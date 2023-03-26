https://ria.ru/20230326/twitter-1860698597.html
СМИ узнали, во сколько Маск оценивает Twitter
СМИ узнали, во сколько Маск оценивает Twitter - РИА Новости, 26.03.2023
СМИ узнали, во сколько Маск оценивает Twitter
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск предложил сотрудникам Twitter, которым он владеет, вознаграждения в виде акций, исходя из оценки компании в... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T09:21
2023-03-26T09:21
2023-03-26T09:22
технологии
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ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск предложил сотрудникам Twitter, которым он владеет, вознаграждения в виде акций, исходя из оценки компании в 20 миллиардов долларов, - вполовину меньше того, что заплатил за нее бизнесмен, утверждает издание The Information. Маск в октябре прошлого года купил Twitter за 44 миллиарда долларов и столкнулся с оттоком крупных рекламодателей после того, как затеял либерализацию редакционной политики социальной сети, которую критиковали за жесткую цензуру и тесные связи с демократическим истеблишментом. The Information пишет, что оценка с учетом долгов в 13 миллиардов долларов в 11 раз превышает три миллиарда долларов выручки, которые рассчитывает получить Маск в 2023 году. У конкурентов Twitter на рынке цифровой рекламы - Snap, Pinterest или Meta Platforms* - оценка превышает прогнозируемую выручку в 4,5 раза, сказано в публикации.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230304/twitter-1855795457.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, илон маск, twitter, сша
Технологии, Илон Маск, Twitter, США
СМИ узнали, во сколько Маск оценивает Twitter
The Information: Маск оценивает Twitter в два раза дешевле, чем заплатил за компанию
ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости.
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск предложил сотрудникам Twitter, которым он владеет, вознаграждения в виде акций, исходя из оценки компании в 20 миллиардов долларов, - вполовину меньше того, что заплатил за нее бизнесмен, утверждает издание The Information
.
Маск в октябре прошлого года купил Twitter за 44 миллиарда долларов и столкнулся с оттоком крупных рекламодателей после того, как затеял либерализацию редакционной политики социальной сети, которую критиковали за жесткую цензуру и тесные связи с демократическим истеблишментом.
«
"Илон Маск предложил сотрудникам Twitter гранты в виде акций по оценке примерно в 20 миллиардов… Это прямое признание, насколько упала стоимость Twitter после сделки", - пишет издание со ссылкой на источник, знакомый с письмом бизнесмена подчиненным.
The Information пишет, что оценка с учетом долгов в 13 миллиардов долларов в 11 раз превышает три миллиарда долларов выручки, которые рассчитывает получить Маск в 2023 году. У конкурентов Twitter на рынке цифровой рекламы - Snap, Pinterest или Meta Platforms* - оценка превышает прогнозируемую выручку в 4,5 раза, сказано в публикации.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Выручка Twitter за год снизилась на 40 процентов, пишут СМИ