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Итоговая явка на выборах в парламент Туркмении составила более 91 процента
Итоговая явка на выборах в парламент Туркмении составила более 91 процента - РИА Новости, 26.03.2023
Итоговая явка на выборах в парламент Туркмении составила более 91 процента
Итоговая явка на воскресных выборах в Меджлис (парламент) Туркмении составила 91,12% избирателей, сообщает Центризбирком Туркменистана. РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T19:26
2023-03-26T19:26
2023-03-26T19:26
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АШХАБАД, 26 мар - РИА Новости. Итоговая явка на воскресных выборах в Меджлис (парламент) Туркмении составила 91,12% избирателей, сообщает Центризбирком Туркменистана. В Ахалском велаяте (области) проголосовало 91,74%, в Балканском велаяте - 91,49%, в Дашогузском велаяте - 90,94%, в Лебапском велаяте - 91,17%, в Марыйском велаяте - 90,87% и в Ашхабаде - 90,91% избирателей. Голосование завершилось на 2602 избирательных участках на территории страны, и продолжается на избирательных участках, образованных при дипломатических миссиях Туркменистана за рубежом, их было создано 42. Здесь голосование проходит с 07.00 до 19.00 по местному времени того государства, в котором расположен избирательный участок. Согласно Избирательному кодексу Туркменистана, Центризбирком не позднее, чем на седьмой день после выборов, подводит итоги выборов, составляет протокол и оглашает результаты выборов. Депутатом Меджлиса может быть избран гражданин Туркменистана, достигший возраста 25 лет и в течение предшествующих десяти лет постоянно проживающий в Туркменистане. Меджлис состоит из 125 депутатов, избираемых на 5 лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права, при тайном голосовании по округам с примерно равной численностью избирателей. На 125 мест в парламенте претендуют 258 кандидатов, выдвинутых группами граждан и тремя политическими партиями страны – Демократической партией, Аграрной партией и Партией промышленников и предпринимателей. В сентябре 2021 года в Туркменистане был создан двухпалатный парламент. В январе этого года страна вернулась к однопалатному парламенту - Меджлису.
https://ria.ru/20230324/trassa-1860248321.html
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в мире, туркмения, ашхабад
В мире, Туркмения, Ашхабад
Итоговая явка на выборах в парламент Туркмении составила более 91 процента
ЦИК: итоговая явка на выборах в парламент Туркмении составила 91,12 процента
АШХАБАД, 26 мар - РИА Новости.
Итоговая явка на воскресных выборах в Меджлис (парламент) Туркмении составила 91,12% избирателей, сообщает Центризбирком
Туркменистана.
В Ахалском велаяте (области) проголосовало 91,74%, в Балканском велаяте - 91,49%, в Дашогузском велаяте - 90,94%, в Лебапском велаяте - 91,17%, в Марыйском велаяте - 90,87% и в Ашхабаде
- 90,91% избирателей.
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Голосование завершилось на 2602 избирательных участках на территории страны, и продолжается на избирательных участках, образованных при дипломатических миссиях Туркменистана за рубежом, их было создано 42. Здесь голосование проходит с 07.00 до 19.00 по местному времени того государства, в котором расположен избирательный участок.
Согласно Избирательному кодексу Туркменистана, Центризбирком не позднее, чем на седьмой день после выборов, подводит итоги выборов, составляет протокол и оглашает результаты выборов.
Депутатом Меджлиса может быть избран гражданин Туркменистана, достигший возраста 25 лет и в течение предшествующих десяти лет постоянно проживающий в Туркменистане. Меджлис состоит из 125 депутатов, избираемых на 5 лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права, при тайном голосовании по округам с примерно равной численностью избирателей. На 125 мест в парламенте претендуют 258 кандидатов, выдвинутых группами граждан и тремя политическими партиями страны – Демократической партией, Аграрной партией и Партией промышленников и предпринимателей.
В сентябре 2021 года в Туркменистане был создан двухпалатный парламент. В январе этого года страна вернулась к однопалатному парламенту - Меджлису.
Межгосударственные отношения России и Туркмении