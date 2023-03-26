https://ria.ru/20230326/utechka-1860792843.html

В Британии произошла утечка около 200 баррелей нефтесодержащей жидкости

В Британии произошла утечка около 200 баррелей нефтесодержащей жидкости - РИА Новости, 26.03.2023

В Британии произошла утечка около 200 баррелей нефтесодержащей жидкости

Утечка около 200 баррелей пластовой жидкости произошла в гавани города Пул в британском графстве Дорсет, сообщает газета Telegraph со ссылкой на управляющую... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T23:05

2023-03-26T23:05

2023-03-26T23:05

в мире

дорсет

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Утечка около 200 баррелей пластовой жидкости произошла в гавани города Пул в британском графстве Дорсет, сообщает газета Telegraph со ссылкой на управляющую гаванью организацию Poole Harbour Commissionners (PHC). Как отмечается, было объявлено о серьезном происшествии на трубопроводе, оператором которого является компания Perenco. Людей настоятельно призвали не плавать в воде до особого распоряжения. В PHC заявили, что проводят оценку ситуации. "По оценкам, приблизительно 200 баррелей пластовой жидкости вылилось в толще воды в гавани Пула... Каждый, кто контактировал с разливом, должен немедленно помыться водой с мылом", - цитирует газета в воскресенье заявление PHC. Издание добавляет, что агентство по окружающей среде заявило, что получило сообщения о "большом количестве нефти" в воде. Агентство отметило, что поддерживает администрацию порта и других партнеров в реагировании на инцидент.

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