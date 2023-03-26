https://ria.ru/20230326/vzryv-1860765491.html
Губернатор Тульской области созвал совещание после взрыва в Киреевске
Губернатор Тульской области созвал совещание после взрыва в Киреевске - РИА Новости, 26.03.2023
Губернатор Тульской области созвал совещание после взрыва в Киреевске
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин проведет в ближайшее время совещание в связи со взрывом в Киреевске, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T18:55
2023-03-26T18:55
2023-03-26T19:03
тульская область
киреевск
происшествия
алексей дюмин
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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 мар - РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин проведет в ближайшее время совещание в связи со взрывом в Киреевске, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель правительства региона."Сейчас начнется совещание по поводу произошедшего. Его проведёт губернатор Алексей Дюмин", - сказал собеседник агентства.Ранее в воскресенье комитет по региональной безопасности Тульской области сообщил, что два человека получили ранения, три жилых дома частично пострадали в Киреевском районе из-за взрыва. На месте работают все оперативные службы, организовано оцепление. Угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет.Позднее в минздраве региона РИА Новости сообщили, что число пострадавших выросло до трех – один человек самостоятельно обратился в больницу.Представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что, по предварительным данным, причиной инцидента могло стать падение беспилотника.
https://ria.ru/20230326/bespilotnik-1860756689.html
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тульская область, киреевск, происшествия, алексей дюмин
Тульская область, Киреевск, Происшествия, Алексей Дюмин
Губернатор Тульской области созвал совещание после взрыва в Киреевске
Губернатор Тульской области Дюмин созвал совещание после взрыва в Киреевске
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 мар - РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин проведет в ближайшее время совещание в связи со взрывом в Киреевске, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель правительства региона.
"Сейчас начнется совещание по поводу произошедшего. Его проведёт губернатор Алексей Дюмин", - сказал собеседник агентства.
Ранее в воскресенье комитет по региональной безопасности Тульской области сообщил, что два человека получили ранения, три жилых дома частично пострадали в Киреевском районе из-за взрыва. На месте работают все оперативные службы, организовано оцепление. Угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет.
Позднее в минздраве региона РИА Новости сообщили, что число пострадавших выросло до трех – один человек самостоятельно обратился в больницу.
Представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что, по предварительным данным, причиной инцидента могло стать падение беспилотника.
Стала известна возможная причина взрыва в Киреевске в Тульской области