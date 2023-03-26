https://ria.ru/20230326/trevoga-1860728342.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.03.2023
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской и Житомирской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T13:56
2023-03-26T13:56
2023-03-26T13:56
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской и Житомирской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги прозвучал одновременно – в 13.36 (совпадает с мск). Ранее в воскресенье воздушная тревога дважды была объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях. В обоих случаях она продлилась порядка получаса. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230326/ukraina-1860714740.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, житомирская область, днепропетровская область, вооруженные силы рф
В мире, Украина, Житомирская область, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Черниговской, Сумской и Житомирской областях Украины