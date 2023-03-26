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Путин рассказал, почему оружие для Украины доходит до линии соприкосновения - РИА Новости, 26.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:44 26.03.2023
https://ria.ru/20230326/ukraina-1860714337.html
Путин рассказал, почему оружие для Украины доходит до линии соприкосновения
Путин рассказал, почему оружие для Украины доходит до линии соприкосновения - РИА Новости, 26.03.2023
Путин рассказал, почему оружие для Украины доходит до линии соприкосновения
Украинскую военную технику до линии боевого соприкосновения перевозят скрытно по ночам, какие-то цели российским военным удается достать, какие-то нет, но такая РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T11:44
2023-03-26T11:44
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир путин
павел зарубин
украина
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 мар - РИА Новости. Украинскую военную технику до линии боевого соприкосновения перевозят скрытно по ночам, какие-то цели российским военным удается достать, какие-то нет, но такая задача есть, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину на "России 1".Во время интервью Путину был задан вопрос о том, почему военная техника Украины доезжает до линии боевого соприкосновения, а не уничтожается на дальних подступах ударами российских сил.
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безопасность, владимир путин, павел зарубин, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Путин, Павел Зарубин, Украина
Путин рассказал, почему оружие для Украины доходит до линии соприкосновения

Путин: украинскую военную технику перевозят по ночам, какие-то цели достать не удается

© Фото : Forsvaret / Onar Dignernes AaseТранспортировка норвежских танков, предназначенных для Украины
Транспортировка норвежских танков, предназначенных для Украины - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© Фото : Forsvaret / Onar Dignernes Aase
Транспортировка норвежских танков, предназначенных для Украины. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 мар - РИА Новости. Украинскую военную технику до линии боевого соприкосновения перевозят скрытно по ночам, какие-то цели российским военным удается достать, какие-то нет, но такая задача есть, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину на "России 1".
Во время интервью Путину был задан вопрос о том, почему военная техника Украины доезжает до линии боевого соприкосновения, а не уничтожается на дальних подступах ударами российских сил.
«
"Что-то удается сделать нашим военным, что-то - нет. Перевозят скрытно по ночам. Но то что удается достать - достают. Но такая цель, конечно, есть. Ни у кого не должно быть сомнений, что кто-то просто безразлично, спустя рукава… нет, конечно", - сказал Путин.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
25 марта, 16:21
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.03.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВладимир ПутинПавел ЗарубинУкраина
 
 
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