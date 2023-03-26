https://ria.ru/20230326/torgovlya-1860794558.html

Соглашение о зоне свободной торговли между Израилем и ОАЭ вступило в силу

Соглашение о зоне свободной торговли между Израилем и ОАЭ вступило в силу - РИА Новости, 26.03.2023

Соглашение о зоне свободной торговли между Израилем и ОАЭ вступило в силу

Соглашение о создании зоны свободной торговли между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) вступило в силу в воскресенье, сообщил израильский... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T23:27

2023-03-26T23:27

2023-03-26T23:27

в мире

израиль

оаэ

биньямин нетаньяху

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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 мар - РИА Новости. Соглашение о создании зоны свободной торговли между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) вступило в силу в воскресенье, сообщил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в своем Telegram-канале. Согласно заявлению премьер-министра, соглашение "снизит тарифы примерно на 96% товаров, снизит дороговизну жизни и создаст новые рабочие места в Израиле". Израильский премьер в заявлении также отметил, что надеется на дальнейшее расширение "круга мирных соглашений" Израиля с другими странами региона. ОАЭ в 2020 году при посредничестве США заключили соглашение о нормализации отношений с Израилем, начав активно выстраивать отношения с еврейским государством во всех областях, в том числе обороне и безопасности, что вызвало критику палестинской администрации и арабской общественности.

https://ria.ru/20230326/pomilovanie-1860721511.html

израиль

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в мире, израиль, оаэ, биньямин нетаньяху, сша