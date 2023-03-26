https://ria.ru/20230326/ukraina-1860722575.html

В Киеве рассказали о выплате долга МВФ

В Киеве рассказали о выплате долга МВФ - РИА Новости, 26.03.2023

В Киеве рассказали о выплате долга МВФ

Украина в 2023 году планирует заплатить перед Международным валютным фондом (МВФ) долг в размере трех миллиардов долларов, сообщил в воскресенье председатель... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T13:02

2023-03-26T13:02

2023-03-26T13:02

украина

даниил гетманцев

мвф

верховная рада украины

экономика

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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Украина в 2023 году планирует заплатить перед Международным валютным фондом (МВФ) долг в размере трех миллиардов долларов, сообщил в воскресенье председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев в своем Telegram-канале. Ранее Минэкономики Франции сообщило, что группа кредиторов Украины продлила до 2027 года приостановку обязательств по выплате долгов. "В некоторых СМИ появилась недостоверная информация о том, что якобы Украине разрешили не платить долги перед МВФ. Это не так. Долги перед МВФ мы продолжаем погашать и обслуживать. В этом году заплатим чуть больше 3 миллиардов долларов (с процентами). Меморандум с МВФ был одобрен правительством в пятницу, делаем все, чтобы 4-летняя программа с МВФ появилась до конца месяца", - написал Гетманцев.Ранее МВФ достиг соглашения с Украиной по кредитной программе на сумму в 15,6 миллиарда долларов на четыре года.

https://ria.ru/20230326/grivna-1860708243.html

https://ria.ru/20230319/bogema-1858848003.html

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Ольга Фомченкова

украина, даниил гетманцев, мвф, верховная рада украины, экономика