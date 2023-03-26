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Тульские власти открыли горячую линию для пострадавших при взрыве - РИА Новости, 26.03.2023
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19:47 26.03.2023
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Тульские власти открыли горячую линию для пострадавших при взрыве
Тульские власти открыли горячую линию для пострадавших при взрыве - РИА Новости, 26.03.2023
Тульские власти открыли горячую линию для пострадавших при взрыве
Власти Тульской области организовали горячую линию для пострадавших при взрыве в Киреевске, сообщает пресс-служба правительства в Telegram-канале. РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T19:47
2023-03-26T19:47
происшествия
тульская область
киреевск
киреевский район
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БЕЛГОРОД, 26 мар - РИА Новости. Власти Тульской области организовали горячую линию для пострадавших при взрыве в Киреевске, сообщает пресс-служба правительства в Telegram-канале. "В целях оказания помощи организована работа горячих линий для граждан. Вы можете задать все необходимые вопросы и получить информацию о пострадавших. Горячая линия единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования Киреевский район 8 (48754) 6-11-24. Горячая линия пожарно-спасательного гарнизона по Киреевскому району Тульской области 8 (48754) 6-14-01.", - говорится в сообщении. Ранее в воскресенье комитет по региональной безопасности Тульской области сообщил, что два человека получили ранения, три жилых дома частично пострадали в Киреевском районе из-за взрыва. На месте работают все оперативные службы, организовано оцепление. Угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет. Позднее в Минздраве региона РИА Новости сообщили, что число пострадавших выросло до трех – один человек самостоятельно обратился в больницу. Представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что, по предварительным данным, причиной инцидента могло стать падение беспилотника.
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тульская область
киреевск
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происшествия, тульская область, киреевск, киреевский район
Происшествия, Тульская область, Киреевск, Киреевский район
Тульские власти открыли горячую линию для пострадавших при взрыве

Тульские власти открыли горячую линию для пострадавших при взрыве в Киреевске

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЖилые дома, разрушенные в результате взрыва, в Киреевске Тульской области
Жилые дома, разрушенные в результате взрыва, в Киреевске Тульской области - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Жилые дома, разрушенные в результате взрыва, в Киреевске Тульской области
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БЕЛГОРОД, 26 мар - РИА Новости. Власти Тульской области организовали горячую линию для пострадавших при взрыве в Киреевске, сообщает пресс-служба правительства в Telegram-канале.
"В целях оказания помощи организована работа горячих линий для граждан. Вы можете задать все необходимые вопросы и получить информацию о пострадавших. Горячая линия единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования Киреевский район 8 (48754) 6-11-24. Горячая линия пожарно-спасательного гарнизона по Киреевскому району Тульской области 8 (48754) 6-14-01.", - говорится в сообщении.
Ранее в воскресенье комитет по региональной безопасности Тульской области сообщил, что два человека получили ранения, три жилых дома частично пострадали в Киреевском районе из-за взрыва. На месте работают все оперативные службы, организовано оцепление. Угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет.
Позднее в Минздраве региона РИА Новости сообщили, что число пострадавших выросло до трех – один человек самостоятельно обратился в больницу.
Представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что, по предварительным данным, причиной инцидента могло стать падение беспилотника.
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