https://ria.ru/20230326/zhizn-1860701528.html
В России зафиксировали рекордную продолжительность жизни после спада
В России зафиксировали рекордную продолжительность жизни после спада - РИА Новости, 26.03.2023
В России зафиксировали рекордную продолжительность жизни после спада
По итогам 2022 года ожидаемая продолжительность жизни в России составила 72,76 года по сравнению с 70,1 года в 2021-м, пишет РБК. РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T09:48
2023-03-26T09:48
2023-03-26T16:06
общество
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. По итогам 2022 года ожидаемая продолжительность жизни в России составила 72,76 года по сравнению с 70,1 года в 2021-м, пишет РБК."Годовой прирост составил 2,66 года, став максимальным с начала 1990-х годов. Это следует из предварительных данных Росстата по ожидаемой продолжительности жизни при рождении", — говорится в публикации.Издание отмечает, что рост произошел после двухлетнего спада на фоне пандемии COVID-19 — в 2020 году продолжительность жизни снизилась на 1,8 года, а 2021-м — еще на 1,4 года.В те же два года существенно вырос и уровень смертности: в 2020-м он поднялся на 19 процентов по сравнению с 2019-м, а в 2021-м — на 36 процентов. В 2022-м тенденция изменилась к лучшему, но все равно показатель остается на шесть процентов выше допандемийной отметки.
https://ria.ru/20221004/moskva-1821321821.html
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общество, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Общество, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
В России зафиксировали рекордную продолжительность жизни после спада
РБК: Росстат зафиксировал рекордный рост продолжительности жизни в России на 2,66 года
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости.
По итогам 2022 года ожидаемая продолжительность жизни в России составила 72,76 года по сравнению с 70,1 года в 2021-м, пишет РБК
.
"Годовой прирост составил 2,66 года, став максимальным с начала 1990-х годов. Это следует из предварительных данных Росстата по ожидаемой продолжительности жизни при рождении", — говорится в публикации.
Издание отмечает, что рост произошел после двухлетнего спада на фоне пандемии COVID-19 — в 2020 году продолжительность жизни снизилась на 1,8 года, а 2021-м — еще на 1,4 года.
В те же два года существенно вырос и уровень смертности: в 2020-м он поднялся на 19 процентов по сравнению с 2019-м, а в 2021-м — на 36 процентов. В 2022-м тенденция изменилась к лучшему, но все равно показатель остается на шесть процентов выше допандемийной отметки.
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