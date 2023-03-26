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Прокуратура расследует причины взрыва под Тулой - РИА Новости, 26.03.2023
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20:13 26.03.2023
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Прокуратура расследует причины взрыва под Тулой
Прокуратура расследует причины взрыва под Тулой - РИА Новости, 26.03.2023
Прокуратура расследует причины взрыва под Тулой
Прокуратура Тульской области контролирует установление обстоятельств взрыва в Киреевском районе, на месте работает областной прокурор, сообщает надзорное... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T20:13
2023-03-26T20:13
происшествия
тула
тульская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Прокуратура Тульской области контролирует установление обстоятельств взрыва в Киреевском районе, на месте работает областной прокурор, сообщает надзорное ведомство. "Двадцать шестого марта в Киреевском районе Тульской области примерно в 15 часов произошел взрыв. Прокуратура Тульской области контролирует установление обстоятельств взрыва", - говорится в сообщении. Сообщается, что на место происшествия для координации действий уполномоченных органов и установления причин происшествия незамедлительно выехал прокурор региона Александр Грицаенко. Ситуация остается на его личном контроле. Ранее в воскресенье комитет по региональной безопасности Тульской области сообщил, что два человека получили ранения, три жилых дома частично пострадали в Киреевском районе из-за взрыва. На месте работают все оперативные службы, организовано оцепление. Угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет. Позднее в минздраве региона РИА Новости сообщили, что число пострадавших выросло до трех – один человек самостоятельно обратился в больницу. Представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что, по предварительным данным, причиной инцидента могло стать падение беспилотника.
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происшествия, тула, тульская область
Происшествия, Тула, Тульская область
Прокуратура расследует причины взрыва под Тулой

Прокуратура Тульской области расследует причины взрыва в Киреевском районе

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСотрудники Следственного комитета России и правоохранительных органов в Киреевске Тульской области, где произошел взрыв
Сотрудники Следственного комитета России и правоохранительных органов в Киреевске Тульской области, где произошел взрыв - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Сотрудники Следственного комитета России и правоохранительных органов в Киреевске Тульской области, где произошел взрыв
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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Прокуратура Тульской области контролирует установление обстоятельств взрыва в Киреевском районе, на месте работает областной прокурор, сообщает надзорное ведомство.
"Двадцать шестого марта в Киреевском районе Тульской области примерно в 15 часов произошел взрыв. Прокуратура Тульской области контролирует установление обстоятельств взрыва", - говорится в сообщении.
© фото очевидцаПоследствия взрыва в Киреевске Тульской области
Последствия взрыва в Киреевске Тульской области
© фото очевидца
Последствия взрыва в Киреевске Тульской области
Сообщается, что на место происшествия для координации действий уполномоченных органов и установления причин происшествия незамедлительно выехал прокурор региона Александр Грицаенко. Ситуация остается на его личном контроле.
Ранее в воскресенье комитет по региональной безопасности Тульской области сообщил, что два человека получили ранения, три жилых дома частично пострадали в Киреевском районе из-за взрыва. На месте работают все оперативные службы, организовано оцепление. Угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет.
Позднее в минздраве региона РИА Новости сообщили, что число пострадавших выросло до трех – один человек самостоятельно обратился в больницу.
Представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что, по предварительным данным, причиной инцидента могло стать падение беспилотника.
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