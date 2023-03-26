https://ria.ru/20230326/ubiystvo-1860719034.html

Бывший сосед признался в убийстве пенсионерки и ее сына в Омске

Бывший сосед признался в убийстве пенсионерки и ее сына в Омске - РИА Новости, 26.03.2023

Бывший сосед признался в убийстве пенсионерки и ее сына в Омске

Следователи установили подозреваемого в убийстве пенсионерки и ее сына, найденных застреленными из обреза в погребе частного дома в Омске, рассказали в... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T12:23

2023-03-26T12:23

2023-03-26T14:05

происшествия

омск

омская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ОМСК, 26 мар - РИА Новости. Следователи установили подозреваемого в убийстве пенсионерки и ее сына, найденных застреленными из обреза в погребе частного дома в Омске, рассказали в пресс-службе СУСК РФ по Омской области. Об убийстве стало известно после обращения в полицию родственницы 85-летней женщины. Она сообщила, что пенсионерка, которая обычно не уходит из дома, два дня не выходила на связь. Также пропал и 57-летний сын женщины. Полицейские осмотрели дом пенсионерки дважды, и только со второй попытки нашли погреб, вход в который был заставлен мебелью. В нем они обнаружили тела женщины и ее сына. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух лиц". "Установлено, что к преступлению причастен 37-летний знакомый потерпевших, ранее проживавший в соседнем доме. Подозреваемый задержан", - сообщили в пресс-службе.Следователи считают, что ночью 15 марта мужчина употреблял наркотики. Он решил ограбить соседей. Преступник взял обрез ружья, проник в дом к соседям, и выстрелил в пенсионерку и ее сына. После этого он положил тела в погреб, расположенный в доме. Следователи с криминалистами нашли множество доказательств, а по пути убийцы изъяты видеозаписи с камер наружного наблюдения. Его личность была установлена, а в ночь с 25 на 26 марта он был задержан и на допросе у следователя дал показания, признавшись в убийстве. Проводятся различные следственные действия. Подозреваемого планируют арестовать. Расследование продолжается. По поручению председателя Следственного комитета России ход расследования находится на контроле в центральном аппарате.

https://ria.ru/20230325/ubiystvo-1860608667.html

https://ria.ru/20221129/srok-1835088705.html

омск

омская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, омск, омская область, следственный комитет россии (ск рф)