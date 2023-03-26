https://ria.ru/20230326/tuman-1860771306.html
В Москве ожидается сильный туман
В Москве ожидается сильный туман - РИА Новости, 26.03.2023
В Москве ожидается сильный туман
В Москве в ближайшее время и до завтрашнего утра ожидается туман с ухудшением видимости до 200-700 метров, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T19:41
2023-03-26T19:41
2023-03-26T19:41
погода
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. В Москве в ближайшее время и до завтрашнего утра ожидается туман с ухудшением видимости до 200-700 метров, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы. "По данным МЧС, в ближайшее время и до завтрашнего утра в Москве ожидается туман с ухудшением видимости до 200-700 метров. Возможно образование гололедицы", - говорится в сообщении. Департамент транспорта просит водителей быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также избегать резких маневров.
https://ria.ru/20230326/pogoda-1860707704.html
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погода, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Погода, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве ожидается сильный туман
В Москве ожидается туман с ухудшением видимости до 200-700 метров, возможна гололедица