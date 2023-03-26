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Жандармы во Франции подали жалобу на насилие после экологического митинга
Жандармы во Франции подали жалобу на насилие после экологического митинга - РИА Новости, 26.03.2023
Жандармы во Франции подали жалобу на насилие после экологического митинга
Около 45 жандармов подали жалобы на насилие в отношении них после экологической демонстрации в коммуне Сент-Солин на западе Франции в субботу, сообщает местный... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T23:12
2023-03-26T23:12
2023-03-26T23:12
в мире
франция
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ПАРИЖ, 26 мар – РИА Новости. Около 45 жандармов подали жалобы на насилие в отношении них после экологической демонстрации в коммуне Сент-Солин на западе Франции в субботу, сообщает местный телеканал BFMTV. "Были поданы 45 жалоб жандармами после ожесточенных столкновений, произошедших в субботу в Сент-Солин, в Дэ-Севр (регион – ред.) во время демонстрации против мегабассейнов", - сообщают журналисты опираясь на источники в полиции. В заявлении местной прокуратуры, цитируемом телеканалом, уточняется, что 47 жандармов были ранены. "Перед началом демонстрации было изъято: 62 ножа, 67 шаров для игры в бочче, 7 фейерверков, 6 канистр с бензином, 12 камней и шлакоблоков, 13 топоров/мачете, 5 дубинок или бейсбольных бит, 20 баллончиков с аэрозолем/баллончиками с газом, 69 единиц защитного снаряжения и 95 различных инструментов", - уточняет BFMTV. В субботу во французском Сент-Солине прошла демонстрация по призыву более 150 организаций и партий против строительства водохранилища. Демонстрация вскоре переросла в ожесточенные столкновения протестующих с полицейскими. Участники протеста использовали коктейли Молотова и пиротехнику. Кроме того, протестующие подожгли по меньшей мере четыре автомобиля органов правопорядка. Для разгона манифестантов полиция использовала гранаты. Около 200 протестующих получили ранения. Для строительства водохранилища размером в 700 тысяч квадратных метров для нужд сельского хозяйства в городке Сент-Солин планируется объединить 16 более мелких водоемов. Местные фермеры отмечают, что эта мера будет выгодна крупному сельскохозяйственному производству, а более мелкие хозяйства останутся без воды, как показала рекордная засуха лета 2022 года.
https://ria.ru/20230318/frantsiya-1858601453.html
https://ria.ru/20230325/frantsiya-1860647991.html
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в мире, франция
Жандармы во Франции подали жалобу на насилие после экологического митинга
BFMTV: во Франции 45 жандармов подали жалобу на насилие после экологического митинга
ПАРИЖ, 26 мар – РИА Новости.
Около 45 жандармов подали жалобы на насилие в отношении них после экологической демонстрации в коммуне Сент-Солин на западе Франции в субботу, сообщает местный телеканал BFMTV
.
"Были поданы 45 жалоб жандармами после ожесточенных столкновений, произошедших в субботу в Сент-Солин, в Дэ-Севр (регион – ред.) во время демонстрации против мегабассейнов", - сообщают журналисты опираясь на источники в полиции.
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В заявлении местной прокуратуры, цитируемом телеканалом, уточняется, что 47 жандармов были ранены.
"Перед началом демонстрации было изъято: 62 ножа, 67 шаров для игры в бочче, 7 фейерверков, 6 канистр с бензином, 12 камней и шлакоблоков, 13 топоров/мачете, 5 дубинок или бейсбольных бит, 20 баллончиков с аэрозолем/баллончиками с газом, 69 единиц защитного снаряжения и 95 различных инструментов", - уточняет BFMTV.
В субботу во французском Сент-Солине прошла демонстрация по призыву более 150 организаций и партий против строительства водохранилища. Демонстрация вскоре переросла в ожесточенные столкновения протестующих с полицейскими. Участники протеста использовали коктейли Молотова и пиротехнику. Кроме того, протестующие подожгли по меньшей мере четыре автомобиля органов правопорядка.
Для разгона манифестантов полиция использовала гранаты. Около 200 протестующих получили ранения.
Для строительства водохранилища размером в 700 тысяч квадратных метров для нужд сельского хозяйства в городке Сент-Солин планируется объединить 16 более мелких водоемов. Местные фермеры отмечают, что эта мера будет выгодна крупному сельскохозяйственному производству, а более мелкие хозяйства останутся без воды, как показала рекордная засуха лета 2022 года.
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