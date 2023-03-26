https://ria.ru/20230326/vzryv-1860765491.html

Губернатор Тульской области созвал совещание после взрыва в Киреевске

Губернатор Тульской области созвал совещание после взрыва в Киреевске - РИА Новости, 26.03.2023

Губернатор Тульской области созвал совещание после взрыва в Киреевске

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин проведет в ближайшее время совещание в связи со взрывом в Киреевске, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T18:55

2023-03-26T18:55

2023-03-26T19:03

тульская область

киреевск

происшествия

алексей дюмин

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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 мар - РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин проведет в ближайшее время совещание в связи со взрывом в Киреевске, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель правительства региона."Сейчас начнется совещание по поводу произошедшего. Его проведёт губернатор Алексей Дюмин", - сказал собеседник агентства.Ранее в воскресенье комитет по региональной безопасности Тульской области сообщил, что два человека получили ранения, три жилых дома частично пострадали в Киреевском районе из-за взрыва. На месте работают все оперативные службы, организовано оцепление. Угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет.Позднее в минздраве региона РИА Новости сообщили, что число пострадавших выросло до трех – один человек самостоятельно обратился в больницу.Представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что, по предварительным данным, причиной инцидента могло стать падение беспилотника.

https://ria.ru/20230326/bespilotnik-1860756689.html

тульская область

киреевск

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тульская область, киреевск, происшествия, алексей дюмин