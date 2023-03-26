https://ria.ru/20230326/trevoga-1860791157.html

В Черниговской и Сумской областях объявили воздушную тревогу

В Черниговской и Сумской областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.03.2023

В Черниговской и Сумской областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Черниговской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T22:46

2023-03-26T22:46

2023-03-26T22:46

специальная военная операция на украине

в мире

сумская область

черниговская область

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черниговской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным онлайн-карты, сигнал тревоги в этих регионах прозвучал в 22.24 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

https://ria.ru/20230326/spetsoperatsiya-1860714061.html

сумская область

черниговская область

украина

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в мире, сумская область, черниговская область, украина, вооруженные силы рф