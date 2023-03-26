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В Волгоградской области подросток случайно выстрелил в ребенка из винтовки
В Волгоградской области подросток случайно выстрелил в ребенка из винтовки - РИА Новости, 26.03.2023
В Волгоградской области подросток случайно выстрелил в ребенка из винтовки
Пятнадцатилетний подросток случайно выстрелил из пневматической винтовки в живот 12-летнему мальчику в селе Ивановка Волгоградской области, полиция начала... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T15:34
2023-03-26T15:34
2023-03-26T15:34
происшествия
волгоградская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ВОЛГОГРАД, 26 мар – РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток случайно выстрелил из пневматической винтовки в живот 12-летнему мальчику в селе Ивановка Волгоградской области, полиция начала проверку, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУМВД по региону. По информации ведомства, накануне в селе Ивановка двое мальчиков пришли в гости к знакомому. Во дворе они начали стрелять из пневматической винтовки Hatsan, которая принадлежит хозяину дома. "В результате неосторожного обращения 15-летний подросток произвел выстрел, в результате чего пуля попала 12-летнему ребенку в живот", - говорится в сообщении полиции. Отмечается, что пострадавший мальчик был доставлен в больницу. Полиция начала проверку инцидента.
https://ria.ru/20230326/ubiystvo-1860719034.html
волгоградская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Волгоградская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Волгоградской области подросток случайно выстрелил в ребенка из винтовки
Подросток случайно попал из пневматической винтовки в 12-летнего мальчика под Волгоградом
ВОЛГОГРАД, 26 мар – РИА Новости.
Пятнадцатилетний подросток случайно выстрелил из пневматической винтовки в живот 12-летнему мальчику в селе Ивановка Волгоградской области, полиция начала проверку, сообщает в воскресенье пресс-служба
ГУМВД по региону.
По информации ведомства, накануне в селе Ивановка двое мальчиков пришли в гости к знакомому. Во дворе они начали стрелять из пневматической винтовки Hatsan, которая принадлежит хозяину дома.
"В результате неосторожного обращения 15-летний подросток произвел выстрел, в результате чего пуля попала 12-летнему ребенку в живот", - говорится в сообщении полиции.
Отмечается, что пострадавший мальчик был доставлен в больницу. Полиция начала проверку инцидента.
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