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Десять частных домов получили повреждения при взрыве БПЛА под Тулой - РИА Новости, 26.03.2023
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21:47 26.03.2023 (обновлено: 21:54 26.03.2023)
https://ria.ru/20230326/vzryv-1860785088.html
Десять частных домов получили повреждения при взрыве БПЛА под Тулой
Десять частных домов получили повреждения при взрыве БПЛА под Тулой - РИА Новости, 26.03.2023
Десять частных домов получили повреждения при взрыве БПЛА под Тулой
Десять частных домов, по уточненным данным, пострадали при взрыве беспилотника в Тульской области, в шести многоквартирных домах выбиты стекла, сообщило... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T21:47
2023-03-26T21:54
происшествия
тула
тульская область
россия
киреевск
алексей дюмин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Десять частных домов, по уточненным данным, пострадали при взрыве беспилотника в Тульской области, в шести многоквартирных домах выбиты стекла, сообщило правительство региона.Сообщается, что после инцидента губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел оперативный штаб по ликвидации последствий взрыва в Киреевске."По уточненной информации, вследствие ЧП частично пострадали 10 частных домов, в шести многоквартирных домах были выбиты стекла в подъездах. Три человека получили легкие ранения, им незамедлительно оказали медицинскую помощь. В настоящий момент жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.Уточняется, что на месте продолжают работать оперативные службы.В воскресенье в Минобороны России сообщило, что Киев предпринял попытку атаковать беспилотником Ту-141 "Стриж" в ударном исполнении, его система навигации была выведена из строя комплексом РЭБ "Поле-21", дислоцированном в Тульской области, аппарат упал в районе Киреевска. На месте падения беспилотника работают специалисты Минобороны России, МЧС России и правоохранительных органов. Комитет по региональной безопасности Тульской области сообщал, что при инциденте повреждены три жилых дома. Минздрав региона сообщил о трех пострадавших жителях, госпитализирован из них только один – 16-летняя девушка.
тула
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происшествия, тула, тульская область, россия, киреевск, алексей дюмин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Тула, Тульская область, Россия, Киреевск, Алексей Дюмин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Десять частных домов получили повреждения при взрыве БПЛА под Тулой

Десять частных и шесть многоквартирных домов пострадали при взрыве БПЛА под Тулой

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЖилые дома, разрушенные в результате взрыва, в Киреевске Тульской области
Жилые дома, разрушенные в результате взрыва, в Киреевске Тульской области - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Жилые дома, разрушенные в результате взрыва, в Киреевске Тульской области
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Десять частных домов, по уточненным данным, пострадали при взрыве беспилотника в Тульской области, в шести многоквартирных домах выбиты стекла, сообщило правительство региона.
Сообщается, что после инцидента губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел оперативный штаб по ликвидации последствий взрыва в Киреевске.
"По уточненной информации, вследствие ЧП частично пострадали 10 частных домов, в шести многоквартирных домах были выбиты стекла в подъездах. Три человека получили легкие ранения, им незамедлительно оказали медицинскую помощь. В настоящий момент жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте продолжают работать оперативные службы.
В воскресенье в Минобороны России сообщило, что Киев предпринял попытку атаковать беспилотником Ту-141 "Стриж" в ударном исполнении, его система навигации была выведена из строя комплексом РЭБ "Поле-21", дислоцированном в Тульской области, аппарат упал в районе Киреевска. На месте падения беспилотника работают специалисты Минобороны России, МЧС России и правоохранительных органов. Комитет по региональной безопасности Тульской области сообщал, что при инциденте повреждены три жилых дома. Минздрав региона сообщил о трех пострадавших жителях, госпитализирован из них только один – 16-летняя девушка.
© фото очевидцаПоследствия взрыва в Киреевске Тульской области
Последствия взрыва в Киреевске Тульской области
© фото очевидца
Последствия взрыва в Киреевске Тульской области
 
ПроисшествияТулаТульская областьРоссияКиреевскАлексей ДюминМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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