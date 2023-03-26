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Губернатор Тульской области координирует работу всех служб на месте взрыва - РИА Новости, 26.03.2023
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17:27 26.03.2023
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Губернатор Тульской области координирует работу всех служб на месте взрыва
Губернатор Тульской области координирует работу всех служб на месте взрыва - РИА Новости, 26.03.2023
Губернатор Тульской области координирует работу всех служб на месте взрыва
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин был оперативно проинформирован о взрыве в Киреевске, он координирует работу всех служб, сообщил комитет по... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T17:27
2023-03-26T17:27
происшествия
тульская область
киреевск
алексей дюмин
киреевский район
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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин был оперативно проинформирован о взрыве в Киреевске, он координирует работу всех служб, сообщил комитет по региональной безопасности области. Ранее комитет сообщил, что два человека получили ранения, три жилых дома частично пострадали в Киреевском районе Тульской области из-за взрыва. На месте работают все оперативные службы, организовано оцепление. Сейчас угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет. "Губернатор Тульской области был оперативно проинформирован о происшествии. Он осуществляет координацию работы всех служб и дальнейших действий", - говорится в сообщении.
тульская область
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происшествия, тульская область, киреевск, алексей дюмин, киреевский район
Происшествия, Тульская область, Киреевск, Алексей Дюмин, Киреевский район
Губернатор Тульской области координирует работу всех служб на месте взрыва

Губернатор Тульской области Дюмин координирует работу служб на месте взрыва в Киреевске

© фото очевидцаПоследствия взрыва в Киреевске Тульской области
Последствия взрыва в Киреевске Тульской области
© фото очевидца
Последствия взрыва в Киреевске Тульской области
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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин был оперативно проинформирован о взрыве в Киреевске, он координирует работу всех служб, сообщил комитет по региональной безопасности области.
Ранее комитет сообщил, что два человека получили ранения, три жилых дома частично пострадали в Киреевском районе Тульской области из-за взрыва. На месте работают все оперативные службы, организовано оцепление. Сейчас угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет.
"Губернатор Тульской области был оперативно проинформирован о происшествии. Он осуществляет координацию работы всех служб и дальнейших действий", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияТульская областьКиреевскАлексей ДюминКиреевский район
 
 
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