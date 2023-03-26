https://ria.ru/20230326/zoopark-1860716505.html

Животных из зоопарков Донецка и Запорожской области привезли в Крым

Животных из зоопарков Донецка и Запорожской области привезли в Крым - РИА Новости, 26.03.2023

Животных из зоопарков Донецка и Запорожской области привезли в Крым

В крымский парк львов "Тайган" в Белогорском районе привезли животных из зоопарков Донецка и городов Запорожской области, сообщил владелец и директор парка... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T12:05

2023-03-26T12:05

2023-03-26T12:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар — РИА Новости. В крымский парк львов "Тайган" в Белогорском районе привезли животных из зоопарков Донецка и городов Запорожской области, сообщил владелец и директор парка львов Олег Зубков. По его словам, последних животных привезли из зоопарков Донецка, а также городов Бердянск и Васильевка в Запорожской области. Зубков подчеркнул, что за все время уже привезено около сотни животных из зоопарков Херсонской и Запорожской областей, а также Донбасса.

https://ria.ru/20230205/pitomnik-1849517975.html

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Ольга Фомченкова

общество, запорожская область, донецк, россия