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Соглашение о зоне свободной торговли между Израилем и ОАЭ вступило в силу - РИА Новости, 26.03.2023
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23:27 26.03.2023
https://ria.ru/20230326/torgovlya-1860794558.html
Соглашение о зоне свободной торговли между Израилем и ОАЭ вступило в силу
Соглашение о зоне свободной торговли между Израилем и ОАЭ вступило в силу - РИА Новости, 26.03.2023
Соглашение о зоне свободной торговли между Израилем и ОАЭ вступило в силу
Соглашение о создании зоны свободной торговли между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) вступило в силу в воскресенье, сообщил израильский... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T23:27
2023-03-26T23:27
в мире
израиль
оаэ
биньямин нетаньяху
сша
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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 мар - РИА Новости. Соглашение о создании зоны свободной торговли между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) вступило в силу в воскресенье, сообщил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в своем Telegram-канале. Согласно заявлению премьер-министра, соглашение "снизит тарифы примерно на 96% товаров, снизит дороговизну жизни и создаст новые рабочие места в Израиле". Израильский премьер в заявлении также отметил, что надеется на дальнейшее расширение "круга мирных соглашений" Израиля с другими странами региона. ОАЭ в 2020 году при посредничестве США заключили соглашение о нормализации отношений с Израилем, начав активно выстраивать отношения с еврейским государством во всех областях, в том числе обороне и безопасности, что вызвало критику палестинской администрации и арабской общественности.
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в мире, израиль, оаэ, биньямин нетаньяху, сша
В мире, Израиль, ОАЭ, Биньямин Нетаньяху, США
Соглашение о зоне свободной торговли между Израилем и ОАЭ вступило в силу

Нетаньяху: соглашение о зоне свободной торговли между Израилем и ОАЭ вступило в силу

© Fotolia / W. ZikasФлаги Израиля
Флаги Израиля - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© Fotolia / W. Zikas
Флаги Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 26 мар - РИА Новости. Соглашение о создании зоны свободной торговли между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) вступило в силу в воскресенье, сообщил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в своем Telegram-канале.
Согласно заявлению премьер-министра, соглашение "снизит тарифы примерно на 96% товаров, снизит дороговизну жизни и создаст новые рабочие места в Израиле".
Израильский премьер в заявлении также отметил, что надеется на дальнейшее расширение "круга мирных соглашений" Израиля с другими странами региона.
ОАЭ в 2020 году при посредничестве США заключили соглашение о нормализации отношений с Израилем, начав активно выстраивать отношения с еврейским государством во всех областях, в том числе обороне и безопасности, что вызвало критику палестинской администрации и арабской общественности.
Флаги ОАЭ - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
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