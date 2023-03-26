https://ria.ru/20230326/ukraina-1860788463.html

Американский ветеран назвал единственную причину, почему ВСУ еще воюют

Американский ветеран назвал единственную причину, почему ВСУ еще воюют - РИА Новости, 26.03.2023

Американский ветеран назвал единственную причину, почему ВСУ еще воюют

Украинская армия не смогла бы оказывать какое-либо сопротивление российской, если бы не воюющие на стороне ВСУ солдаты НАТО, написал американский ветеран и... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T22:17

2023-03-26T22:17

2023-03-26T22:30

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Украинская армия не смогла бы оказывать какое-либо сопротивление российской, если бы не воюющие на стороне ВСУ солдаты НАТО, написал американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен на странице в Twitter."Вашингтону не составило труда заставить действующих военных отказаться от своих званий и надеть украинскую военную форму, то же самое касается и других западных союзников", — объяснил он.По мнению Дрейвена, эта информация никогда не получит официальной огласки, поскольку в случае поражения ВСУ никто из военнослужащих альянса не вернется домой."Киев давно бы пал, если бы за него сражались только украинские солдаты. Я не могу поверить, что это до сих пор обсуждают", — подытожил ветеран.На Украине воюют более восьми тысяч наемников из более чем 60 стран. Самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Великобритании, несмотря на то, что в большинстве государств наемничество законодательно запрещено и грозит уголовным наказанием.

https://ria.ru/20230326/ukraina-1860761972.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, польша, нато, вооруженные силы украины, сша