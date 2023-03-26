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"Приставили к шее нож". В Германии раскрыли неудобную правду о США - РИА Новости, 26.03.2023
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15:42 26.03.2023 (обновлено: 17:27 26.03.2023)
https://ria.ru/20230326/zapad-1860741956.html
"Приставили к шее нож". В Германии раскрыли неудобную правду о США
"Приставили к шее нож". В Германии раскрыли неудобную правду о США - РИА Новости, 26.03.2023
"Приставили к шее нож". В Германии раскрыли неудобную правду о США
США не заинтересованы в мире на Украине и будут продолжать оказывать ей военную помощь, пока полностью не ослабят Россию, приводит издание Focus слова бывшего... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T15:42
2023-03-26T17:27
в мире
сша
россия
германия
оскар лафонтен
нато
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. США не заинтересованы в мире на Украине и будут продолжать оказывать ей военную помощь, пока полностью не ослабят Россию, приводит издание Focus слова бывшего председателя Социал-демократической партии Германии Оскара Лафонтена. "США не заинтересованы в мире. Их министр обороны — которого я всегда называю министром войны — сам это сказал. США собираются сражаться до тех пор, пока Россия будет не в состоянии вести подобные боевые действия", — сказал политик.Он также обратил внимание, что именно расширение НАТО на восток спровоцировало Москву. "Ни одно государство не хочет, чтобы ему приставили нож к горлу. &lt;...&gt; Недопустимо размещать ракеты на границе ядерной державы. США не должны делать с другими то, чего не хотели бы, чтобы сделали с ними", — добавил Лафонтен.Западные политики постоянно заявляют, что киевский режим должен победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники на Украину. В Москве на это не раз отвечали, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
https://ria.ru/20230326/berbok-1860701857.html
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в мире, сша, россия, германия, оскар лафонтен, нато
В мире, США, Россия, Германия, Оскар Лафонтен, НАТО
"Приставили к шее нож". В Германии раскрыли неудобную правду о США

Экс-глава СДПГ Лафонтен: США не согласятся на мир на Украине, пока Россия не ослабнет

© AP Photo / Markus SchreiberЗдание парламента Германии в Берлине
Здание парламента Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Здание парламента Германии в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. США не заинтересованы в мире на Украине и будут продолжать оказывать ей военную помощь, пока полностью не ослабят Россию, приводит издание Focus слова бывшего председателя Социал-демократической партии Германии Оскара Лафонтена.

"США не заинтересованы в мире. Их министр обороны — которого я всегда называю министром войны — сам это сказал. США собираются сражаться до тех пор, пока Россия будет не в состоянии вести подобные боевые действия", — сказал политик.
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Он также обратил внимание, что именно расширение НАТО на восток спровоцировало Москву.

"Ни одно государство не хочет, чтобы ему приставили нож к горлу. <...> Недопустимо размещать ракеты на границе ядерной державы. США не должны делать с другими то, чего не хотели бы, чтобы сделали с ними", — добавил Лафонтен.

Западные политики постоянно заявляют, что киевский режим должен победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники на Украину. В Москве на это не раз отвечали, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
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В миреСШАРоссияГерманияОскар ЛафонтенНАТО
 
 
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