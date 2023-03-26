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СМИ узнали, во сколько Маск оценивает Twitter - РИА Новости, 26.03.2023
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09:21 26.03.2023 (обновлено: 09:22 26.03.2023)
https://ria.ru/20230326/twitter-1860698597.html
СМИ узнали, во сколько Маск оценивает Twitter
СМИ узнали, во сколько Маск оценивает Twitter - РИА Новости, 26.03.2023
СМИ узнали, во сколько Маск оценивает Twitter
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск предложил сотрудникам Twitter, которым он владеет, вознаграждения в виде акций, исходя из оценки компании в... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T09:21
2023-03-26T09:22
технологии
илон маск
twitter
сша
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ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск предложил сотрудникам Twitter, которым он владеет, вознаграждения в виде акций, исходя из оценки компании в 20 миллиардов долларов, - вполовину меньше того, что заплатил за нее бизнесмен, утверждает издание The Information. Маск в октябре прошлого года купил Twitter за 44 миллиарда долларов и столкнулся с оттоком крупных рекламодателей после того, как затеял либерализацию редакционной политики социальной сети, которую критиковали за жесткую цензуру и тесные связи с демократическим истеблишментом. The Information пишет, что оценка с учетом долгов в 13 миллиардов долларов в 11 раз превышает три миллиарда долларов выручки, которые рассчитывает получить Маск в 2023 году. У конкурентов Twitter на рынке цифровой рекламы - Snap, Pinterest или Meta Platforms* - оценка превышает прогнозируемую выручку в 4,5 раза, сказано в публикации.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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технологии, илон маск, twitter, сша
Технологии, Илон Маск, Twitter, США
СМИ узнали, во сколько Маск оценивает Twitter

The Information: Маск оценивает Twitter в два раза дешевле, чем заплатил за компанию

© AP Photo / Patrick Pleul/Pool Илон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© AP Photo / Patrick Pleul/Pool
Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск предложил сотрудникам Twitter, которым он владеет, вознаграждения в виде акций, исходя из оценки компании в 20 миллиардов долларов, - вполовину меньше того, что заплатил за нее бизнесмен, утверждает издание The Information.
Маск в октябре прошлого года купил Twitter за 44 миллиарда долларов и столкнулся с оттоком крупных рекламодателей после того, как затеял либерализацию редакционной политики социальной сети, которую критиковали за жесткую цензуру и тесные связи с демократическим истеблишментом.
«
"Илон Маск предложил сотрудникам Twitter гранты в виде акций по оценке примерно в 20 миллиардов… Это прямое признание, насколько упала стоимость Twitter после сделки", - пишет издание со ссылкой на источник, знакомый с письмом бизнесмена подчиненным.
The Information пишет, что оценка с учетом долгов в 13 миллиардов долларов в 11 раз превышает три миллиарда долларов выручки, которые рассчитывает получить Маск в 2023 году. У конкурентов Twitter на рынке цифровой рекламы - Snap, Pinterest или Meta Platforms* - оценка превышает прогнозируемую выручку в 4,5 раза, сказано в публикации.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
Выручка Twitter за год снизилась на 40 процентов, пишут СМИ
4 марта, 07:46
 
ТехнологииИлон МаскTwitterСША
 
 
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