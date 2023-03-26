https://ria.ru/20230326/vzryv-1860758335.html

Власти рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Киреевске

Власти рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Киреевске - РИА Новости, 26.03.2023

Власти рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Киреевске

Одному пострадавшему при взрыве в Тульской области медпомощь оказана на месте, еще одна пострадавшая находится в больнице, угрозы её жизни и здоровью нет,... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T17:36

2023-03-26T17:36

2023-03-26T17:44

происшествия

киреевск

тула

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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Одному пострадавшему при взрыве в Тульской области медпомощь оказана на месте, еще одна пострадавшая находится в больнице, угрозы её жизни и здоровью нет, сообщили РИА Новости в Минздраве региона."Одному пострадавшему оказана помощь на месте. Еще одна пострадавшая доставлена в медучреждение, ее жизни и здоровью ничто не угрожает", - сообщила агентству представитель областного Минздрава.Она уточнила, что время прибытия бригады скорой помощи на место составило девять минут после вызова.Ранее в воскресенье комитет по региональной безопасности Тульской области сообщил, что два человека получили ранения, три жилых дома частично пострадали в Киреевском районе из-за взрыва. На месте работают все оперативные службы, организовано оцепление. Угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет. Представитель экстренных служб региона рассказал РИА Новости, что, по предварительным данным, причиной инцидента стало падение беспилотника с боеприпасом.

https://ria.ru/20230326/vzryv-1860757108.html

киреевск

тула

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, киреевск, тула