Десять частных домов получили повреждения при взрыве БПЛА под Тулой
Десять частных и шесть многоквартирных домов пострадали при взрыве БПЛА под Тулой
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЖилые дома, разрушенные в результате взрыва, в Киреевске Тульской области
Жилые дома, разрушенные в результате взрыва, в Киреевске Тульской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Десять частных домов, по уточненным данным, пострадали при взрыве беспилотника в Тульской области, в шести многоквартирных домах выбиты стекла, сообщило правительство региона.
Сообщается, что после инцидента губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел оперативный штаб по ликвидации последствий взрыва в Киреевске.
"По уточненной информации, вследствие ЧП частично пострадали 10 частных домов, в шести многоквартирных домах были выбиты стекла в подъездах. Три человека получили легкие ранения, им незамедлительно оказали медицинскую помощь. В настоящий момент жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте продолжают работать оперативные службы.
В воскресенье в Минобороны России сообщило, что Киев предпринял попытку атаковать беспилотником Ту-141 "Стриж" в ударном исполнении, его система навигации была выведена из строя комплексом РЭБ "Поле-21", дислоцированном в Тульской области, аппарат упал в районе Киреевска. На месте падения беспилотника работают специалисты Минобороны России, МЧС России и правоохранительных органов. Комитет по региональной безопасности Тульской области сообщал, что при инциденте повреждены три жилых дома. Минздрав региона сообщил о трех пострадавших жителях, госпитализирован из них только один – 16-летняя девушка.
© фото очевидцаПоследствия взрыва в Киреевске Тульской области
© фото очевидца
Последствия взрыва в Киреевске Тульской области