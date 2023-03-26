https://ria.ru/20230326/vybory-1860761331.html

Наблюдатели ШОС не выявили нарушений на выборах в парламент Туркмении

Наблюдатели ШОС не выявили нарушений на выборах в парламент Туркмении - РИА Новости, 26.03.2023

Наблюдатели ШОС не выявили нарушений на выборах в парламент Туркмении

Миссия наблюдателей по линии Шанхайской организации сотрудничества не выявила нарушений на выборах в Меджлис (парламент) Туркмении, сказал в воскресенье член... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T18:04

2023-03-26T18:04

2023-03-26T18:04

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АШХАБАД, 26 мар - РИА Новости. Миссия наблюдателей по линии Шанхайской организации сотрудничества не выявила нарушений на выборах в Меджлис (парламент) Туркмении, сказал в воскресенье член миссии, сенатор РФ Николай Владимиров. Голосование на туркменских парламентских выборах проходило до 19.00 (17.00 мск). В беседе с журналистами сенатор ещё до окончания голосования рассказал, что "международные наблюдатели по линии ШОС в день голосования выехали на избирательные участки Ашхабада, посмотрели, как проходит избирательный процесс, поговорили с членами избирательной комиссии". "Мы посетили несколько избирательных участков, посмотрели, поговорили с избирателями: есть ли какое-то давление, кто-то указывал ли за кого голосовать – таких случаев не было. Понравилось, что присутствуют свои наблюдатели – от политических партий, которые следили за ходом голосования. Наша миссия нарушений не заметила", - подчеркнул сенатор. Он отметил, что наблюдатели также выехали в пригород Ашхабада, в регион, посмотрели, как там проходит голосование. "Люди приходят спокойно, есть информационные стенды, каждый избиратель может ознакомиться с кандидатами, с их программами. И они делают свой выбор. Я думаю, жители Туркменистана сделают правильный выбор и будут довольны демократическими, гласными, открытыми, на наш взгляд, выборами", - заявил Владимиров ещё до окончания голосования.

https://ria.ru/20230322/vybory-1859752544.html

https://ria.ru/20230321/kazakhstan-1859359291.html

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в мире, ашхабад, туркмения, россия, шос