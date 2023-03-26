Рейтинг@Mail.ru
Трамп поставил себе в заслугу начало поставок оружия на Украину - РИА Новости, 26.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:44 26.03.2023 (обновлено: 07:13 26.03.2023)
https://ria.ru/20230326/tramp-1860680272.html
Трамп поставил себе в заслугу начало поставок оружия на Украину
Трамп поставил себе в заслугу начало поставок оружия на Украину - РИА Новости, 26.03.2023
Трамп поставил себе в заслугу начало поставок оружия на Украину
Экс-президент США Дональд Трамп поставил себе в заслугу то, что именно он начал поставки оружия на Украину, а также остановил реализацию проекта "Северный поток РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T04:44
2023-03-26T07:13
украина
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
джо байден
газпром
северный поток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736573499_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1b65cefc0549eb5166048606404a6b4.jpg
ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп поставил себе в заслугу то, что именно он начал поставки оружия на Украину, а также остановил реализацию проекта "Северный поток — 2".Выступая на митинге своих сторонников в Техасе, он отверг утверждения "какого-то идиота", что он был "мягок с Россией".Экс-президент США напомнил, что именно он одобрил поставки Киеву противотанковых комплексов Javelin. "Я дал им (украинцам) сотни и сотни "джавелинов" (противотанковые ракетные комплексы Javeline) тогда, как (предыдущий президент США Барак) Обама посылал им подушки…", - заявил Трамп.Бывший лидер США также поставил себе в заслугу прекращение реализации проекта "Северный поток — 2". Он напомнил, что, придя к власти, его преемник Джо Байден снял рестрикции, которые препятствовали вводу в строй газопровода, и тот бы заработал, если бы не конфликт на Украине. "Северный поток — 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализовывала компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Строительство газопровода длилось три года и завершилось в 2021 году.Москва в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью Москвы. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что накачивание соседней страны оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров &lt;...&gt; на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — прогремели взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование диверсии на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, операцию санкционировал президент США Джо Байден.
https://ria.ru/20230308/tramp-1856640412.html
https://ria.ru/20230221/tramp-1853312115.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736573499_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_c220da47a3a64ecbaae24c34105afc6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, джо байден, газпром, северный поток, генеральная прокуратура рф, северный поток — 2, nord stream 2 ag
Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Джо Байден, Газпром, Северный поток, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток — 2, Nord Stream 2 AG
Трамп поставил себе в заслугу начало поставок оружия на Украину

Трамп поставил себе в заслугу то, что именно он начал поставки оружия на Украину

© AP Photo / Chris SewardДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© AP Photo / Chris Seward
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп поставил себе в заслугу то, что именно он начал поставки оружия на Украину, а также остановил реализацию проекта "Северный поток — 2".
Выступая на митинге своих сторонников в Техасе, он отверг утверждения "какого-то идиота", что он был "мягок с Россией".
«
"Путин говорил мне, что если ты так мягок, то мне бы не хотелось видеть тебя, когда ты жесток", - заявил Трамп.
Экс-президент США напомнил, что именно он одобрил поставки Киеву противотанковых комплексов Javelin. "Я дал им (украинцам) сотни и сотни "джавелинов" (противотанковые ракетные комплексы Javeline) тогда, как (предыдущий президент США Барак) Обама посылал им подушки…", - заявил Трамп.
Бывший лидер США также поставил себе в заслугу прекращение реализации проекта "Северный поток — 2". Он напомнил, что, придя к власти, его преемник Джо Байден снял рестрикции, которые препятствовали вводу в строй газопровода, и тот бы заработал, если бы не конфликт на Украине.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
Fox News вырезал момент с предложением Трампа по Украине из его интервью
8 марта, 22:16
"Северный поток — 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализовывала компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Строительство газопровода длилось три года и завершилось в 2021 году.
Москва в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью Москвы. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что накачивание соседней страны оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров <...> на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — прогремели взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование диверсии на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, операцию санкционировал президент США Джо Байден.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Трамп заявил, что при его администрации Россия не начала бы СВО на Украине
21 февраля, 04:20
 
УкраинаРоссияСШАДональд ТрампВладимир ПутинДжо БайденГазпромСеверный потокГенеральная прокуратура РФСеверный поток — 2Nord Stream 2 AG
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала