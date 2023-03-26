Власти Тульской области выделят средства пострадавшим при взрыве БПЛА
Пострадавшим при взрыве БПЛА под Тулой выплатят по сто тысяч рублей
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЖилые дома, разрушенные в результате взрыва, в Киреевске Тульской области
Жилые дома, разрушенные в результате взрыва, в Киреевске Тульской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Пострадавшие при взрыве беспилотника в Киреевске Тульской области получат по 100 тысяч рублей, сообщило правительство региона.
"Людям, получившим ранения, выплатят по 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Сообщается, что после инцидента в Киреевске губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел оперативный штаб по ликвидации последствий взрыва.
"Губернатор поручил оказать пострадавшим жителям всю необходимую помощь. Те, кто лишился своего жилья, получат сертификат на приобретение нового… Нуждающимся в ремонте будет компенсирован ущерб в размере до одного миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Губернатор поручил в кратчайшие сроки провести обследование повреждённых жилых помещений и определить целесообразность и возможность восстановления домов. При необходимости должно быть обеспечено размещение людей в пункты временного размещения, подчеркнул Дюмин.
Глава региона также поручил рабочей группе под руководством исполняющего обязанности главы администрации Киреевского района Инны Калугиной в кратчайшие сроки восстановить остекление многоквартирных жилых домов.
В воскресенье в Минобороны России сообщило, что Киев предпринял попытку атаковать беспилотником Ту-141 "Стриж" в ударном исполнении, его система навигации была выведена из строя комплексом РЭБ "Поле-21", дислоцированном в Тульской области, аппарат упал в районе Киреевска. На месте падения беспилотника работают специалисты Минобороны России, МЧС России и правоохранительных органов. Минздрав региона сообщил о трех пострадавших жителях, госпитализирован из них только один – 16-летняя девушка. По уточненным данным правительства региона, получили повреждения десять частных домов, в шести многоквартирных домах выбиты стекла.