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Тульские власти открыли горячую линию для пострадавших при взрыве

Тульские власти открыли горячую линию для пострадавших при взрыве - РИА Новости, 26.03.2023

Тульские власти открыли горячую линию для пострадавших при взрыве

Власти Тульской области организовали горячую линию для пострадавших при взрыве в Киреевске, сообщает пресс-служба правительства в Telegram-канале. РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T19:47

2023-03-26T19:47

2023-03-26T19:47

происшествия

тульская область

киреевск

киреевский район

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БЕЛГОРОД, 26 мар - РИА Новости. Власти Тульской области организовали горячую линию для пострадавших при взрыве в Киреевске, сообщает пресс-служба правительства в Telegram-канале. "В целях оказания помощи организована работа горячих линий для граждан. Вы можете задать все необходимые вопросы и получить информацию о пострадавших. Горячая линия единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования Киреевский район 8 (48754) 6-11-24. Горячая линия пожарно-спасательного гарнизона по Киреевскому району Тульской области 8 (48754) 6-14-01.", - говорится в сообщении. Ранее в воскресенье комитет по региональной безопасности Тульской области сообщил, что два человека получили ранения, три жилых дома частично пострадали в Киреевском районе из-за взрыва. На месте работают все оперативные службы, организовано оцепление. Угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет. Позднее в Минздраве региона РИА Новости сообщили, что число пострадавших выросло до трех – один человек самостоятельно обратился в больницу. Представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что, по предварительным данным, причиной инцидента могло стать падение беспилотника.

https://ria.ru/20230326/bespilotnik-1860756689.html

тульская область

киреевск

киреевский район

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происшествия, тульская область, киреевск, киреевский район