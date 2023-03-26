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В Киеве рассказали о выплате долга МВФ - РИА Новости, 26.03.2023
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13:02 26.03.2023
https://ria.ru/20230326/ukraina-1860722575.html
В Киеве рассказали о выплате долга МВФ
В Киеве рассказали о выплате долга МВФ - РИА Новости, 26.03.2023
В Киеве рассказали о выплате долга МВФ
Украина в 2023 году планирует заплатить перед Международным валютным фондом (МВФ) долг в размере трех миллиардов долларов, сообщил в воскресенье председатель... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T13:02
2023-03-26T13:02
украина
даниил гетманцев
мвф
верховная рада украины
экономика
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Украина в 2023 году планирует заплатить перед Международным валютным фондом (МВФ) долг в размере трех миллиардов долларов, сообщил в воскресенье председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев в своем Telegram-канале. Ранее Минэкономики Франции сообщило, что группа кредиторов Украины продлила до 2027 года приостановку обязательств по выплате долгов. "В некоторых СМИ появилась недостоверная информация о том, что якобы Украине разрешили не платить долги перед МВФ. Это не так. Долги перед МВФ мы продолжаем погашать и обслуживать. В этом году заплатим чуть больше 3 миллиардов долларов (с процентами). Меморандум с МВФ был одобрен правительством в пятницу, делаем все, чтобы 4-летняя программа с МВФ появилась до конца месяца", - написал Гетманцев.Ранее МВФ достиг соглашения с Украиной по кредитной программе на сумму в 15,6 миллиарда долларов на четыре года.
https://ria.ru/20230326/grivna-1860708243.html
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украина, даниил гетманцев, мвф, верховная рада украины, экономика
Украина, Даниил Гетманцев, МВФ, Верховная Рада Украины, Экономика
В Киеве рассказали о выплате долга МВФ

Депутат Рады Гетманцев: Киев в 2023 году заплатит три миллиарда долларов долга перед МВФ

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США в Киеве
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Украина в 2023 году планирует заплатить перед Международным валютным фондом (МВФ) долг в размере трех миллиардов долларов, сообщил в воскресенье председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев в своем Telegram-канале.
Ранее Минэкономики Франции сообщило, что группа кредиторов Украины продлила до 2027 года приостановку обязательств по выплате долгов.
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"В некоторых СМИ появилась недостоверная информация о том, что якобы Украине разрешили не платить долги перед МВФ. Это не так. Долги перед МВФ мы продолжаем погашать и обслуживать. В этом году заплатим чуть больше 3 миллиардов долларов (с процентами). Меморандум с МВФ был одобрен правительством в пятницу, делаем все, чтобы 4-летняя программа с МВФ появилась до конца месяца", - написал Гетманцев.
Ранее МВФ достиг соглашения с Украиной по кредитной программе на сумму в 15,6 миллиарда долларов на четыре года.
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УкраинаДаниил ГетманцевМВФВерховная Рада УкраиныЭкономика
 
 
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