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Власти рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Киреевске
Власти рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Киреевске - РИА Новости, 26.03.2023
Власти рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Киреевске
Одному пострадавшему при взрыве в Тульской области медпомощь оказана на месте, еще одна пострадавшая находится в больнице, угрозы её жизни и здоровью нет,... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T17:36
2023-03-26T17:36
2023-03-26T17:44
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Одному пострадавшему при взрыве в Тульской области медпомощь оказана на месте, еще одна пострадавшая находится в больнице, угрозы её жизни и здоровью нет, сообщили РИА Новости в Минздраве региона."Одному пострадавшему оказана помощь на месте. Еще одна пострадавшая доставлена в медучреждение, ее жизни и здоровью ничто не угрожает", - сообщила агентству представитель областного Минздрава.Она уточнила, что время прибытия бригады скорой помощи на место составило девять минут после вызова.Ранее в воскресенье комитет по региональной безопасности Тульской области сообщил, что два человека получили ранения, три жилых дома частично пострадали в Киреевском районе из-за взрыва. На месте работают все оперативные службы, организовано оцепление. Угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет. Представитель экстренных служб региона рассказал РИА Новости, что, по предварительным данным, причиной инцидента стало падение беспилотника с боеприпасом.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, киреевск, тула
Происшествия, Киреевск, Тула
Власти рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Киреевске
Тульский Минздрав: жизни двух пострадавших при взрыве в Киреевске находятся вне опасности
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Одному пострадавшему при взрыве в Тульской области медпомощь оказана на месте, еще одна пострадавшая находится в больнице, угрозы её жизни и здоровью нет, сообщили РИА Новости в Минздраве региона.
"Одному пострадавшему оказана помощь на месте. Еще одна пострадавшая доставлена в медучреждение, ее жизни и здоровью ничто не угрожает", - сообщила агентству представитель областного Минздрава.
Она уточнила, что время прибытия бригады скорой помощи на место составило девять минут после вызова.
Ранее в воскресенье комитет по региональной безопасности Тульской области сообщил, что два человека получили ранения, три жилых дома частично пострадали в Киреевском районе из-за взрыва. На месте работают все оперативные службы, организовано оцепление. Угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет. Представитель экстренных служб региона рассказал РИА Новости, что, по предварительным данным, причиной инцидента стало падение беспилотника с боеприпасом.
Губернатор Тульской области координирует работу всех служб на месте взрыва