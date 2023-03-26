https://ria.ru/20230326/twitter-1860698597.html

СМИ узнали, во сколько Маск оценивает Twitter

СМИ узнали, во сколько Маск оценивает Twitter - РИА Новости, 26.03.2023

СМИ узнали, во сколько Маск оценивает Twitter

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск предложил сотрудникам Twitter, которым он владеет, вознаграждения в виде акций, исходя из оценки компании в... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T09:21

2023-03-26T09:21

2023-03-26T09:22

технологии

илон маск

twitter

сша

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ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск предложил сотрудникам Twitter, которым он владеет, вознаграждения в виде акций, исходя из оценки компании в 20 миллиардов долларов, - вполовину меньше того, что заплатил за нее бизнесмен, утверждает издание The Information. Маск в октябре прошлого года купил Twitter за 44 миллиарда долларов и столкнулся с оттоком крупных рекламодателей после того, как затеял либерализацию редакционной политики социальной сети, которую критиковали за жесткую цензуру и тесные связи с демократическим истеблишментом. The Information пишет, что оценка с учетом долгов в 13 миллиардов долларов в 11 раз превышает три миллиарда долларов выручки, которые рассчитывает получить Маск в 2023 году. У конкурентов Twitter на рынке цифровой рекламы - Snap, Pinterest или Meta Platforms* - оценка превышает прогнозируемую выручку в 4,5 раза, сказано в публикации.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230304/twitter-1855795457.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, илон маск, twitter, сша