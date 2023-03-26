Рейтинг@Mail.ru
Власти Тульской области выделят средства пострадавшим при взрыве БПЛА - РИА Новости, 26.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:11 26.03.2023 (обновлено: 22:18 26.03.2023)
https://ria.ru/20230326/vzryv-1860787858.html
Власти Тульской области выделят средства пострадавшим при взрыве БПЛА
Власти Тульской области выделят средства пострадавшим при взрыве БПЛА - РИА Новости, 26.03.2023
Власти Тульской области выделят средства пострадавшим при взрыве БПЛА
Пострадавшие при взрыве беспилотника в Киреевске Тульской области получат по 100 тысяч рублей, сообщило правительство региона. РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T22:11
2023-03-26T22:18
тульская область
тула
общество
жилье
киреевск
россия
алексей дюмин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1a/1860770637_0:180:3322:2048_1920x0_80_0_0_564bf4fa475c344ab89d7459eab7ae8e.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Пострадавшие при взрыве беспилотника в Киреевске Тульской области получат по 100 тысяч рублей, сообщило правительство региона."Людям, получившим ранения, выплатят по 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Сообщается, что после инцидента в Киреевске губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел оперативный штаб по ликвидации последствий взрыва."Губернатор поручил оказать пострадавшим жителям всю необходимую помощь. Те, кто лишился своего жилья, получат сертификат на приобретение нового… Нуждающимся в ремонте будет компенсирован ущерб в размере до одного миллиона рублей", - говорится в сообщении.Губернатор поручил в кратчайшие сроки провести обследование повреждённых жилых помещений и определить целесообразность и возможность восстановления домов. При необходимости должно быть обеспечено размещение людей в пункты временного размещения, подчеркнул Дюмин.Глава региона также поручил рабочей группе под руководством исполняющего обязанности главы администрации Киреевского района Инны Калугиной в кратчайшие сроки восстановить остекление многоквартирных жилых домов.В воскресенье в Минобороны России сообщило, что Киев предпринял попытку атаковать беспилотником Ту-141 "Стриж" в ударном исполнении, его система навигации была выведена из строя комплексом РЭБ "Поле-21", дислоцированном в Тульской области, аппарат упал в районе Киреевска. На месте падения беспилотника работают специалисты Минобороны России, МЧС России и правоохранительных органов. Минздрав региона сообщил о трех пострадавших жителях, госпитализирован из них только один – 16-летняя девушка. По уточненным данным правительства региона, получили повреждения десять частных домов, в шести многоквартирных домах выбиты стекла.
https://ria.ru/20230326/bespilotnik-1860779758.html
тульская область
тула
киреевск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1a/1860770637_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_bb56a0a12b19820536304ab8dcb9517f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тульская область, тула, общество, жилье, киреевск, россия, алексей дюмин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Тульская область, Тула, Общество, Жилье, Киреевск, Россия, Алексей Дюмин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Власти Тульской области выделят средства пострадавшим при взрыве БПЛА

Пострадавшим при взрыве БПЛА под Тулой выплатят по сто тысяч рублей

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЖилые дома, разрушенные в результате взрыва, в Киреевске Тульской области
Жилые дома, разрушенные в результате взрыва, в Киреевске Тульской области - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Жилые дома, разрушенные в результате взрыва, в Киреевске Тульской области
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Пострадавшие при взрыве беспилотника в Киреевске Тульской области получат по 100 тысяч рублей, сообщило правительство региона.
"Людям, получившим ранения, выплатят по 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Сообщается, что после инцидента в Киреевске губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел оперативный штаб по ликвидации последствий взрыва.
"Губернатор поручил оказать пострадавшим жителям всю необходимую помощь. Те, кто лишился своего жилья, получат сертификат на приобретение нового… Нуждающимся в ремонте будет компенсирован ущерб в размере до одного миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Губернатор поручил в кратчайшие сроки провести обследование повреждённых жилых помещений и определить целесообразность и возможность восстановления домов. При необходимости должно быть обеспечено размещение людей в пункты временного размещения, подчеркнул Дюмин.
Глава региона также поручил рабочей группе под руководством исполняющего обязанности главы администрации Киреевского района Инны Калугиной в кратчайшие сроки восстановить остекление многоквартирных жилых домов.
В воскресенье в Минобороны России сообщило, что Киев предпринял попытку атаковать беспилотником Ту-141 "Стриж" в ударном исполнении, его система навигации была выведена из строя комплексом РЭБ "Поле-21", дислоцированном в Тульской области, аппарат упал в районе Киреевска. На месте падения беспилотника работают специалисты Минобороны России, МЧС России и правоохранительных органов. Минздрав региона сообщил о трех пострадавших жителях, госпитализирован из них только один – 16-летняя девушка. По уточненным данным правительства региона, получили повреждения десять частных домов, в шести многоквартирных домах выбиты стекла.
Сотрудники Следственного комитета РФ и правоохранительных органов в Киреевске Тульской области, где произошел взрыв - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
Минобороны раскрыло детали инцидента с украинским БПЛА под Тулой
Вчера, 20:49
 
Тульская областьТулаОбществоЖильеКиреевскРоссияАлексей ДюминМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала