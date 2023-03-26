https://ria.ru/20230326/zimbabve-1860710757.html
В Зимбабве назвали решение об установке памятника советской армии логичным
В Зимбабве назвали решение об установке памятника советской армии логичным - РИА Новости, 26.03.2023
В Зимбабве назвали решение об установке памятника советской армии логичным
Замминистра информации, СМИ и телекоммуникации Зимбабве Ник Мангвана в беседе с РИА Новости заявил о том, что решение поставить памятник советской армии в... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T11:17
2023-03-26T11:17
2023-03-26T11:17
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ХАРАРЕ, 26 мар - РИА Новости. Замминистра информации, СМИ и телекоммуникации Зимбабве Ник Мангвана в беседе с РИА Новости заявил о том, что решение поставить памятник советской армии в Зимбабве является логичным по причине того, что Россия сыграла решающую роль в освобождении многих стран. "Решение поставить памятник советской армии в Зимбабве очень логично, потому что Россия сыграла решающую роль в освобождении Анголы, Мозамбика, Зимбабве и многих других стран. Поэтому нельзя говорить об освобождении Африки без упоминания в этом роли Москвы", - сказал он. Мангвана пояснил, что в Зимбабве преподают историю освобождения Африки с акцентом на роль СССР и Китая в данном процессе. "Мы не уделяем много внимания Второй мировой войне на уроках истории, но мы рассказываем детям в курсе истории Европы, что СССР потерял много людей в этой войне, что именно СССР одержал решающую победу, освобождал Европу и дошел до Берлина. Но в колониальные времена история преподавалась иначе, нам говорили, что в войне победила Британия", - рассказал замминистра. Он предложил российской стороне пригласить президента Зимбабве Эммерсона Мнангагву на празднование 9 мая.
https://ria.ru/20230326/restoran-1860701662.html
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в мире, зимбабве, россия, ссср, эммерсон мнангагва
В мире, Зимбабве, Россия, СССР, Эммерсон Мнангагва
В Зимбабве назвали решение об установке памятника советской армии логичным
В Зимбабве предложили пригласить президента страны в Россию на празднование 9 мая