https://ria.ru/20230326/ukraina-1860761972.html
"Лакомый кусок". СМИ рассказали, что станет с Украиной в случае развала
"Лакомый кусок". СМИ рассказали, что станет с Украиной в случае развала - РИА Новости, 26.03.2023
"Лакомый кусок". СМИ рассказали, что станет с Украиной в случае развала
Польша рассчитывает присвоить себе часть украинских территорий после того, как киевские власти утратят контроль над страной, написала обозреватель Севиль... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T18:16
2023-03-26T18:16
2023-03-26T20:22
в мире
украина
польша
россия
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Польша рассчитывает присвоить себе часть украинских территорий после того, как киевские власти утратят контроль над страной, написала обозреватель Севиль Нуриева-Исмаилова в статье для турецкой газеты Star gazete."Польша намерена в случае развала Украины оторвать себе лакомый кусок. Как видно, судьба украинского народа никого не волнует! А процесс "героизации" в социальных сетях будет приносить плоды лишь до поры до времени", — говорится в материале.По мнению автора, внутри Польши также назревает бунт, поскольку Варшава недовольна тем, что Москва все "никак не ослабнет"."Европейские расчеты пока не оправдались. <…> Запад войдет в историю как проигравшая сторона в противостоянии с Россией", — констатировала журналист.В прошлом году глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления военно-политического контроля Польши над "историческими владениями". По данным российской разведки, последняя проводит подготовку к захвату территорий на западе Украины.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230326/zelenskiy-1860754249.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, польша, россия, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Польша, Россия, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
"Лакомый кусок". СМИ рассказали, что станет с Украиной в случае развала
Star gazete: Польша будет претендовать на украинские территории в случае падения Киева