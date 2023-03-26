Путин рассказал, почему оружие для Украины доходит до линии соприкосновения
Путин: украинскую военную технику перевозят по ночам, какие-то цели достать не удается
© Фото : Forsvaret / Onar Dignernes AaseТранспортировка норвежских танков, предназначенных для Украины
© Фото : Forsvaret / Onar Dignernes Aase
Транспортировка норвежских танков, предназначенных для Украины. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 мар - РИА Новости. Украинскую военную технику до линии боевого соприкосновения перевозят скрытно по ночам, какие-то цели российским военным удается достать, какие-то нет, но такая задача есть, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину на "России 1".
Во время интервью Путину был задан вопрос о том, почему военная техника Украины доезжает до линии боевого соприкосновения, а не уничтожается на дальних подступах ударами российских сил.
«
"Что-то удается сделать нашим военным, что-то - нет. Перевозят скрытно по ночам. Но то что удается достать - достают. Но такая цель, конечно, есть. Ни у кого не должно быть сомнений, что кто-то просто безразлично, спустя рукава… нет, конечно", - сказал Путин.