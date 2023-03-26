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Власти Тульской области выделят средства пострадавшим при взрыве БПЛА

Власти Тульской области выделят средства пострадавшим при взрыве БПЛА - РИА Новости, 26.03.2023

Власти Тульской области выделят средства пострадавшим при взрыве БПЛА

Пострадавшие при взрыве беспилотника в Киреевске Тульской области получат по 100 тысяч рублей, сообщило правительство региона. РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T22:11

2023-03-26T22:11

2023-03-26T22:18

тульская область

тула

общество

жилье

киреевск

россия

алексей дюмин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Пострадавшие при взрыве беспилотника в Киреевске Тульской области получат по 100 тысяч рублей, сообщило правительство региона."Людям, получившим ранения, выплатят по 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Сообщается, что после инцидента в Киреевске губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел оперативный штаб по ликвидации последствий взрыва."Губернатор поручил оказать пострадавшим жителям всю необходимую помощь. Те, кто лишился своего жилья, получат сертификат на приобретение нового… Нуждающимся в ремонте будет компенсирован ущерб в размере до одного миллиона рублей", - говорится в сообщении.Губернатор поручил в кратчайшие сроки провести обследование повреждённых жилых помещений и определить целесообразность и возможность восстановления домов. При необходимости должно быть обеспечено размещение людей в пункты временного размещения, подчеркнул Дюмин.Глава региона также поручил рабочей группе под руководством исполняющего обязанности главы администрации Киреевского района Инны Калугиной в кратчайшие сроки восстановить остекление многоквартирных жилых домов.В воскресенье в Минобороны России сообщило, что Киев предпринял попытку атаковать беспилотником Ту-141 "Стриж" в ударном исполнении, его система навигации была выведена из строя комплексом РЭБ "Поле-21", дислоцированном в Тульской области, аппарат упал в районе Киреевска. На месте падения беспилотника работают специалисты Минобороны России, МЧС России и правоохранительных органов. Минздрав региона сообщил о трех пострадавших жителях, госпитализирован из них только один – 16-летняя девушка. По уточненным данным правительства региона, получили повреждения десять частных домов, в шести многоквартирных домах выбиты стекла.

https://ria.ru/20230326/bespilotnik-1860779758.html

тульская область

тула

киреевск

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тульская область, тула, общество, жилье, киреевск, россия, алексей дюмин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)