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При взрыве в Киреевске в Тульской области пострадали два человека
При взрыве в Киреевске в Тульской области пострадали два человека - РИА Новости, 26.03.2023
При взрыве в Киреевске в Тульской области пострадали два человека
Два человека получили ранения, три жилых дома частично пострадали в Киреевском районе тульской области из-за взрыва, сообщил комитет по региональной... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T16:44
2023-03-26T16:44
2023-03-26T16:57
происшествия
тульская область
киреевский район
киреевск
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Два человека получили ранения, три жилых дома частично пострадали в Киреевском районе тульской области из-за взрыва, сообщил комитет по региональной безопасности Тульской области."В Киреевском районе произошёл взрыв, в следствии которого частично пострадали три жилых дома. Два человека получили легкие ранения, им оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.Добавляется, что на месте работают все оперативные службы, организовано оцепление. Сейчас угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет."Губернатор Тульской области был оперативно проинформирован о происшествии. Он осуществляет координацию работы всех служб и дальнейших действий", - говорится в сообщении."По поручению губернатора в Киреевск выехали руководители правоохранительных органов, председатель комитета Тульской области по региональной безопасности для координации всех действий и выяснения обстоятельств происшествия", - также говорится в сообщении.
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происшествия, тульская область, киреевский район, киреевск
Происшествия, Тульская область, Киреевский район, Киреевск
При взрыве в Киреевске в Тульской области пострадали два человека
При взрыве в Киреевске в Тульской области пострадали два человека и три жилых дома