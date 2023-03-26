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Бывший сосед признался в убийстве пенсионерки и ее сына в Омске - РИА Новости, 26.03.2023
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12:23 26.03.2023 (обновлено: 14:05 26.03.2023)
https://ria.ru/20230326/ubiystvo-1860719034.html
Бывший сосед признался в убийстве пенсионерки и ее сына в Омске
Бывший сосед признался в убийстве пенсионерки и ее сына в Омске - РИА Новости, 26.03.2023
Бывший сосед признался в убийстве пенсионерки и ее сына в Омске
Следователи установили подозреваемого в убийстве пенсионерки и ее сына, найденных застреленными из обреза в погребе частного дома в Омске, рассказали в... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T12:23
2023-03-26T14:05
происшествия
омск
омская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ОМСК, 26 мар - РИА Новости. Следователи установили подозреваемого в убийстве пенсионерки и ее сына, найденных застреленными из обреза в погребе частного дома в Омске, рассказали в пресс-службе СУСК РФ по Омской области. Об убийстве стало известно после обращения в полицию родственницы 85-летней женщины. Она сообщила, что пенсионерка, которая обычно не уходит из дома, два дня не выходила на связь. Также пропал и 57-летний сын женщины. Полицейские осмотрели дом пенсионерки дважды, и только со второй попытки нашли погреб, вход в который был заставлен мебелью. В нем они обнаружили тела женщины и ее сына. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух лиц". "Установлено, что к преступлению причастен 37-летний знакомый потерпевших, ранее проживавший в соседнем доме. Подозреваемый задержан", - сообщили в пресс-службе.Следователи считают, что ночью 15 марта мужчина употреблял наркотики. Он решил ограбить соседей. Преступник взял обрез ружья, проник в дом к соседям, и выстрелил в пенсионерку и ее сына. После этого он положил тела в погреб, расположенный в доме. Следователи с криминалистами нашли множество доказательств, а по пути убийцы изъяты видеозаписи с камер наружного наблюдения. Его личность была установлена, а в ночь с 25 на 26 марта он был задержан и на допросе у следователя дал показания, признавшись в убийстве. Проводятся различные следственные действия. Подозреваемого планируют арестовать. Расследование продолжается. По поручению председателя Следственного комитета России ход расследования находится на контроле в центральном аппарате.
https://ria.ru/20230325/ubiystvo-1860608667.html
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происшествия, омск, омская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Омск, Омская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Бывший сосед признался в убийстве пенсионерки и ее сына в Омске

СК: бывший сосед признался, что застрелил из обреза пенсионерку и ее сына в Омске

© Фото : Следственное управление СК России по Омской областиДом в Омске, в погребе которого были обнаружены тела пропавших людей с признаками насильственной смерти
Дом в Омске, в погребе которого были обнаружены тела пропавших людей с признаками насильственной смерти - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© Фото : Следственное управление СК России по Омской области
Дом в Омске, в погребе которого были обнаружены тела пропавших людей с признаками насильственной смерти
Читать ria.ru в
ОМСК, 26 мар - РИА Новости. Следователи установили подозреваемого в убийстве пенсионерки и ее сына, найденных застреленными из обреза в погребе частного дома в Омске, рассказали в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.
Об убийстве стало известно после обращения в полицию родственницы 85-летней женщины. Она сообщила, что пенсионерка, которая обычно не уходит из дома, два дня не выходила на связь. Также пропал и 57-летний сын женщины. Полицейские осмотрели дом пенсионерки дважды, и только со второй попытки нашли погреб, вход в который был заставлен мебелью. В нем они обнаружили тела женщины и ее сына. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух лиц".
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"Установлено, что к преступлению причастен 37-летний знакомый потерпевших, ранее проживавший в соседнем доме. Подозреваемый задержан", - сообщили в пресс-службе.
Следователи считают, что ночью 15 марта мужчина употреблял наркотики. Он решил ограбить соседей. Преступник взял обрез ружья, проник в дом к соседям, и выстрелил в пенсионерку и ее сына. После этого он положил тела в погреб, расположенный в доме.
«
"С места преступления подозреваемый похитил жидкокристаллический телевизор и скрылся. Тела убитых были обнаружены только 18 марта, когда родственники стали разыскивать их", - пояснили в пресс-службе.
Следователи с криминалистами нашли множество доказательств, а по пути убийцы изъяты видеозаписи с камер наружного наблюдения. Его личность была установлена, а в ночь с 25 на 26 марта он был задержан и на допросе у следователя дал показания, признавшись в убийстве.
Проводятся различные следственные действия. Подозреваемого планируют арестовать. Расследование продолжается. По поручению председателя Следственного комитета России ход расследования находится на контроле в центральном аппарате.
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