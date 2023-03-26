https://ria.ru/20230326/trevoga-1860728342.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.03.2023

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской и Житомирской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T13:56

2023-03-26T13:56

2023-03-26T13:56

в мире

украина

житомирская область

днепропетровская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской и Житомирской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги прозвучал одновременно – в 13.36 (совпадает с мск). Ранее в воскресенье воздушная тревога дважды была объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях. В обоих случаях она продлилась порядка получаса. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230326/ukraina-1860714740.html

украина

житомирская область

днепропетровская область

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Екатерина Зайцева

в мире, украина, житомирская область, днепропетровская область, вооруженные силы рф