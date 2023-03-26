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Американский ветеран назвал единственную причину, почему ВСУ еще воюют - РИА Новости, 26.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:17 26.03.2023 (обновлено: 22:30 26.03.2023)
https://ria.ru/20230326/ukraina-1860788463.html
Американский ветеран назвал единственную причину, почему ВСУ еще воюют
Американский ветеран назвал единственную причину, почему ВСУ еще воюют - РИА Новости, 26.03.2023
Американский ветеран назвал единственную причину, почему ВСУ еще воюют
Украинская армия не смогла бы оказывать какое-либо сопротивление российской, если бы не воюющие на стороне ВСУ солдаты НАТО, написал американский ветеран и... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T22:17
2023-03-26T22:30
в мире
украина
польша
нато
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
сша
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Украинская армия не смогла бы оказывать какое-либо сопротивление российской, если бы не воюющие на стороне ВСУ солдаты НАТО, написал американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен на странице в Twitter."Вашингтону не составило труда заставить действующих военных отказаться от своих званий и надеть украинскую военную форму, то же самое касается и других западных союзников", — объяснил он.По мнению Дрейвена, эта информация никогда не получит официальной огласки, поскольку в случае поражения ВСУ никто из военнослужащих альянса не вернется домой."Киев давно бы пал, если бы за него сражались только украинские солдаты. Я не могу поверить, что это до сих пор обсуждают", — подытожил ветеран.На Украине воюют более восьми тысяч наемников из более чем 60 стран. Самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Великобритании, несмотря на то, что в большинстве государств наемничество законодательно запрещено и грозит уголовным наказанием.
https://ria.ru/20230326/ukraina-1860761972.html
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в мире, украина, польша, нато, вооруженные силы украины, сша
В мире, Украина, Польша, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, США
Американский ветеран назвал единственную причину, почему ВСУ еще воюют

Американский ветеран Дрейвен: ВСУ до сих пор противостоят России только из-за солдат НАТО

© AP Photo / Roman ChopУкраинские солдаты в Артемовске
Украинские солдаты в Артемовске - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© AP Photo / Roman Chop
Украинские солдаты в Артемовске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Украинская армия не смогла бы оказывать какое-либо сопротивление российской, если бы не воюющие на стороне ВСУ солдаты НАТО, написал американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен на странице в Twitter.
"Вашингтону не составило труда заставить действующих военных отказаться от своих званий и надеть украинскую военную форму, то же самое касается и других западных союзников", — объяснил он.
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По мнению Дрейвена, эта информация никогда не получит официальной огласки, поскольку в случае поражения ВСУ никто из военнослужащих альянса не вернется домой.
"Киев давно бы пал, если бы за него сражались только украинские солдаты. Я не могу поверить, что это до сих пор обсуждают", — подытожил ветеран.
На Украине воюют более восьми тысяч наемников из более чем 60 стран. Самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Великобритании, несмотря на то, что в большинстве государств наемничество законодательно запрещено и грозит уголовным наказанием.
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