Рейтинг@Mail.ru
В России зафиксировали рекордную продолжительность жизни после спада - РИА Новости, 26.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:48 26.03.2023 (обновлено: 16:06 26.03.2023)
https://ria.ru/20230326/zhizn-1860701528.html
В России зафиксировали рекордную продолжительность жизни после спада
В России зафиксировали рекордную продолжительность жизни после спада - РИА Новости, 26.03.2023
В России зафиксировали рекордную продолжительность жизни после спада
По итогам 2022 года ожидаемая продолжительность жизни в России составила 72,76 года по сравнению с 70,1 года в 2021-м, пишет РБК. РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T09:48
2023-03-26T16:06
общество
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155687/52/1556875201_0:193:3072:1921_1920x0_80_0_0_098d821e5b06c8e4bbf3d8888a21b9ed.jpg
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. По итогам 2022 года ожидаемая продолжительность жизни в России составила 72,76 года по сравнению с 70,1 года в 2021-м, пишет РБК."Годовой прирост составил 2,66 года, став максимальным с начала 1990-х годов. Это следует из предварительных данных Росстата по ожидаемой продолжительности жизни при рождении", — говорится в публикации.Издание отмечает, что рост произошел после двухлетнего спада на фоне пандемии COVID-19 — в 2020 году продолжительность жизни снизилась на 1,8 года, а 2021-м — еще на 1,4 года.В те же два года существенно вырос и уровень смертности: в 2020-м он поднялся на 19 процентов по сравнению с 2019-м, а в 2021-м — на 36 процентов. В 2022-м тенденция изменилась к лучшему, но все равно показатель остается на шесть процентов выше допандемийной отметки.
https://ria.ru/20221004/moskva-1821321821.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155687/52/1556875201_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7356f6410e0d757380d39469b041d69a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Общество, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
В России зафиксировали рекордную продолжительность жизни после спада

РБК: Росстат зафиксировал рекордный рост продолжительности жизни в России на 2,66 года

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкУчастники танцевального марафона "Московское долголетие" в парке "Сокольники" в Москве
Участники танцевального марафона Московское долголетие в парке Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Участники танцевального марафона "Московское долголетие" в парке "Сокольники" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. По итогам 2022 года ожидаемая продолжительность жизни в России составила 72,76 года по сравнению с 70,1 года в 2021-м, пишет РБК.
"Годовой прирост составил 2,66 года, став максимальным с начала 1990-х годов. Это следует из предварительных данных Росстата по ожидаемой продолжительности жизни при рождении", — говорится в публикации.
Издание отмечает, что рост произошел после двухлетнего спада на фоне пандемии COVID-19 — в 2020 году продолжительность жизни снизилась на 1,8 года, а 2021-м — еще на 1,4 года.
В те же два года существенно вырос и уровень смертности: в 2020-м он поднялся на 19 процентов по сравнению с 2019-м, а в 2021-м — на 36 процентов. В 2022-м тенденция изменилась к лучшему, но все равно показатель остается на шесть процентов выше допандемийной отметки.
Посетители тематической зоны Медиагостиная в центре обслуживания москвичей Мой социальный центр - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
В Москве создадут ассоциацию клубов долголетия
4 октября 2022, 08:17
 
ОбществоРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала