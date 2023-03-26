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Папа римский выступил за скорейшее начало переговоров по Украине - РИА Новости, 26.03.2023
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Религия
 
00:19 26.03.2023
https://ria.ru/20230326/zapad-1860667899.html
Папа римский выступил за скорейшее начало переговоров по Украине
Папа римский выступил за скорейшее начало переговоров по Украине - РИА Новости, 26.03.2023
Папа римский выступил за скорейшее начало переговоров по Украине
Папа Римский Франциск считает как можно более быстрое начало переговоров между Россией и Западом лучшим выходом для всех сторон конфликта, рассказал РИА Новости РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T00:19
2023-03-26T00:19
религия
россия
украина
ватикан
франциск (хорхе марио бергольо)
папа римский
иоанн павел ii (кароль войтыла)
римско-католическая церковь
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Папа Римский Франциск считает как можно более быстрое начало переговоров между Россией и Западом лучшим выходом для всех сторон конфликта, рассказал РИА Новости поддерживающий переписку с понтификом председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов. Год назад, 25 марта 2022 года, в ходе покаянного богослужения в соборе Святого Петра в Ватикане Франциск посвятил непорочному сердцу Пресвятой Богородицы Россию и Украину. В этот день Римско-католическая церковь отмечает Благовещение Господне. Одновременно этот обряд совершили католические епископы всего мира, которых папа попросил об этом. История посвящения России непорочному сердцу Пресвятой Богородицы берет свое начало с воскресенья, 13 мая 1917 года, когда после праздничной мессы трое маленьких пастушков стали свидетелями удивительного явления в долине Кова да Ирия близ португальского города Фатима. Детям явился образ Девы Марии, который, по их словам, сверкал ярче солнца. В октябре 1942 года папа Римский Пий XII посвятил непорочному сердцу Богородицы весь мир, а десять лет спустя - "все народы России". В ноябре 1964 года папа Павел VI вновь совершил обряд посвящения России в присутствии участников Второго Ватиканского собора. В марте 1984 года папа Иоанн Павел II в духовном единстве со всеми католическими епископами мира посвятил непорочному сердцу Девы Марии все народы мира.
https://ria.ru/20230313/papa-1857627586.html
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россия, украина, ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), папа римский, иоанн павел ii (кароль войтыла), римско-католическая церковь
Религия, Россия, Украина, Ватикан, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Папа Римский, Иоанн Павел II (Кароль Войтыла), Римско-католическая церковь
Папа римский выступил за скорейшее начало переговоров по Украине

ВСС: папа римский считает лучшим выходом для Запада скорейшее начало переговоров

© AP Photo / Gregorio BorgiaПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© AP Photo / Gregorio Borgia
Папа Римский Франциск. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Папа Римский Франциск считает как можно более быстрое начало переговоров между Россией и Западом лучшим выходом для всех сторон конфликта, рассказал РИА Новости поддерживающий переписку с понтификом председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов.
«
"Сегодня год как папа посвятил Россию Богородице, провозгласил Россию домом Божьей Матери. По пророчеству, в течение какого-то времени, в мире должен воцариться мир. Папа и сейчас подтверждает свою приверженность мирным переговорам между Россией Украиной и Западом. Считает, что нет никакой другой альтернативы переговорам. Что рано или поздно переговоры начнутся, но после еще больших разрушений смертей и человеческого горя. Поэтому, чем раньше начать переговоры, тем лучше для всех сторон конфликта", - сообщил Севастьянов после переписки с папой.
Год назад, 25 марта 2022 года, в ходе покаянного богослужения в соборе Святого Петра в Ватикане Франциск посвятил непорочному сердцу Пресвятой Богородицы Россию и Украину. В этот день Римско-католическая церковь отмечает Благовещение Господне. Одновременно этот обряд совершили католические епископы всего мира, которых папа попросил об этом.
История посвящения России непорочному сердцу Пресвятой Богородицы берет свое начало с воскресенья, 13 мая 1917 года, когда после праздничной мессы трое маленьких пастушков стали свидетелями удивительного явления в долине Кова да Ирия близ португальского города Фатима. Детям явился образ Девы Марии, который, по их словам, сверкал ярче солнца.
В октябре 1942 года папа Римский Пий XII посвятил непорочному сердцу Богородицы весь мир, а десять лет спустя - "все народы России". В ноябре 1964 года папа Павел VI вновь совершил обряд посвящения России в присутствии участников Второго Ватиканского собора. В марте 1984 года папа Иоанн Павел II в духовном единстве со всеми католическими епископами мира посвятил непорочному сердцу Девы Марии все народы мира.
Папа Римский Франциск приветствует прихожан после Пасхальной службы в Ватикане - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
Папа римский пожелал русскому народу мира, рассказали в ВСС
13 марта, 19:13
 
РелигияРоссияУкраинаВатиканФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Папа РимскийИоанн Павел II (Кароль Войтыла)Римско-католическая церковь
 
 
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