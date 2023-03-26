"Приставили к шее нож". В Германии раскрыли неудобную правду о США
Экс-глава СДПГ Лафонтен: США не согласятся на мир на Украине, пока Россия не ослабнет
© AP Photo / Markus SchreiberЗдание парламента Германии в Берлине
© AP Photo / Markus Schreiber
Здание парламента Германии в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. США не заинтересованы в мире на Украине и будут продолжать оказывать ей военную помощь, пока полностью не ослабят Россию, приводит издание Focus слова бывшего председателя Социал-демократической партии Германии Оскара Лафонтена.
"США не заинтересованы в мире. Их министр обороны — которого я всегда называю министром войны — сам это сказал. США собираются сражаться до тех пор, пока Россия будет не в состоянии вести подобные боевые действия", — сказал политик.
"США не заинтересованы в мире. Их министр обороны — которого я всегда называю министром войны — сам это сказал. США собираются сражаться до тех пор, пока Россия будет не в состоянии вести подобные боевые действия", — сказал политик.
Он также обратил внимание, что именно расширение НАТО на восток спровоцировало Москву.
"Ни одно государство не хочет, чтобы ему приставили нож к горлу. <...> Недопустимо размещать ракеты на границе ядерной державы. США не должны делать с другими то, чего не хотели бы, чтобы сделали с ними", — добавил Лафонтен.
Западные политики постоянно заявляют, что киевский режим должен победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники на Украину. В Москве на это не раз отвечали, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
"Ни одно государство не хочет, чтобы ему приставили нож к горлу. <...> Недопустимо размещать ракеты на границе ядерной державы. США не должны делать с другими то, чего не хотели бы, чтобы сделали с ними", — добавил Лафонтен.
Западные политики постоянно заявляют, что киевский режим должен победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники на Украину. В Москве на это не раз отвечали, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.