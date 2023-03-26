https://ria.ru/20230326/ukraina-1860722575.html
В Киеве рассказали о выплате долга МВФ
В Киеве рассказали о выплате долга МВФ - РИА Новости, 26.03.2023
В Киеве рассказали о выплате долга МВФ
Украина в 2023 году планирует заплатить перед Международным валютным фондом (МВФ) долг в размере трех миллиардов долларов, сообщил в воскресенье председатель... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T13:02
2023-03-26T13:02
2023-03-26T13:02
украина
даниил гетманцев
мвф
верховная рада украины
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798736645_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_11f989cbc789d4eee23dd46680ff8769.jpg
МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Украина в 2023 году планирует заплатить перед Международным валютным фондом (МВФ) долг в размере трех миллиардов долларов, сообщил в воскресенье председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев в своем Telegram-канале. Ранее Минэкономики Франции сообщило, что группа кредиторов Украины продлила до 2027 года приостановку обязательств по выплате долгов. "В некоторых СМИ появилась недостоверная информация о том, что якобы Украине разрешили не платить долги перед МВФ. Это не так. Долги перед МВФ мы продолжаем погашать и обслуживать. В этом году заплатим чуть больше 3 миллиардов долларов (с процентами). Меморандум с МВФ был одобрен правительством в пятницу, делаем все, чтобы 4-летняя программа с МВФ появилась до конца месяца", - написал Гетманцев.Ранее МВФ достиг соглашения с Украиной по кредитной программе на сумму в 15,6 миллиарда долларов на четыре года.
https://ria.ru/20230326/grivna-1860708243.html
https://ria.ru/20230319/bogema-1858848003.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798736645_74:0:2803:2047_1920x0_80_0_0_1efecee07513bc71cf53f5378ac699b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, даниил гетманцев, мвф, верховная рада украины, экономика
Украина, Даниил Гетманцев, МВФ, Верховная Рада Украины, Экономика
В Киеве рассказали о выплате долга МВФ
Депутат Рады Гетманцев: Киев в 2023 году заплатит три миллиарда долларов долга перед МВФ
МОСКВА, 26 мар – РИА Новости.
Украина в 2023 году планирует заплатить перед Международным валютным фондом (МВФ) долг в размере трех миллиардов долларов, сообщил в воскресенье председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев в своем Telegram-канале
.
Ранее Минэкономики Франции сообщило, что группа кредиторов Украины продлила до 2027 года приостановку обязательств по выплате долгов.
В Киеве заявили об опасности из-за эмиссии гривны
"В некоторых СМИ появилась недостоверная информация о том, что якобы Украине разрешили не платить долги перед МВФ. Это не так. Долги перед МВФ мы продолжаем погашать и обслуживать. В этом году заплатим чуть больше 3 миллиардов долларов (с процентами). Меморандум с МВФ был одобрен правительством в пятницу, делаем все, чтобы 4-летняя программа с МВФ появилась до конца месяца", - написал Гетманцев.
Ранее МВФ достиг соглашения с Украиной по кредитной программе на сумму в 15,6 миллиарда долларов на четыре года.
Украиной правит вооруженная богема