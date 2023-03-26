https://ria.ru/20230326/tyao-1860670908.html

Политолог объяснил, чем обусловлено решение разместить ТЯО в Белоруссии

Политолог объяснил, чем обусловлено решение разместить ТЯО в Белоруссии - РИА Новости, 26.03.2023

Политолог объяснил, чем обусловлено решение разместить ТЯО в Белоруссии

Россия, размещая тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии, делает это в рамках эффективного уравновешивающего ответа на множественные провокаций НАТО РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T01:06

2023-03-26T01:06

2023-03-26T01:19

кирилл коктыш

нато

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россия

минск

белоруссия

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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Россия, размещая тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии, делает это в рамках эффективного уравновешивающего ответа на множественные провокаций НАТО в ходе спецоперации, заявил РИА Новости доцент кафедры политической теории МГИМО МИД РФ Кирилл Коктыш. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США десятилетие. По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля. "Размещение Россией своего тактического ядерного оружия в Белоруссии абсолютно напрямую связанно с СВО. Понято, что если бы не эскалация со стороны Запада, если бы не концентрация вооруженных сил НАТО на границах Белоруссии, в первую очередь - в Польше, и это при вполне агрессивной политике Варшавы, ну и наконец, и это самое главное, если бы не британская провокация с готовностью поставлять Украине снаряды с урановым сердечником, то в размещении российского ЯО в Белоруссии не было бы необходимости. А так уже было ясно, что все агрессивные ходы стран членов блока НАТО порождают необходимость не в пиарном или чисто декларативном ответе, а во вполне реальной и действенной реакции Москвы", - считает доктор политических наук Кирилл Коктыш. Эксперт считает, что размещение тактического ядерного оружия на территории Белоруссии разом отвечает на все провокации НАТО и уравновешивает обстановку. Агрессию Киева по отношению к Минску размещение, по мнению политолога, не вызовет. "Размещение, напротив, будет сдерживать Киев. А провокаций со стороны и Украины, и Польши и так было уже более чем достаточно. Этот элегантный ответ на все предшествовавшие провокации НАТО как раз и должен заставить задуматься на Западе всех тех, кто там еще имеет разум. Все эти игры в эскалацию, вся убежденность западных элит в том, что Россия не ответит, они, в общем-то, базируются на неправильных вводных. Когда российское благородство интерпретируют как слабость", - подчеркнул аналитик. Политолог отметил, что размещение тактического ядерного оружия окажет воздействие и на позицию населения Финляндии относительно вероятного вступления Хельсинки в НАТО. "На общественное мнение населения Финляндии - относительно планируемого вступления Хельсинки в НАТО - размещение российского ядерного оружия в Белоруссии также повлияет. Финны будут против вступления. Они и сейчас этому не рады. Другой вопрос, что общественное мнение даже собственных граждан сейчас среди западных правительств мало кого волнует. Но оно тем не менее будет закипать и рано или поздно выльется в какие-то действия. Но не сегодня", - подытожил эксперт.

https://ria.ru/20230222/oruzhie-1853901547.html

https://ria.ru/20220819/flot-1810630135.html

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кирилл коктыш, нато, мгимо, владимир путин, россия, минск, белоруссия