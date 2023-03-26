https://ria.ru/20230326/ukraina-1860714337.html

Путин рассказал, почему оружие для Украины доходит до линии соприкосновения

Путин рассказал, почему оружие для Украины доходит до линии соприкосновения - РИА Новости, 26.03.2023

Путин рассказал, почему оружие для Украины доходит до линии соприкосновения

Украинскую военную технику до линии боевого соприкосновения перевозят скрытно по ночам, какие-то цели российским военным удается достать, какие-то нет, но такая РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T11:44

2023-03-26T11:44

2023-03-26T11:44

специальная военная операция на украине

безопасность

владимир путин

павел зарубин

украина

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 мар - РИА Новости. Украинскую военную технику до линии боевого соприкосновения перевозят скрытно по ночам, какие-то цели российским военным удается достать, какие-то нет, но такая задача есть, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину на "России 1".Во время интервью Путину был задан вопрос о том, почему военная техника Украины доезжает до линии боевого соприкосновения, а не уничтожается на дальних подступах ударами российских сил.

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, владимир путин, павел зарубин, украина