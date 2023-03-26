https://ria.ru/20230326/ubiystvo-1860752045.html
Жителя Благовещенска обвинили в убийстве десятимесячного сына
Жителя Благовещенска обвинили в убийстве десятимесячного сына - РИА Новости, 26.03.2023
Жителя Благовещенска обвинили в убийстве десятимесячного сына
Жителя Благовещенска подозревают в убийстве 10-месячного сына и покушении на убийство его матери, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК Амурской области. РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T16:54
2023-03-26T16:54
2023-03-26T16:54
происшествия
благовещенск
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 мар – РИА Новости. Жителя Благовещенска подозревают в убийстве 10-месячного сына и покушении на убийство его матери, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК Амурской области. Мальчика доставили в воскресенье днём в Амурскую детскую клиническую больницу с травмой головы, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь, ребёнок скончался. Кроме того, в больницу с ножевыми ранениями в тяжёлом состоянии доставлена мать ребёнка. В совершении преступлений подозревается 32-летний отец ребенка. Мужчину задержали, он находится в изоляторе временного содержания. "По данному факту следственным отделом по городу Благовещенск следственного управления Следственного комитета по Амурской области возбуждено уголовное дело по статье убийство малолетнего и покушение на убийство двух лиц", - говорится в сообщении. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.
https://ria.ru/20230326/ubiystvo-1860719034.html
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происшествия, благовещенск, амурская область
Происшествия, Благовещенск, Амурская область
Жителя Благовещенска обвинили в убийстве десятимесячного сына
СК: жителя Благовещенска обвинили в убийстве десятимесячного сына и покушении на его мать
БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 мар – РИА Новости.
Жителя Благовещенска подозревают в убийстве 10-месячного сына и покушении на убийство его матери, возбуждено уголовное дело, сообщает
СУСК Амурской области.
Мальчика доставили в воскресенье днём в Амурскую детскую клиническую больницу с травмой головы, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь, ребёнок скончался. Кроме того, в больницу с ножевыми ранениями в тяжёлом состоянии доставлена мать ребёнка. В совершении преступлений подозревается 32-летний отец ребенка. Мужчину задержали, он находится в изоляторе временного содержания.
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"По данному факту следственным отделом по городу Благовещенск следственного управления Следственного комитета по Амурской области возбуждено уголовное дело по статье убийство малолетнего и покушение на убийство двух лиц", - говорится в сообщении.
Следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.
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