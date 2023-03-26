https://ria.ru/20230326/tuman-1860771306.html

В Москве ожидается сильный туман

В Москве ожидается сильный туман - РИА Новости, 26.03.2023

В Москве ожидается сильный туман

В Москве в ближайшее время и до завтрашнего утра ожидается туман с ухудшением видимости до 200-700 метров, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T19:41

2023-03-26T19:41

2023-03-26T19:41

погода

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. В Москве в ближайшее время и до завтрашнего утра ожидается туман с ухудшением видимости до 200-700 метров, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы. "По данным МЧС, в ближайшее время и до завтрашнего утра в Москве ожидается туман с ухудшением видимости до 200-700 метров. Возможно образование гололедицы", - говорится в сообщении. Департамент транспорта просит водителей быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также избегать резких маневров.

https://ria.ru/20230326/pogoda-1860707704.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

погода, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)