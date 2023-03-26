Трамп поставил себе в заслугу начало поставок оружия на Украину
Трамп поставил себе в заслугу то, что именно он начал поставки оружия на Украину
© AP Photo / Chris SewardДональд Трамп
© AP Photo / Chris Seward
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп поставил себе в заслугу то, что именно он начал поставки оружия на Украину, а также остановил реализацию проекта "Северный поток — 2".
Выступая на митинге своих сторонников в Техасе, он отверг утверждения "какого-то идиота", что он был "мягок с Россией".
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"Путин говорил мне, что если ты так мягок, то мне бы не хотелось видеть тебя, когда ты жесток", - заявил Трамп.
Экс-президент США напомнил, что именно он одобрил поставки Киеву противотанковых комплексов Javelin. "Я дал им (украинцам) сотни и сотни "джавелинов" (противотанковые ракетные комплексы Javeline) тогда, как (предыдущий президент США Барак) Обама посылал им подушки…", - заявил Трамп.
Бывший лидер США также поставил себе в заслугу прекращение реализации проекта "Северный поток — 2". Он напомнил, что, придя к власти, его преемник Джо Байден снял рестрикции, которые препятствовали вводу в строй газопровода, и тот бы заработал, если бы не конфликт на Украине.
"Северный поток — 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализовывала компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Строительство газопровода длилось три года и завершилось в 2021 году.
Москва в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью Москвы. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что накачивание соседней страны оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров <...> на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — прогремели взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование диверсии на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, операцию санкционировал президент США Джо Байден.