https://ria.ru/20230322/omsk-1859712508.html

Омскую пенсионерку и ее сына нашли убитыми в погребе собственного дома

Омскую пенсионерку и ее сына нашли убитыми в погребе собственного дома - РИА Новости, 22.03.2023

Омскую пенсионерку и ее сына нашли убитыми в погребе собственного дома

Пожилую омичку и ее сына обнаружили убитыми в погребе собственного дома, рассказали корреспонденту РИА Новости в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T11:12

2023-03-22T11:12

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омская область

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ОМСК, 21 мар - РИА Новости. Пожилую омичку и ее сына обнаружили убитыми в погребе собственного дома, рассказали корреспонденту РИА Новости в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области. О пропаже 85-летней Нины Малышевой и ее сына, 47-летнего Евгения, 18 марта в полицию сообщила сноха женщины. Она заявила, что пенсионерка пропала несколько дней назад и до нее не получается дозвониться. Обычно женщина не выходила из дома, и ее исчезновение на несколько дней обеспокоило близких. Полицейские осмотрели дом женщины, но не нашли ничего необычного. Через несколько дней силовики вернулись в дом и провели более детальный осмотр, в ходе которого обнаружили два трупа. Они находились в погребе, вход в который был скрыт предметами мебели. "Тела женщины с сыном с признаками насильственной смерти были обнаружены в погребе в доме по адресу 2-я Береговая в Омске. У них открытые черепно-мозговые травмы. Найдены были в обычном домашнем погребе. Это не какой-то тайник, просто заставлен был мебелью. Информация, что из дома пропала крупная сумма денег предварительно некорректна. По всей видимости, ничего из дома не пропало. Мотив выясняется", - отметили в пресс-службе. Уточняется, что возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц", проводятся следственные действия, направленные на раскрытие преступления. Расследование продолжается.

https://ria.ru/20230322/medsestra-1859692716.html

https://ria.ru/20230322/pozhar-1859647642.html

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происшествия, россия, омская область, омск, следственный комитет россии (ск рф)