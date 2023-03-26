https://ria.ru/20230326/ukraina-1860761972.html

"Лакомый кусок". СМИ рассказали, что станет с Украиной в случае развала

"Лакомый кусок". СМИ рассказали, что станет с Украиной в случае развала - РИА Новости, 26.03.2023

"Лакомый кусок". СМИ рассказали, что станет с Украиной в случае развала

Польша рассчитывает присвоить себе часть украинских территорий после того, как киевские власти утратят контроль над страной, написала обозреватель Севиль... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T18:16

2023-03-26T18:16

2023-03-26T20:22

в мире

украина

польша

россия

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Польша рассчитывает присвоить себе часть украинских территорий после того, как киевские власти утратят контроль над страной, написала обозреватель Севиль Нуриева-Исмаилова в статье для турецкой газеты Star gazete."Польша намерена в случае развала Украины оторвать себе лакомый кусок. Как видно, судьба украинского народа никого не волнует! А процесс "героизации" в социальных сетях будет приносить плоды лишь до поры до времени", — говорится в материале.По мнению автора, внутри Польши также назревает бунт, поскольку Варшава недовольна тем, что Москва все "никак не ослабнет"."Европейские расчеты пока не оправдались. <…> Запад войдет в историю как проигравшая сторона в противостоянии с Россией", — констатировала журналист.В прошлом году глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления военно-политического контроля Польши над "историческими владениями". По данным российской разведки, последняя проводит подготовку к захвату территорий на западе Украины.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230326/zelenskiy-1860754249.html

https://ria.ru/20230326/kirbi-1860744213.html

украина

польша

россия

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2023

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, польша, россия, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)