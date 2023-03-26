https://ria.ru/20230326/zapad-1860667899.html

Папа римский выступил за скорейшее начало переговоров по Украине

Папа римский выступил за скорейшее начало переговоров по Украине - РИА Новости, 26.03.2023

Папа римский выступил за скорейшее начало переговоров по Украине

Папа Римский Франциск считает как можно более быстрое начало переговоров между Россией и Западом лучшим выходом для всех сторон конфликта, рассказал РИА Новости РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T00:19

2023-03-26T00:19

2023-03-26T00:19

религия

россия

украина

ватикан

франциск (хорхе марио бергольо)

папа римский

иоанн павел ii (кароль войтыла)

римско-католическая церковь

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Папа Римский Франциск считает как можно более быстрое начало переговоров между Россией и Западом лучшим выходом для всех сторон конфликта, рассказал РИА Новости поддерживающий переписку с понтификом председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов. Год назад, 25 марта 2022 года, в ходе покаянного богослужения в соборе Святого Петра в Ватикане Франциск посвятил непорочному сердцу Пресвятой Богородицы Россию и Украину. В этот день Римско-католическая церковь отмечает Благовещение Господне. Одновременно этот обряд совершили католические епископы всего мира, которых папа попросил об этом. История посвящения России непорочному сердцу Пресвятой Богородицы берет свое начало с воскресенья, 13 мая 1917 года, когда после праздничной мессы трое маленьких пастушков стали свидетелями удивительного явления в долине Кова да Ирия близ португальского города Фатима. Детям явился образ Девы Марии, который, по их словам, сверкал ярче солнца. В октябре 1942 года папа Римский Пий XII посвятил непорочному сердцу Богородицы весь мир, а десять лет спустя - "все народы России". В ноябре 1964 года папа Павел VI вновь совершил обряд посвящения России в присутствии участников Второго Ватиканского собора. В марте 1984 года папа Иоанн Павел II в духовном единстве со всеми католическими епископами мира посвятил непорочному сердцу Девы Марии все народы мира.

https://ria.ru/20230313/papa-1857627586.html

россия

украина

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россия, украина, ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), папа римский, иоанн павел ii (кароль войтыла), римско-католическая церковь