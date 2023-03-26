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Слова Зеленского о будущем России шокировали пользователей Сети - РИА Новости, 26.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:44 26.03.2023 (обновлено: 16:35 26.03.2023)
https://ria.ru/20230326/zelenskiy-1860720825.html
Слова Зеленского о будущем России шокировали пользователей Сети
Слова Зеленского о будущем России шокировали пользователей Сети - РИА Новости, 26.03.2023
Слова Зеленского о будущем России шокировали пользователей Сети
Пользователи Twitter осудили президента Украины Владимира Зеленского за обращение к народу, в котором он заявил, что поражение России "станет надежной гарантией РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T12:44
2023-03-26T16:35
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили президента Украины Владимира Зеленского за обращение к народу, в котором он заявил, что поражение России "станет надежной гарантией от новых агрессий и кризисов". "Это просто невозможно, учитывая нынешние обстоятельства", — написал один из пользователей. "Стремитесь к миру", — добавил другой. "Только люди, которые плохо знают историю, могут мечтать о "полномасштабном поражении России", — поддержал третий. "Не надо надеяться на поражение России, нужно призывать к переговорам", — поделился мнением еще один пользователь. "Он это говорит, чтобы получить еще больше оружия", — заключил читатель. Западные политики постоянно заявляют, что киевский режим должен победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз отвечали, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
https://ria.ru/20230326/berbok-1860701857.html
https://ria.ru/20230325/germaniya-1860579725.html
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в мире, россия, украина, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский
Слова Зеленского о будущем России шокировали пользователей Сети

Пользователи Twitter раскритиковали обращение Зеленского к нации о поражении России

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили президента Украины Владимира Зеленского за обращение к народу, в котором он заявил, что поражение России "станет надежной гарантией от новых агрессий и кризисов".

"Это просто невозможно, учитывая нынешние обстоятельства", — написал один из пользователей.
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"Стремитесь к миру", — добавил другой.
"Только люди, которые плохо знают историю, могут мечтать о "полномасштабном поражении России", — поддержал третий.
"Не надо надеяться на поражение России, нужно призывать к переговорам", — поделился мнением еще один пользователь.
"Он это говорит, чтобы получить еще больше оружия", — заключил читатель.
Западные политики постоянно заявляют, что киевский режим должен победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз отвечали, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
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