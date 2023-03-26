https://ria.ru/20230326/vzryv-1860760298.html

Число пострадавших при взрыве под Тулой возросло до трех человек

Число пострадавших при взрыве под Тулой возросло до трех человек - РИА Новости, 26.03.2023

Число пострадавших при взрыве под Тулой возросло до трех человек

Число пострадавших при взрыве в Киреевске Тульской области выросло до трех – один человек самостоятельно обратился в больницу, сообщили РИА Новости в Минздраве... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T17:54

2023-03-26T17:54

2023-03-26T19:11

происшествия

тула

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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Число пострадавших при взрыве в Киреевске Тульской области выросло до трех – один человек самостоятельно обратился в больницу, сообщили РИА Новости в Минздраве региона.Ранее в региональном минздраве сообщили о двоих пострадавших – одному медпомощь оказана на месте, вторая - доставлена в медучреждение, ее жизни и здоровью ничто не угрожает."Ещё один человек обратился самостоятельно в медучреждение", - сообщили в минздраве.Там отметили, что мужчину осмотрели, оказали помощь, не стали госпитализировать.По словам представителя минздрава, в числе пострадавших - 16-летняя девушка. Она госпитализирована.Ранее в воскресенье комитет по региональной безопасности Тульской области сообщил, что два человека получили ранения, три жилых дома частично пострадали в Киреевском районе из-за взрыва. На месте работают все оперативные службы, организовано оцепление. Угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет. Представитель экстренных служб региона рассказал РИА Новости, что, по предварительным данным, причиной инцидента стало падение беспилотника с боеприпасом.

https://ria.ru/20230326/bespilotnik-1860756689.html

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происшествия, тула