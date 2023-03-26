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В Британии произошла утечка около 200 баррелей нефтесодержащей жидкости - РИА Новости, 26.03.2023
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23:05 26.03.2023
https://ria.ru/20230326/utechka-1860792843.html
В Британии произошла утечка около 200 баррелей нефтесодержащей жидкости
В Британии произошла утечка около 200 баррелей нефтесодержащей жидкости - РИА Новости, 26.03.2023
В Британии произошла утечка около 200 баррелей нефтесодержащей жидкости
Утечка около 200 баррелей пластовой жидкости произошла в гавани города Пул в британском графстве Дорсет, сообщает газета Telegraph со ссылкой на управляющую... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T23:05
2023-03-26T23:05
в мире
дорсет
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Утечка около 200 баррелей пластовой жидкости произошла в гавани города Пул в британском графстве Дорсет, сообщает газета Telegraph со ссылкой на управляющую гаванью организацию Poole Harbour Commissionners (PHC). Как отмечается, было объявлено о серьезном происшествии на трубопроводе, оператором которого является компания Perenco. Людей настоятельно призвали не плавать в воде до особого распоряжения. В PHC заявили, что проводят оценку ситуации. "По оценкам, приблизительно 200 баррелей пластовой жидкости вылилось в толще воды в гавани Пула... Каждый, кто контактировал с разливом, должен немедленно помыться водой с мылом", - цитирует газета в воскресенье заявление PHC. Издание добавляет, что агентство по окружающей среде заявило, что получило сообщения о "большом количестве нефти" в воде. Агентство отметило, что поддерживает администрацию порта и других партнеров в реагировании на инцидент.
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в мире, дорсет
В мире, Дорсет
В Британии произошла утечка около 200 баррелей нефтесодержащей жидкости

В городе Пул в Британии произошла утечка около 200 баррелей нефтесодержащей жидкости

© Flickr / vincent desjardinsВид на пролив Ла-Манш
Вид на пролив Ла-Манш - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© Flickr / vincent desjardins
Вид на пролив Ла-Манш. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Утечка около 200 баррелей пластовой жидкости произошла в гавани города Пул в британском графстве Дорсет, сообщает газета Telegraph со ссылкой на управляющую гаванью организацию Poole Harbour Commissionners (PHC).
Как отмечается, было объявлено о серьезном происшествии на трубопроводе, оператором которого является компания Perenco. Людей настоятельно призвали не плавать в воде до особого распоряжения. В PHC заявили, что проводят оценку ситуации.
"По оценкам, приблизительно 200 баррелей пластовой жидкости вылилось в толще воды в гавани Пула... Каждый, кто контактировал с разливом, должен немедленно помыться водой с мылом", - цитирует газета в воскресенье заявление PHC.
Издание добавляет, что агентство по окружающей среде заявило, что получило сообщения о "большом количестве нефти" в воде. Агентство отметило, что поддерживает администрацию порта и других партнеров в реагировании на инцидент.
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