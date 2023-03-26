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В Киреевске Тульской области прогремел взрыв - РИА Новости, 26.03.2023
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16:31 26.03.2023 (обновлено: 17:39 26.03.2023)
https://ria.ru/20230326/vzryv-1860748357.html
В Киреевске Тульской области прогремел взрыв
В Киреевске Тульской области прогремел взрыв - РИА Новости, 26.03.2023
В Киреевске Тульской области прогремел взрыв
В Киреевском районе Тульской области прогремел взрыв, пострадали два человека, сообщили РИА Новости в единой диспетчерской службе города. РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T16:31
2023-03-26T17:39
тульская область
киреевск
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 мар — РИА Новости. В Киреевском районе Тульской области прогремел взрыв, пострадали два человека, сообщили РИА Новости в единой диспетчерской службе города."Подтверждаем факт взрыва &lt;...&gt; Пострадали два человека — 2002 и 2006 года рождения. Их посекло осколками разбитых окон, ничего серьезного", — рассказала собеседница агентства. Комитет по региональной безопасности уточнил, что в результате ЧП оказались частично повреждены три жилых дома.Отмечается, что на месте работают спасательные службы, угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет. Главу региона Алексея Дюмина оперативно проинформировали о взрыве, он координирует работу всех служб и дальнейшие действия."По поручению губернатора в Киреевск выехали руководители правоохранительных органов, председатель комитета Тульской области по региональной безопасности для координации всех действий и выяснения обстоятельств происшествия", — говорится в заявлении комитета.Как позднее сообщили экстренные службы, причиной взрыва, по предварительным данным, стало падение беспилотника с боеприпасом.
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тульская область, киреевск, происшествия
Тульская область, Киреевск, Происшествия
В Киреевске Тульской области прогремел взрыв

В Киреевске Тульской области при взрыве пострадали два человека

© фото очевидцаВоронка от взрыва в Киреевске Тульской области
Воронка от взрыва в Киреевске Тульской области
© фото очевидца
Воронка от взрыва в Киреевске Тульской области
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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 мар — РИА Новости. В Киреевском районе Тульской области прогремел взрыв, пострадали два человека, сообщили РИА Новости в единой диспетчерской службе города.
"Подтверждаем факт взрыва <...> Пострадали два человека — 2002 и 2006 года рождения. Их посекло осколками разбитых окон, ничего серьезного", — рассказала собеседница агентства.
Комитет по региональной безопасности уточнил, что в результате ЧП оказались частично повреждены три жилых дома.
Отмечается, что на месте работают спасательные службы, угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет. Главу региона Алексея Дюмина оперативно проинформировали о взрыве, он координирует работу всех служб и дальнейшие действия.
© фото очевидцаПоследствия взрыва в Киреевске Тульской области
Последствия взрыва в Киреевске Тульской области
© фото очевидца
Последствия взрыва в Киреевске Тульской области
"По поручению губернатора в Киреевск выехали руководители правоохранительных органов, председатель комитета Тульской области по региональной безопасности для координации всех действий и выяснения обстоятельств происшествия", — говорится в заявлении комитета.
Как позднее сообщили экстренные службы, причиной взрыва, по предварительным данным, стало падение беспилотника с боеприпасом.
© фото очевидцаПоследствия взрыва в Киреевске Тульской области
Последствия взрыва в Киреевске Тульской области
© фото очевидца
Последствия взрыва в Киреевске Тульской области
 
Тульская областьКиреевскПроисшествия
 
 
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