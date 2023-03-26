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Десять частных домов получили повреждения при взрыве БПЛА под Тулой

Десять частных домов получили повреждения при взрыве БПЛА под Тулой - РИА Новости, 26.03.2023

Десять частных домов получили повреждения при взрыве БПЛА под Тулой

Десять частных домов, по уточненным данным, пострадали при взрыве беспилотника в Тульской области, в шести многоквартирных домах выбиты стекла, сообщило... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T21:47

2023-03-26T21:47

2023-03-26T21:54

происшествия

тула

тульская область

россия

киреевск

алексей дюмин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Десять частных домов, по уточненным данным, пострадали при взрыве беспилотника в Тульской области, в шести многоквартирных домах выбиты стекла, сообщило правительство региона.Сообщается, что после инцидента губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел оперативный штаб по ликвидации последствий взрыва в Киреевске."По уточненной информации, вследствие ЧП частично пострадали 10 частных домов, в шести многоквартирных домах были выбиты стекла в подъездах. Три человека получили легкие ранения, им незамедлительно оказали медицинскую помощь. В настоящий момент жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.Уточняется, что на месте продолжают работать оперативные службы.В воскресенье в Минобороны России сообщило, что Киев предпринял попытку атаковать беспилотником Ту-141 "Стриж" в ударном исполнении, его система навигации была выведена из строя комплексом РЭБ "Поле-21", дислоцированном в Тульской области, аппарат упал в районе Киреевска. На месте падения беспилотника работают специалисты Минобороны России, МЧС России и правоохранительных органов. Комитет по региональной безопасности Тульской области сообщал, что при инциденте повреждены три жилых дома. Минздрав региона сообщил о трех пострадавших жителях, госпитализирован из них только один – 16-летняя девушка.

тула

тульская область

россия

киреевск

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происшествия, тула, тульская область, россия, киреевск, алексей дюмин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)