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Жандармы во Франции подали жалобу на насилие после экологического митинга

Жандармы во Франции подали жалобу на насилие после экологического митинга - РИА Новости, 26.03.2023

Жандармы во Франции подали жалобу на насилие после экологического митинга

Около 45 жандармов подали жалобы на насилие в отношении них после экологической демонстрации в коммуне Сент-Солин на западе Франции в субботу, сообщает местный... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T23:12

2023-03-26T23:12

2023-03-26T23:12

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ПАРИЖ, 26 мар – РИА Новости. Около 45 жандармов подали жалобы на насилие в отношении них после экологической демонстрации в коммуне Сент-Солин на западе Франции в субботу, сообщает местный телеканал BFMTV. "Были поданы 45 жалоб жандармами после ожесточенных столкновений, произошедших в субботу в Сент-Солин, в Дэ-Севр (регион – ред.) во время демонстрации против мегабассейнов", - сообщают журналисты опираясь на источники в полиции. В заявлении местной прокуратуры, цитируемом телеканалом, уточняется, что 47 жандармов были ранены. "Перед началом демонстрации было изъято: 62 ножа, 67 шаров для игры в бочче, 7 фейерверков, 6 канистр с бензином, 12 камней и шлакоблоков, 13 топоров/мачете, 5 дубинок или бейсбольных бит, 20 баллончиков с аэрозолем/баллончиками с газом, 69 единиц защитного снаряжения и 95 различных инструментов", - уточняет BFMTV. В субботу во французском Сент-Солине прошла демонстрация по призыву более 150 организаций и партий против строительства водохранилища. Демонстрация вскоре переросла в ожесточенные столкновения протестующих с полицейскими. Участники протеста использовали коктейли Молотова и пиротехнику. Кроме того, протестующие подожгли по меньшей мере четыре автомобиля органов правопорядка. Для разгона манифестантов полиция использовала гранаты. Около 200 протестующих получили ранения. Для строительства водохранилища размером в 700 тысяч квадратных метров для нужд сельского хозяйства в городке Сент-Солин планируется объединить 16 более мелких водоемов. Местные фермеры отмечают, что эта мера будет выгодна крупному сельскохозяйственному производству, а более мелкие хозяйства останутся без воды, как показала рекордная засуха лета 2022 года.

https://ria.ru/20230318/frantsiya-1858601453.html

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