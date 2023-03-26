https://ria.ru/20230326/vystrel-1860740528.html

В Волгоградской области подросток случайно выстрелил в ребенка из винтовки

В Волгоградской области подросток случайно выстрелил в ребенка из винтовки - РИА Новости, 26.03.2023

В Волгоградской области подросток случайно выстрелил в ребенка из винтовки

Пятнадцатилетний подросток случайно выстрелил из пневматической винтовки в живот 12-летнему мальчику в селе Ивановка Волгоградской области, полиция начала... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T15:34

2023-03-26T15:34

2023-03-26T15:34

происшествия

волгоградская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ВОЛГОГРАД, 26 мар – РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток случайно выстрелил из пневматической винтовки в живот 12-летнему мальчику в селе Ивановка Волгоградской области, полиция начала проверку, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУМВД по региону. По информации ведомства, накануне в селе Ивановка двое мальчиков пришли в гости к знакомому. Во дворе они начали стрелять из пневматической винтовки Hatsan, которая принадлежит хозяину дома. "В результате неосторожного обращения 15-летний подросток произвел выстрел, в результате чего пуля попала 12-летнему ребенку в живот", - говорится в сообщении полиции. Отмечается, что пострадавший мальчик был доставлен в больницу. Полиция начала проверку инцидента.

https://ria.ru/20230326/ubiystvo-1860719034.html

волгоградская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, волгоградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)