https://ria.ru/20230326/zelenskiy-1860720825.html

Слова Зеленского о будущем России шокировали пользователей Сети

Слова Зеленского о будущем России шокировали пользователей Сети - РИА Новости, 26.03.2023

Слова Зеленского о будущем России шокировали пользователей Сети

Пользователи Twitter осудили президента Украины Владимира Зеленского за обращение к народу, в котором он заявил, что поражение России "станет надежной гарантией РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T12:44

2023-03-26T12:44

2023-03-26T16:35

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили президента Украины Владимира Зеленского за обращение к народу, в котором он заявил, что поражение России "станет надежной гарантией от новых агрессий и кризисов". "Это просто невозможно, учитывая нынешние обстоятельства", — написал один из пользователей. "Стремитесь к миру", — добавил другой. "Только люди, которые плохо знают историю, могут мечтать о "полномасштабном поражении России", — поддержал третий. "Не надо надеяться на поражение России, нужно призывать к переговорам", — поделился мнением еще один пользователь. "Он это говорит, чтобы получить еще больше оружия", — заключил читатель. Западные политики постоянно заявляют, что киевский режим должен победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз отвечали, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.

https://ria.ru/20230326/berbok-1860701857.html

https://ria.ru/20230325/germaniya-1860579725.html

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в мире, россия, украина, владимир зеленский