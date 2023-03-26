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Губернатор Тульской области координирует работу всех служб на месте взрыва

Губернатор Тульской области координирует работу всех служб на месте взрыва - РИА Новости, 26.03.2023

Губернатор Тульской области координирует работу всех служб на месте взрыва

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин был оперативно проинформирован о взрыве в Киреевске, он координирует работу всех служб, сообщил комитет по... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T17:27

2023-03-26T17:27

2023-03-26T17:27

происшествия

тульская область

киреевск

алексей дюмин

киреевский район

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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин был оперативно проинформирован о взрыве в Киреевске, он координирует работу всех служб, сообщил комитет по региональной безопасности области. Ранее комитет сообщил, что два человека получили ранения, три жилых дома частично пострадали в Киреевском районе Тульской области из-за взрыва. На месте работают все оперативные службы, организовано оцепление. Сейчас угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет. "Губернатор Тульской области был оперативно проинформирован о происшествии. Он осуществляет координацию работы всех служб и дальнейших действий", - говорится в сообщении.

тульская область

киреевск

киреевский район

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происшествия, тульская область, киреевск, алексей дюмин, киреевский район