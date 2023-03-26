https://ria.ru/20230326/zhizn-1860701528.html

В России зафиксировали рекордную продолжительность жизни после спада

В России зафиксировали рекордную продолжительность жизни после спада - РИА Новости, 26.03.2023

В России зафиксировали рекордную продолжительность жизни после спада

По итогам 2022 года ожидаемая продолжительность жизни в России составила 72,76 года по сравнению с 70,1 года в 2021-м, пишет РБК. РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T09:48

2023-03-26T09:48

2023-03-26T16:06

общество

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. По итогам 2022 года ожидаемая продолжительность жизни в России составила 72,76 года по сравнению с 70,1 года в 2021-м, пишет РБК."Годовой прирост составил 2,66 года, став максимальным с начала 1990-х годов. Это следует из предварительных данных Росстата по ожидаемой продолжительности жизни при рождении", — говорится в публикации.Издание отмечает, что рост произошел после двухлетнего спада на фоне пандемии COVID-19 — в 2020 году продолжительность жизни снизилась на 1,8 года, а 2021-м — еще на 1,4 года.В те же два года существенно вырос и уровень смертности: в 2020-м он поднялся на 19 процентов по сравнению с 2019-м, а в 2021-м — на 36 процентов. В 2022-м тенденция изменилась к лучшему, но все равно показатель остается на шесть процентов выше допандемийной отметки.

https://ria.ru/20221004/moskva-1821321821.html

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общество, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)