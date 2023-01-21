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Туркмения вернулась к однопалатному парламенту - РИА Новости, 21.01.2023
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Туркмения вернулась к однопалатному парламенту
Туркмения вернулась к однопалатному парламенту - РИА Новости, 21.01.2023
Туркмения вернулась к однопалатному парламенту
Экс-президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов возглавил высший орган народной власти Халк Маслахаты (Народный Совет), созданный в субботу на заседании Милли РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T21:15
2023-01-21T22:40
туркмения
в мире
сердар бердымухамедов
гурбангулы бердымухамедов
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АШХАБАД, 21 янв - РИА Новости. Экс-президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов возглавил высший орган народной власти Халк Маслахаты (Народный Совет), созданный в субботу на заседании Милли Генгеша (парламента) Туркмении с участием представителей общественности, сообщает Туркменское телевидение.Выступившие на заседании единогласно поддержали инициативы Гурбангулы Бердымухамедова по созданию в стране высшего органа народной власти и возвращения Туркменистана к однопалатному парламенту. Также они высказались за законодательное закрепление статуса экс-президента страны в качестве национального лидера.Затем на заседании был объявлен перерыв, в ходе которого состоялась заседание туркменского парламента без участия представителей общественности. В ходе заседания парламентарии обсудили и приняли проекты конституционных законов о внесении изменений и дополнений в конституцию страны, о создании Халк Маслахаты и законодательном закреплении статуса Гурбангулы Бердымухамедова в качестве национального лидера туркменского народа. Все принятые проекты конституционных законов были отправлены на рассмотрение президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, который их одобрил и подписал.Затем было продолжено заседание туркменского парламента с участием представителей общественности. Как сообщила спикер нижней палаты парламента Меджлиса Гульшат Маммедова, в соответствии с частью 1-й статьи 3-й Конституционного закона о Халк Маслахаты, председателя Народного Совета назначает президент Туркменистана. Спикер подчеркнула, что президент Сердар Бердымухамедов принял предложение парламента и всего народа, и подписал указ о назначении председателем Халк Маслахаты Героя Туркменистана, почетного старейшину народа, Аркадага, национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова.Ранее сообщалось, что членами Халк Маслахаты также будут президент Туркменистана, спикер Меджлиса, председатель Верховного суда, секретарь Государственного совета безопасности, депутаты, Меджлиса, члены правительства, омбудсмен, генпрокурор, министр адалат (юстиции), главы администраций областей, районов и городов, местных органов власти, руководители политических партий, профсоюзов и других общественных объединений. Также ранее сообщалось, что Халк Маслахаты будет обладать полномочиями, принимать конституцию страны, конституционные законы, рассматривать изменения и дополнения к ним, основные направления внутренней и внешней политики государства, заслушивать ежегодные обращения президента страны и т.д.Таким образом, в Туркменистане создан высший орган народной власти Халк Маслахаты, упразднена верхняя, одноименная палата парламента и восстановлен однопалатный парламент Меджлис.
https://ria.ru/20230114/turkmeniya-1844788400.html
https://ria.ru/20221210/berdymukhamedov-1837676620.html
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туркмения, в мире, сердар бердымухамедов , гурбангулы бердымухамедов
Туркмения, В мире, Сердар Бердымухамедов , Гурбангулы Бердымухамедов
21:15 21.01.2023 (обновлено: 22:40 21.01.2023)
 
Туркмения вернулась к однопалатному парламенту

Туркменское телевидение: страна вернулась к однопалатному парламенту

© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в медиабанкДворец президента Туркмении в Ашхабаде
Дворец президента Туркмении в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости / Сергей Субботин
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Дворец президента Туркмении в Ашхабаде. Архивное фото
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АШХАБАД, 21 янв - РИА Новости. Экс-президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов возглавил высший орган народной власти Халк Маслахаты (Народный Совет), созданный в субботу на заседании Милли Генгеша (парламента) Туркмении с участием представителей общественности, сообщает Туркменское телевидение.
Выступившие на заседании единогласно поддержали инициативы Гурбангулы Бердымухамедова по созданию в стране высшего органа народной власти и возвращения Туркменистана к однопалатному парламенту. Также они высказались за законодательное закрепление статуса экс-президента страны в качестве национального лидера.
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Затем на заседании был объявлен перерыв, в ходе которого состоялась заседание туркменского парламента без участия представителей общественности. В ходе заседания парламентарии обсудили и приняли проекты конституционных законов о внесении изменений и дополнений в конституцию страны, о создании Халк Маслахаты и законодательном закреплении статуса Гурбангулы Бердымухамедова в качестве национального лидера туркменского народа. Все принятые проекты конституционных законов были отправлены на рассмотрение президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, который их одобрил и подписал.
Затем было продолжено заседание туркменского парламента с участием представителей общественности. Как сообщила спикер нижней палаты парламента Меджлиса Гульшат Маммедова, в соответствии с частью 1-й статьи 3-й Конституционного закона о Халк Маслахаты, председателя Народного Совета назначает президент Туркменистана. Спикер подчеркнула, что президент Сердар Бердымухамедов принял предложение парламента и всего народа, и подписал указ о назначении председателем Халк Маслахаты Героя Туркменистана, почетного старейшину народа, Аркадага, национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова.
Ранее сообщалось, что членами Халк Маслахаты также будут президент Туркменистана, спикер Меджлиса, председатель Верховного суда, секретарь Государственного совета безопасности, депутаты, Меджлиса, члены правительства, омбудсмен, генпрокурор, министр адалат (юстиции), главы администраций областей, районов и городов, местных органов власти, руководители политических партий, профсоюзов и других общественных объединений. Также ранее сообщалось, что Халк Маслахаты будет обладать полномочиями, принимать конституцию страны, конституционные законы, рассматривать изменения и дополнения к ним, основные направления внутренней и внешней политики государства, заслушивать ежегодные обращения президента страны и т.д.
Таким образом, в Туркменистане создан высший орган народной власти Халк Маслахаты, упразднена верхняя, одноименная палата парламента и восстановлен однопалатный парламент Меджлис.
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