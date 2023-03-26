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"Ситуация очень тяжелая". В Киеве увидели опасный для Зеленского сигнал - РИА Новости, 26.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:08 26.03.2023 (обновлено: 20:59 26.03.2023)
https://ria.ru/20230326/zelenskiy-1860754249.html
"Ситуация очень тяжелая". В Киеве увидели опасный для Зеленского сигнал
"Ситуация очень тяжелая". В Киеве увидели опасный для Зеленского сигнал - РИА Новости, 26.03.2023
"Ситуация очень тяжелая". В Киеве увидели опасный для Зеленского сигнал
Европейский союз хочет, чтобы президент Украины Владимир Зеленский сел за стол переговоров с Россией, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T17:08
2023-03-26T20:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
россия
владимир зеленский
олег соскин
евросоюз
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Европейский союз хочет, чтобы президент Украины Владимир Зеленский сел за стол переговоров с Россией, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в YouTube-канале."Страны Европы уже очень устали, и многие из них считают, что Украина должна искать какой-то переговорный путь с Россией", — сказал он.По словам эксперта, страны ЕС сталкиваются с серьезными проблемами из-за происходящего на Украине и по этой причине могут также пересмотреть подход к поддержке киевского режима."Ситуация для Украины тяжелая. И она может в ближайшие месяцы еще хуже стать. Лучше она не будет", — добавил Соскин.Среди прочего он обратил внимание на тяжелые экономические последствия, с которыми столкнулся Евросоюз из-за введенных против Москвы санкций. Они уже очень обременительны для европейских стран, и многие не хотят применять дальнейшие ограничительные меры.
https://ria.ru/20230326/britaniya-1860742071.html
https://ria.ru/20230325/zelenskiy-1860662009.html
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в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, олег соскин, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Евросоюз
"Ситуация очень тяжелая". В Киеве увидели опасный для Зеленского сигнал

Экс-советник Кучмы Соскин: страны ЕС призывают Зеленского начать переговоры с Россией

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. 24 февраля 2023
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. 24 февраля 2023 - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. 24 февраля 2023. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Европейский союз хочет, чтобы президент Украины Владимир Зеленский сел за стол переговоров с Россией, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в YouTube-канале.
"Страны Европы уже очень устали, и многие из них считают, что Украина должна искать какой-то переговорный путь с Россией", — сказал он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
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Вчера, 15:43
По словам эксперта, страны ЕС сталкиваются с серьезными проблемами из-за происходящего на Украине и по этой причине могут также пересмотреть подход к поддержке киевского режима.
"Ситуация для Украины тяжелая. И она может в ближайшие месяцы еще хуже стать. Лучше она не будет", — добавил Соскин.
Среди прочего он обратил внимание на тяжелые экономические последствия, с которыми столкнулся Евросоюз из-за введенных против Москвы санкций. Они уже очень обременительны для европейских стран, и многие не хотят применять дальнейшие ограничительные меры.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
СМИ узнали, о чем Зеленский умолял европейских лидеров на саммите ЕС
25 марта, 23:04
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевРоссияВладимир ЗеленскийОлег СоскинЕвросоюз
 
 
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