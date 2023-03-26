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Число пострадавших при взрыве под Тулой возросло до трех человек
Число пострадавших при взрыве под Тулой возросло до трех человек - РИА Новости, 26.03.2023
Число пострадавших при взрыве под Тулой возросло до трех человек
Число пострадавших при взрыве в Киреевске Тульской области выросло до трех – один человек самостоятельно обратился в больницу, сообщили РИА Новости в Минздраве... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T17:54
2023-03-26T17:54
2023-03-26T19:11
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Число пострадавших при взрыве в Киреевске Тульской области выросло до трех – один человек самостоятельно обратился в больницу, сообщили РИА Новости в Минздраве региона.Ранее в региональном минздраве сообщили о двоих пострадавших – одному медпомощь оказана на месте, вторая - доставлена в медучреждение, ее жизни и здоровью ничто не угрожает."Ещё один человек обратился самостоятельно в медучреждение", - сообщили в минздраве.Там отметили, что мужчину осмотрели, оказали помощь, не стали госпитализировать.По словам представителя минздрава, в числе пострадавших - 16-летняя девушка. Она госпитализирована.Ранее в воскресенье комитет по региональной безопасности Тульской области сообщил, что два человека получили ранения, три жилых дома частично пострадали в Киреевском районе из-за взрыва. На месте работают все оперативные службы, организовано оцепление. Угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет. Представитель экстренных служб региона рассказал РИА Новости, что, по предварительным данным, причиной инцидента стало падение беспилотника с боеприпасом.
https://ria.ru/20230326/bespilotnik-1860756689.html
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происшествия, тула
Число пострадавших при взрыве под Тулой возросло до трех человек
Число пострадавших при взрыве в Киреевске под Тулой возросло до трех человек
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Число пострадавших при взрыве в Киреевске Тульской области выросло до трех – один человек самостоятельно обратился в больницу, сообщили РИА Новости в Минздраве региона.
Ранее в региональном минздраве сообщили о двоих пострадавших – одному медпомощь оказана на месте, вторая - доставлена в медучреждение, ее жизни и здоровью ничто не угрожает.
"Ещё один человек обратился самостоятельно в медучреждение", - сообщили в минздраве.
Там отметили, что мужчину осмотрели, оказали помощь, не стали госпитализировать.
По словам представителя минздрава, в числе пострадавших - 16-летняя девушка. Она госпитализирована.
Ранее в воскресенье комитет по региональной безопасности Тульской области сообщил, что два человека получили ранения, три жилых дома частично пострадали в Киреевском районе из-за взрыва. На месте работают все оперативные службы, организовано оцепление. Угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет. Представитель экстренных служб региона рассказал РИА Новости, что, по предварительным данным, причиной инцидента стало падение беспилотника с боеприпасом.
Стала известна возможная причина взрыва в Киреевске в Тульской области