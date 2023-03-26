https://ria.ru/20230326/torgovlya-1860794558.html
Соглашение о зоне свободной торговли между Израилем и ОАЭ вступило в силу
Соглашение о зоне свободной торговли между Израилем и ОАЭ вступило в силу - РИА Новости, 26.03.2023
Соглашение о зоне свободной торговли между Израилем и ОАЭ вступило в силу
Соглашение о создании зоны свободной торговли между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) вступило в силу в воскресенье, сообщил израильский... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T23:27
2023-03-26T23:27
2023-03-26T23:27
в мире
израиль
оаэ
биньямин нетаньяху
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101882/93/1018829347_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_95f7112df9e2d6cb0f869866c08229a9.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 26 мар - РИА Новости. Соглашение о создании зоны свободной торговли между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) вступило в силу в воскресенье, сообщил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в своем Telegram-канале. Согласно заявлению премьер-министра, соглашение "снизит тарифы примерно на 96% товаров, снизит дороговизну жизни и создаст новые рабочие места в Израиле". Израильский премьер в заявлении также отметил, что надеется на дальнейшее расширение "круга мирных соглашений" Израиля с другими странами региона. ОАЭ в 2020 году при посредничестве США заключили соглашение о нормализации отношений с Израилем, начав активно выстраивать отношения с еврейским государством во всех областях, в том числе обороне и безопасности, что вызвало критику палестинской администрации и арабской общественности.
https://ria.ru/20230326/pomilovanie-1860721511.html
израиль
оаэ
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101882/93/1018829347_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_9b3df39c7c3ece99a12c0563ab54e0a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, оаэ, биньямин нетаньяху, сша
В мире, Израиль, ОАЭ, Биньямин Нетаньяху, США
Соглашение о зоне свободной торговли между Израилем и ОАЭ вступило в силу
Нетаньяху: соглашение о зоне свободной торговли между Израилем и ОАЭ вступило в силу