорожской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПарк львов "Тайган" в Крыму
Парк львов Тайган в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Парк львов "Тайган" в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар — РИА Новости. В крымский парк львов "Тайган" в Белогорском районе привезли животных из зоопарков Донецка и городов Запорожской области, сообщил владелец и директор парка львов Олег Зубков.
«

"Мы помогаем вывозить животных и оказывать помощь зоопаркам. Последний раз мы объехали четыре зоопарка. Мы отвезли им корм, а также забрали животных, которых там очень трудно содержать и кормить. Это ламы, львица, обезьяны, овчарки и другие. Все 24 привезенных животных находятся на карантине. Еще под Донецком в брошенном зоопарке есть два больших медведя. Их мы тоже заберем, а также тигренка в Мариуполе и еще ряд животных в другом зоопарке", — сказал РИА Новости Зубков.

По его словам, последних животных привезли из зоопарков Донецка, а также городов Бердянск и Васильевка в Запорожской области.
Зубков подчеркнул, что за все время уже привезено около сотни животных из зоопарков Херсонской и Запорожской областей, а также Донбасса.
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