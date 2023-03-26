https://ria.ru/20230326/zapad-1860706606.html

Запад строит ось наподобие блока фашистской Германии и Японии, заявил Путин

Запад строит ось наподобие блока фашистской Германии и Японии, заявил Путин - РИА Новости, 26.03.2023

Запад строит ось наподобие блока фашистской Германии и Японии, заявил Путин

Запад начинает строить новый военный блок наподобие германо-итальянско-японской "оси" времен Второй мировой войны, заявил президент Владимир Путин в интервью... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T10:37

2023-03-26T10:37

2023-03-26T11:34

в мире

владимир путин

нато

китай

сша

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Запад начинает строить новый военный блок наподобие германо-итальянско-японской "оси" времен Второй мировой войны, заявил президент Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24".Глава государства напомнил, что в прошлом году НАТО согласовала новую стратегическую концепцию, в которой прямо говорится о намерении развивать отношения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона — Новой Зеландией, Австралией, Южной Кореей и другими."И объявляют о том, что они будут создавать глобальное НАТО. Ну что это такое?" — сказал Путин.Кроме того, добавил он, уже в этом году Великобритания и Япония подписали соглашение о взаимной открытости — то есть о налаживании контактов в военной сфере.При этом, отметил он, Россия не создает с Китаем военного союза и не угрожает никаким странам."Да, у нас есть сотрудничество и в сфере военно-технического взаимодействия. Мы не скрываем. У нас все прозрачно. Там нет ничего секретного", — сказал президент.По его словам, Россия и Китай проводят совместные учения, но подобные маневры проходят и с другими странами.

https://ria.ru/20230325/khranilische-1860641929.html

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Путин: Запад начинает строить "ось" наподобие блока фашистской Германии и Японии Запад начинает строить новый военный блок наподобие германо-итальянско-японской "оси" времен Второй мировой войны, заявил президент Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24". 2023-03-26T10:37 true PT1M39S

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Екатерина Зайцева

в мире, владимир путин, нато, китай, сша