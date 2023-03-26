https://ria.ru/20230326/turkmeniya-1860755160.html

В Туркмении завершились выборы в парламент

В Туркмении завершились выборы в парламент - РИА Новости, 26.03.2023

В Туркмении завершились выборы в парламент

В Туркмении завершились выборы в Меджлис (парламент), в 19.00 (17.00 мск) закрылись все 2602 избирательных участков на территории страны. РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T17:17

2023-03-26T17:17

2023-03-26T17:17

в мире

туркмения

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АШХАБАД, 26 мар - РИА Новости. В Туркмении завершились выборы в Меджлис (парламент), в 19.00 (17.00 мск) закрылись все 2602 избирательных участков на территории страны. Голосование продолжается на избирательных участках, образованных при дипломатических миссиях Туркмении за рубежом, коих было создано 42. Здесь голосование проходит с 07.00 до 19.00 по местному времени того государства, в котором расположен избирательный участок. На выборах было зарегистрировано 3 496 475 избирателей в стране и 13078 избирателей за рубежом. Законодательство Туркмении не устанавливает порог явки, при любой активности избирателей, избранным считается кандидат, получивший на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Согласно Избирательному кодексу Турк­мении, Центризбирком не позднее, чем на седьмой день после выборов, подводит итоги выборов, составляет протокол и оглашает результаты выборов. Депутатом Меджлиса может быть избран гражданин Туркмении, достигший возраста 25 лет и в течение предшествующих десяти лет постоянно проживающий в Туркмении. Меджлис состоит из 125 депутатов, избираемых на 5 лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права, при тайном голосовании по округам с примерно равной численностью избирателей. На 125 мест в парламенте претендуют 258 кандидатов, выдвинутых группами граждан и тремя политическими партиями страны – Демократической партией, Аграрной партией и Партией промышленников и предпринимателей. При этом, партийная принадлежность депутатов не влияет на их работу, поскольку выборы проходят не по партийным спискам, депутаты не создают в парламенте партийных фракций, а туркменские политические партии не продвигают свои политические программы развития государства. Все депутаты, независимо от партий, которые они представляют, поддерживают курс правительства, возглавляемого президентом Туркмении. Меджлис принимает Конституцию и законы, вносит в них изменения и дополнения, рассматривает основные направления внутренней и внешней политики государства, решает вопросы о проведении всенародных референдумов, назначает выборы президента Туркмении и депутатов Меджлиса. Также парламент рассматривает, по предложению президента Туркмении, вопросы о назначении на должность и освобождении от должности председателя Верховного суда Туркмении, Генерального прокурора, глав МВД и Минюста, избирает Омбудсмена, учреждает государственные награды, награждает главу государства госнаградами, присваивает ему воинские и иные государственные звания, решает вопросы изменения Государственной границы, административно-территориального деления Туркмении и т.д. В сентябре 2021 года в Туркмении был создан двухпалатный парламент. В январе этого года страна вернулась к однопалатному парламенту - Меджлису.

https://ria.ru/20230321/kazakhstan-1859359291.html

https://ria.ru/20230306/estoniya-1856036335.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, туркмения